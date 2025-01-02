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Міноборони (7021) реформи (3198) військово-лікарська комісія (155) Черногоренко (100)

Реформа ВЛК проходитиме в три етапи та запрацює наприкінці лютого, - Міноборони

Реформа ВЛК в Україні: Міноборони розповіло про три етапи

Реформа військово-лікарських комісій (ВЛК) відбуватиметься у три етапи. Перший з них розпочнеться 28 лютого 2025 року.

Про це заявила заступник міністра оборони України Катерина Черногоренко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За її словами, перший етап реформи передбачає повну реалізацію на стороні Міноборони та включає дві важливі цифрові переваги.

Перша - можливість сформувати електронне направлення на ВЛК через "Резерв+". Чому це важливо? Бо зараз, щоб отримати направлення треба фізично піти в ТЦК і стояти в черзі, щоб отримати папірець. З 28 лютого це піде в історію, бо можна буде зробити це через "Резерв+", - пояснила вона.

Можливість отримати направлення в паперовому вигляді буде збережена.

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Другою важливою частиною першого етапу є перехід на електронну форму постанов ВЛК.

Черногоренко пояснила, що після оновлення усі постанови фіксуватимуться в електронному вигляді та направлятимуться в реєстр "Оберіг", що значно спростить процес.

"Наступний етап реформи ми робимо з МОЗ. Це коли людина зможе проходити ВЛК у будь-якому зручному для неї медичному закладі. Ця інформація буде направлятися автоматично до Міноборони та не буде черг та колапсів на ВЛК", - пояснює заступниця міністра.

Реформа буде реалізована упродовж першого півріччя 2025 року, додала Черногоренко,

Читайте на "Цензор.НЕТ": Можливість отримати направлення на ВЛК через "Резерв+" буде реалізовано до кінця зими, - Міноборони

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Топ коментарі
+19
А навіщо та реформа, якщо й так вже всі старі,хворі та бідні придатні, а багаті,впливові та можновладні непридатні!
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02.01.2025 21:16
+13
"бо зараз, щоб отримати направлення треба фізично піти в тцк і стояти в черзі, щоб рідні отримали папірець про смерть в тцк"
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02.01.2025 21:16
+12
Після реформи не тільки в ТЦК вбивати будуть, а й на ВЛК!
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02.01.2025 21:21
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А навіщо та реформа, якщо й так вже всі старі,хворі та бідні придатні, а багаті,впливові та можновладні непридатні!
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02.01.2025 21:16 Відповісти
Так і бачу, як всі 49 хмельницьких прокурорів "інвалідів" підуть на війну🤣
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02.01.2025 21:53 Відповісти
"бо зараз, щоб отримати направлення треба фізично піти в тцк і стояти в черзі, щоб рідні отримали папірець про смерть в тцк"
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02.01.2025 21:16 Відповісти
Реформа, ге ж...
Льохкім двіженієм рукі брюки прєвратятся в елєгантниє шорти?
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02.01.2025 21:16 Відповісти
розпочнеться..буде ..почнемо ..запланували..

зельоний майбутній час
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02.01.2025 21:16 Відповісти
Після реформи не тільки в ТЦК вбивати будуть, а й на ВЛК!
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02.01.2025 21:21 Відповісти
знайомий 59.5 років - з сахарним діабетом, гіпертонією, проблемами з хребтом - здоровий, в минулому місяці комісію проходив.
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02.01.2025 21:27 Відповісти
А нафіга це? Може треба не про е-ВЛК вже думати, а про те, як закінчувати цю криваву вакханалію?
Ясно, що Банковій потрібне "м'ясо" і продовження війни. Бо це дорівнює продовженню влади і дерибану. Звідси - несподіване "обрубування" усіх бронювань з 28 лютого й переведення даного питання в цифровий формат (в криву і недосконалу Дію)... Звідси ж - цифрові повістки на ВЛК і як не дивно - теж з цієї ж дати...
От же ж хитрі коршуни... доб'ють таки свій народ.
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02.01.2025 21:28 Відповісти
ще не на часі,як і Конституція на паузі,піндоси ще 20 лярдів накинули,так що поки є чим займатися
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02.01.2025 22:54 Відповісти
думаю, зупиняться на першій частині першого етапу
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02.01.2025 21:32 Відповісти
В Україні вже була реформа медицини. Зараз залишається лише одне, лікарів ВЛК ставити до стінки та розстрілювати на хрін. Навіть вороги не зробили скільки шкоди, скільки ці лікарі-корупціонери.
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02.01.2025 21:48 Відповісти
Трясця, слово "перезавантаження" НОНЧЄ не у моді. Сьогодні попит на реформи. Звісно, нічого не зміниться не у лютому, і не наприкінці 2025 року. Протягнуть якісь косметичні укази, і на цьому край. Сволоти, ця зєлєнська гнидяча партія !
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02.01.2025 21:52 Відповісти
правільніше опг
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02.01.2025 22:57 Відповісти
Влк це продажні брехливі ліцеміри на службі тцк. ТЧК. Влк у тцк працюють на слух по команді з заплющеними очима Треба тільки зебелкою вміти користуватись щоб забілити "склонен к суіциду" чи інше там де вкаже тцк. Тварі!
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02.01.2025 23:05 Відповісти
Це вже план перемоги діє, чи ще ні ?
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03.01.2025 09:54 Відповісти
 
 