Ворог атакував Дніпропетровщину дронами та артилерією, пошкоджені багатоповерхівки та комунальне підприємство

2 січня ворожі війська обстрілювали Дніпровський та Нікопольський район Дніпропетровщини дронами та артилерією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Неспокійно сьогодні і на Нікопольщині. Переважно ворог цілив по району дронами-камікадзе. Крім цього, обстрілював з важкої артилерії. Під ударом – Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська громади", - повідомив Лисак.

Пошкоджені комунальне підприємство, інфраструктура, 2 п’ятиповерхівки і стільки ж гаражів, вантажівка та лінія електропередач.

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Люди не постраждали.