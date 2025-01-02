Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: двоє загиблих та п’ятеро поранених. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські загарбники вкотре атакували Херсонський та Бериславський райони Херсонщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Херсонської області.

Окупанти здійснили скид із БпЛА на Микільське. Внаслідок вибуху 59-річний чоловік дістав тяжкі поранення та за кілька годин помер у лікарні.

Військові РФ атакували безпілотником Берислав. В результаті скидання вибухівки поранений 59-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму й вогнепальне уламкове поранення ноги.

Внаслідок артилерійського обстрілу Антонівки постраждали двоє чоловіків віком 63 та 70 років. Обох доправили до лікарні з мінно-вибуховими травмами та уламковими пораненнями. Також росіяни вдарили FPV-дроном по багатоповерхівці, внаслідок чого будівля зазнала пошкоджень.

Через атаки дронів на Новоберислав пошкоджено два гаражі та дві господарські споруди.

Артилерійськими обстрілами пошкоджено п’ять приватних будинків у Комишанах, Ромашковому, Микільському і Червоному Маяку, автомобіль та гараж у Станіславі, два автомобілі та два гаражі у Білозерці.

Упродовж доби російські війська атакували з безпілотників та били артилерією по житлових кварталах Дніпровського району Херсону, який найбільше потерпає від ворожих обстрілів. Зранку в результаті артудару на вулиці загинув 23-річний волонтер та дістав поранення 76-річний чоловік. Всього артилерійським вогнем пошкоджено приватний та чотири багатоповерхові будинки, будівлю ресторану і газопровід.

Пізніше росіяни скинули вибухівку з БпЛА на цивільний автомобіль. Поранений 37-річний чоловік, у нього черепно-мозкова травма, контузія та уламкове поранення ноги. FPV-дроном вдарили по приватному будинку, який зазнав пошкоджень. У центральній частині міста артилерійськими обстрілами пошкоджено нині недіючий медичний заклад та газопровід.

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