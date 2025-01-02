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обстріл (27098) танк (2007) Херсонська область (121) Бериславський район (17) Михайлівка (1)

Росіяни обстріляли село Михайлівку на Херсонщині з танка, пошкоджено будинок культури, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська здійснили артилерійський обстріл із танка по селу Михайлівці на Херсонщині,

Про це повідомляє Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі російська армія атакувала Михайлівку Бериславського району. Ворог обстріляв село з танка. Внаслідок "прильотів" пошкоджено місцевий будинок культури", - зазначено у повідомленні.

Херсонська область
Херсонська область

За попередньою інформацією, під час обстрілу місцеві жителі не постраждали. На місці працюють відповідні служби для оцінки руйнувань.

Раніше повідомлялося, що минулої доби російські загарбники вкотре атакували Херсонський та Бериславський райони Херсонщини.

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