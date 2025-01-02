Туреччина виступає за якнайшвидше припинення вогню та встановлення миру в Україні, - Фідан
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан закликає до негайного встановлення миру в Україні та припинення вогню.
Про це він сказав на пресконференції в Анкарі після зустрічі з міністром закордонних справ Бельгії Бернаром Квентеном, повідомляє Цензор.НЕТ.
Фідан зазначив, що він разом зі своїм бельгійським колегою обговорив регіональні питання, зокрема ситуацію в Україні.
Ми, безумовно, хочемо негайного припинення вогню та встановлення миру в Україні. Ця війна, що відбувається в 21-му столітті в центрі Європи, має якнайшвидше завершитися", - наголосив він.
Глава МЗС Туреччини додав, що кризи, спричинені цією війною, включно з міграційними, економічними та іншими, повинні припинитися.
Топ коментарі
+7 Luiza
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+6 Alex Bylim acfe5d4d
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+5 Luk Viktor
показати весь коментар02.01.2025 21:41
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