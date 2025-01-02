Ворог атакував Дніпропетровщину дронами та артилерією, пошкоджені багатоповерхівки та комунальне підприємство
2 січня ворожі війська обстрілювали Дніпровський та Нікопольський район Дніпропетровщини дронами та артилерією.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Неспокійно сьогодні і на Нікопольщині. Переважно ворог цілив по району дронами-камікадзе. Крім цього, обстрілював з важкої артилерії. Під ударом – Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська громади", - повідомив Лисак.
Пошкоджені комунальне підприємство, інфраструктура, 2 п’ятиповерхівки і стільки ж гаражів, вантажівка та лінія електропередач.
Люди не постраждали.
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