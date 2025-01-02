Зеленський підписав закон про демобілізацію військових у разі загибелі чи зникнення безвісти неповнорідних родичів
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє військовослужбовцям звільнятися зі служби під час воєнного стану у разі загибелі або зникнення безвісти їхніх неповнорідних брата чи сестри.
Про це йдеться у картці відповідного документу № 11531 на сайті Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.
Закон пропонує відновити право військовослужбовців на звільнення з військової служби з причин загибелі або зникнення безвісти під час участі у бойових діях їх неповнорідних брата чи сестри.
У пояснювальній записці до законопроєкту №11531 пояснено, що раніше такі права мали лише ті військовослужбовці, у яких загинули або зникли безвісти повнорідні брати чи сестри (тобто ті, які мають спільних батьків).
Автори законопроєкту додали, що, за Сімейним кодексом України, рідними братами та сестрами вважають як повнорідних, так і неповнорідних родичів.
Будь ласка, зачекайте...
Джерело: https://censor.net/ua/n3528207
Наприклад неоднаразово чув,, що коли люди зверталися до банків з проханням скасувати заборгованість по кредіту обгрунтовуючи своє прохання воєннимм станом, або війною -їм впевнено відповідали, що в країні офіційно війни, або воєнного стану немає.👈
Тобто коли "цим" персонам треба у них - війна , а коли не дуже треба -то війни немає.
Ось чому треба бачити кожний закон і документ з всіма підписами , печатками ( а ні якийсь цифровий) - тому, що керуют в країні нелигітимні аферисти і космополііти.
ухилянтНаполеон "нелегітимний"? Та шо ви таке говорите?