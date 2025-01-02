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Туреччина виступає за якнайшвидше припинення вогню та встановлення миру в Україні, - Фідан

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан закликає до негайного встановлення миру в Україні та припинення вогню.

Про це він сказав на пресконференції в Анкарі після зустрічі з міністром закордонних справ Бельгії Бернаром Квентеном, повідомляє Цензор.НЕТ.

Фідан зазначив, що він разом зі своїм бельгійським колегою обговорив регіональні питання, зокрема ситуацію в Україні.

Ми, безумовно, ​​хочемо негайного припинення вогню та встановлення миру в Україні. Ця війна, що відбувається в 21-му столітті в центрі Європи, має якнайшвидше завершитися", - наголосив він.

Глава МЗС Туреччини додав, що кризи, спричинені цією війною, включно з міграційними, економічними та іншими, повинні припинитися. 

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Топ коментарі
+7
Так почніть виводити русняві війська з української теріторії...якого х...я томатами нашими зі своєю переробкою , годуїте русню ,та підтримуїте війну ,проти України ?!!!
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02.01.2025 21:51
+6
Дивно, дуже гарно заробляють на війні, вся русня через Турцію літає, санкції допомогають обходити, і хочу припинення, *******
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02.01.2025 21:54
+5
Це воно пуйлу сказало?
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02.01.2025 21:41
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Це воно пуйлу сказало?
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02.01.2025 21:41 Відповісти
Туреччина вже дуже довго пресує Україну. Чому це не припинять?
ердоган взагалі кинув виклик всім християнам.
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02.01.2025 21:45 Відповісти
Це до рашки - Фідан - нехаи виобується!
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02.01.2025 21:50 Відповісти
Так почніть виводити русняві війська з української теріторії...якого х...я томатами нашими зі своєю переробкою , годуїте русню ,та підтримуїте війну ,проти України ?!!!
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02.01.2025 21:51 Відповісти
турция будет выводить?
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03.01.2025 02:47 Відповісти
Виступати і щось для цього робити то різні речі.
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02.01.2025 21:51 Відповісти
Дивно, дуже гарно заробляють на війні, вся русня через Турцію літає, санкції допомогають обходити, і хочу припинення, *******
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02.01.2025 21:54 Відповісти
Туреччина.
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02.01.2025 22:16 Відповісти
Фідан ******* рішучій.
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02.01.2025 22:04 Відповісти
То конешно добрі заяви, а ви ху№ла питали шо воно по цьому поводу говорить
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02.01.2025 22:17 Відповісти
І якого миру хоче Фідан ?
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02.01.2025 22:48 Відповісти
 
 