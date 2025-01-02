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"Давай отсюда сваливать": Наслідки "прильоту" по розташуванню окупантів у селі Іванівське на Курщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У селі Іванівське Курської області "приліт" по розташуванню російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

РосЗМІ заявили про удар по будинку культури. Водночас на відео видно пошкоджені військові авто із символами "Z".

Керівник ЦПД Андрій Коваленко заявив: "Є вдалий удар. Значні втрати у 810 бригади рф внаслідок цього".

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Удар по розташуванню РФ у селі Іванівське Курської області
Удар по розташуванню РФ у селі Іванівське Курської області

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Топ коментарі
+21
Повідомляють, що удар завдано по Іванівському сільському будинку культури
Курська обл., Рильський р-н, с. Іванівське, вул. Ананьєва, буд. 1А, де проходили заходи щодо нагородження особового складу 810 бригади рашистської армії.
https://t.me/supernova_plus/34893 Відеозвіт.
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02.01.2025 15:21
+10
Ну і валіть - поки вітер без сучків!
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02.01.2025 15:19
+6
- Алло! Эта прачечная ?
- Hеrачечная ! Эта иванавский дворец культуры !
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02.01.2025 15:52
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Ну і валіть - поки вітер без сучків!
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02.01.2025 15:19 Відповісти
Повідомляють, що удар завдано по Іванівському сільському будинку культури
Курська обл., Рильський р-н, с. Іванівське, вул. Ананьєва, буд. 1А, де проходили заходи щодо нагородження особового складу 810 бригади рашистської армії.
https://t.me/supernova_plus/34893 Відеозвіт.
показати весь коментар
02.01.2025 15:21 Відповісти
Как любят кацапы говорить - " Нахрада нашла Хероя ! " ( " как я рад ... " )
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02.01.2025 15:37 Відповісти
Мав бути наш будинок культури, але ні. Приємно.
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02.01.2025 15:48 Відповісти
Кабздон приїхав власноруч нагороджувати, і деяких відразу запросив на бенефіс.
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02.01.2025 18:41 Відповісти
Малувато буде, надо павтаріть, як вони *******.
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02.01.2025 15:37 Відповісти
ЗСУ забезпечило кацапам вічного кабздона
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02.01.2025 15:40 Відповісти
👍👍👍
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02.01.2025 15:46 Відповісти
- Алло! Эта прачечная ?
- Hеrачечная ! Эта иванавский дворец культуры !
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02.01.2025 15:52 Відповісти
Фсё па Уставу и фєнь-шую! Нефиг было Санту сбивать!
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02.01.2025 17:33 Відповісти
Всьо ідеть по плану.
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02.01.2025 18:39 Відповісти
 
 