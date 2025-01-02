Реформа ВЛК проходитиме в три етапи та запрацює наприкінці лютого, - Міноборони

Реформа військово-лікарських комісій (ВЛК) відбуватиметься у три етапи. Перший з них розпочнеться 28 лютого 2025 року.

Про це заявила заступник міністра оборони України Катерина Черногоренко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За її словами, перший етап реформи передбачає повну реалізацію на стороні Міноборони та включає дві важливі цифрові переваги.

Перша - можливість сформувати електронне направлення на ВЛК через "Резерв+". Чому це важливо? Бо зараз, щоб отримати направлення треба фізично піти в ТЦК і стояти в черзі, щоб отримати папірець. З 28 лютого це піде в історію, бо можна буде зробити це через "Резерв+", - пояснила вона.

Можливість отримати направлення в паперовому вигляді буде збережена.

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Другою важливою частиною першого етапу є перехід на електронну форму постанов ВЛК.

Черногоренко пояснила, що після оновлення усі постанови фіксуватимуться в електронному вигляді та направлятимуться в реєстр "Оберіг", що значно спростить процес.

"Наступний етап реформи ми робимо з МОЗ. Це коли людина зможе проходити ВЛК у будь-якому зручному для неї медичному закладі. Ця інформація буде направлятися автоматично до Міноборони та не буде черг та колапсів на ВЛК", - пояснює заступниця міністра.

Реформа буде реалізована упродовж першого півріччя 2025 року, додала Черногоренко,

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