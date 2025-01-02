Реформа ВЛК проходитиме в три етапи та запрацює наприкінці лютого, - Міноборони
Реформа військово-лікарських комісій (ВЛК) відбуватиметься у три етапи. Перший з них розпочнеться 28 лютого 2025 року.
Про це заявила заступник міністра оборони України Катерина Черногоренко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За її словами, перший етап реформи передбачає повну реалізацію на стороні Міноборони та включає дві важливі цифрові переваги.
Перша - можливість сформувати електронне направлення на ВЛК через "Резерв+". Чому це важливо? Бо зараз, щоб отримати направлення треба фізично піти в ТЦК і стояти в черзі, щоб отримати папірець. З 28 лютого це піде в історію, бо можна буде зробити це через "Резерв+", - пояснила вона.
Можливість отримати направлення в паперовому вигляді буде збережена.
Другою важливою частиною першого етапу є перехід на електронну форму постанов ВЛК.
Черногоренко пояснила, що після оновлення усі постанови фіксуватимуться в електронному вигляді та направлятимуться в реєстр "Оберіг", що значно спростить процес.
"Наступний етап реформи ми робимо з МОЗ. Це коли людина зможе проходити ВЛК у будь-якому зручному для неї медичному закладі. Ця інформація буде направлятися автоматично до Міноборони та не буде черг та колапсів на ВЛК", - пояснює заступниця міністра.
Реформа буде реалізована упродовж першого півріччя 2025 року, додала Черногоренко,
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Льохкім двіженієм рукі брюки прєвратятся в елєгантниє шорти?
зельоний майбутній час
Ясно, що Банковій потрібне "м'ясо" і продовження війни. Бо це дорівнює продовженню влади і дерибану. Звідси - несподіване "обрубування" усіх бронювань з 28 лютого й переведення даного питання в цифровий формат (в криву і недосконалу Дію)... Звідси ж - цифрові повістки на ВЛК і як не дивно - теж з цієї ж дати...
От же ж хитрі коршуни... доб'ють таки свій народ.