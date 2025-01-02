Зробимо все, щоб у січні стабілізувати фронт, - Зеленський

Нині ситуація на східній ділянці фронту є однією з найскладніших. Однак буде зроблено все можливе, щоб у січні вона стабілізувалася.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у ворога зараз є певне просування на сході. Однак це пов'язане з тим, що Росія зосередила там набагато більше своїх військових, ніж на інших напрямках.

Вони тиснуть на хлопців, які втомлені, і це факт. Зробимо все, щоб принаймні в січні була стабілізація на фронті. Це дуже складно. Якщо дійде все те, що пообіцяли, є графіки, щось в дорозі, якщо нова американська адміністрація буде підтримувати, а не навпаки. Цей пазл залежить від багатьох деталей", - сказав Зеленський.

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Президент зауважив, що стабілізувати ситуацію можна буде не лише коштом зброї, а й коштом того контингенту, що зараз навчається, і тих батальйонів, які озброюються зараз за кордоном.

"Тобто ми десь розуміємо приблизно, що в січні ми маємо все це отримати й згідно з наших шляхів стабілізації фронту мають наші військові це виконати. Є таке завдання. подивимось, але на це розраховуємо", - додав Зеленський.