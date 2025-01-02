Росіяни атакували маршрутку в Херсоні: госпіталізовано п’ятьох людей. ФОТО

Близько 11.00 російські окупанти у Корабельному районі Херсону атакували громадський транспорт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура

"За даними слідства, 2 січня близько 10:45 російські військові атакували Корабельний район Херсона, застосувавши артилерію. Під обстріл потрапила маршрутка з пасажирами", - ідеться в повідомленні.

Попередньо відомо, що поранення дістали 5 осіб. Інформація уточнюється.

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Нагадаємо, в ніч проти 2 січня росіяни обстріляли село Михайлівку на Херсонщині з танка, пошкоджено будинок культури.