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Зеленський (22448) миротворці (649) членство в НАТО (1649) війна в Україні (1205)

Розміщення європейських сил в Україні не має означати відмови у членстві в НАТО, - Зеленський

Зеленський про миротворців

Україна підтримує ініціативу розміщення європейських сил, однак їхнє розміщення не має виключати перспективу членства в НАТО.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я думаю ви чули про ініціативу президента Макрона щодо розміщення контингенту Французької Республіки на території України. І ми підтримуємо таку ініціативу, але однієї Франції недостатньо. Ми б не хотіли, щоб це була одна-дві країни, якщо дійде до цієї ініціативи. Це точно має бути на шляху до НАТО. Це не означає, що розміщення Європейських Сил виключає майбутнє в НАТО", - сказав Зеленський.

Президент вважає, що ідею відправки європейського контингенту також може підтримати Велика Британія, "і деякі інші країни, про які ми домовлялися вголос не говорити, тому що вони поки що переживають говорити це медійно, оскільки бояться впливу Росії".

Зеленський також не знає, які точно країни можуть підтримати таку ідею, і чи буде там США.

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Миротворчі сили в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у разі укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.

Кандидат у канцлери Німеччини та лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц заявив, що участь Німеччини в миротворчій місії для України має бути передбачена наявністю міжнародного мандату. Також він сказав, що такий мандат "має бути наданий у консенсусі з Росією, а не в конфлікті".

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розміщення європейських сил в Україні означатиме "заморожену війну із окупацією рашистом українських територій ,на десятки років,як не більше.
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02.01.2025 22:04 Відповісти
Я нагадаю , наша Кубань вже окупована як 70 років
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02.01.2025 22:15 Відповісти
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02.01.2025 22:08 Відповісти
для чого нато, якщо в хаті ханука?
розміщуй цахал 🤣🤣🤣
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02.01.2025 22:21 Відповісти
Заморожування!
Воєнний стан? - знято?
Вибори?
Зеля - на вихід?
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02.01.2025 22:30 Відповісти
Ця інформація для внутрішнього користування.
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02.01.2025 22:30 Відповісти
Європі легше дати танчиків і літаків ніж вводити війська яких немає. Хто знає французів то розуміє що Макрон може пропонувати шо завгодно, а потім скаже що не склалося.
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02.01.2025 23:20 Відповісти
 
 