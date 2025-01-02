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Зеленський підписав закон про демобілізацію військових у разі загибелі чи зникнення безвісти неповнорідних родичів

Зеленський підписав закон, який дозволяє демобілізацію через загибель неповнорідних брата чи сестри

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє військовослужбовцям звільнятися зі служби під час воєнного стану у разі загибелі або зникнення безвісти їхніх неповнорідних брата чи сестри.

Про це йдеться у картці відповідного документу № 11531 на сайті Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

Закон пропонує відновити право військовослужбовців на звільнення з військової служби з причин загибелі або зникнення безвісти під час участі у бойових діях їх неповнорідних брата чи сестри.

У пояснювальній записці до законопроєкту №11531 пояснено, що раніше такі права мали лише ті військовослужбовці, у яких загинули або зникли безвісти повнорідні брати чи сестри (тобто ті, які мають спільних батьків).

Автори законопроєкту додали, що, за Сімейним кодексом України, рідними братами та сестрами вважають як повнорідних, так і неповнорідних родичів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон про відстрочку від мобілізації для родичів загиблих або зниклих безвісти на війні

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Топ коментарі
+6
Ти зареєструвалося тут для того, щоб показати яке ти тупе?
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02.01.2025 19:08
+3
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02.01.2025 19:20
+1
Прочитати статтю з п'яти абзаців ніяк?
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02.01.2025 19:10
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Ти зареєструвалося тут для того, щоб показати яке ти тупе?
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02.01.2025 19:08 Відповісти
Прочитати статтю з п'яти абзаців ніяк?
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02.01.2025 19:10 Відповісти
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02.01.2025 19:20 Відповісти
кацап, нащо ти це робиш? тебе ж всеодно зараз видалять.
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02.01.2025 19:19 Відповісти
"Зеленський підписав закон про демобілізацію військових у разі загибелі чи зникнення безвісти. Крапка."
Джерело: https://censor.net/ua/n3528207
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02.01.2025 19:10 Відповісти
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02.01.2025 20:18 Відповісти
Легетимного видає з себе. Рішення Конституційного Суду та Конституції програно на ррялі відомим способом
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02.01.2025 20:27 Відповісти
Не дуже зрозуміло , яки документти може підписувати давно вже нелигітимний президент? Тобто коли торкнеться когось та чи інша проблема , то по факту з'ясується , що того чи іншого закону насправді взагалі не існує.👈
Наприклад неоднаразово чув,, що коли люди зверталися до банків з проханням скасувати заборгованість по кредіту обгрунтовуючи своє прохання воєннимм станом, або війною -їм впевнено відповідали, що в країні офіційно війни, або воєнного стану немає.👈
Тобто коли "цим" персонам треба у них - війна , а коли не дуже треба -то війни немає.
Ось чому треба бачити кожний закон і документ з всіма підписами , печатками ( а ні якийсь цифровий) - тому, що керуют в країні нелигітимні аферисти і космополііти.
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02.01.2025 20:32 Відповісти
Хто це "нелегітимний"? Чотириразовий ухилянт Наполеон "нелегітимний"? Та шо ви таке говорите?
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02.01.2025 21:07 Відповісти
Кто готов занять место Его сегодня,и нести полную ответственность? Зачем *****..ть если помочь не можешь?
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02.01.2025 20:52 Відповісти
Але якось незрозуміло, чим це може допомогти? Ну, я розумію, що у нас фронт просто переповнений військовими, просто нікуди їх подіти або чим зайняти...
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02.01.2025 21:04 Відповісти
Щось у мене виникла підозра, що мій брат і син хочуть , щоб я загинув… Ну чому, чому ці зелені шмарклі не перестають робити дурощі!!!!!!!
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02.01.2025 21:59 Відповісти
А про мобілізацію чотириразових ухилянтів нічого не підписав?
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02.01.2025 22:13 Відповісти
 
 