Росіяни атакували маршрутку в Херсоні: госпіталізовано п’ятьох людей. ФОТО
Близько 11.00 російські окупанти у Корабельному районі Херсону атакували громадський транспорт.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура
"За даними слідства, 2 січня близько 10:45 російські військові атакували Корабельний район Херсона, застосувавши артилерію. Під обстріл потрапила маршрутка з пасажирами", - ідеться в повідомленні.
Попередньо відомо, що поранення дістали 5 осіб. Інформація уточнюється.
Нагадаємо, в ніч проти 2 січня росіяни обстріляли село Михайлівку на Херсонщині з танка, пошкоджено будинок культури.
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ceakth
показати весь коментар02.01.2025 12:27 Відповісти Мені подобається 1
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