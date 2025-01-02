"Давай отсюда сваливать": Наслідки "прильоту" по розташуванню окупантів у селі Іванівське на Курщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У селі Іванівське Курської області "приліт" по розташуванню російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

РосЗМІ заявили про удар по будинку культури. Водночас на відео видно пошкоджені військові авто із символами "Z".

Керівник ЦПД Андрій Коваленко заявив: "Є вдалий удар. Значні втрати у 810 бригади рф внаслідок цього".

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