Зробимо все, щоб у січні стабілізувати фронт, - Зеленський
Нині ситуація на східній ділянці фронту є однією з найскладніших. Однак буде зроблено все можливе, щоб у січні вона стабілізувалася.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у ворога зараз є певне просування на сході. Однак це пов'язане з тим, що Росія зосередила там набагато більше своїх військових, ніж на інших напрямках.
Вони тиснуть на хлопців, які втомлені, і це факт. Зробимо все, щоб принаймні в січні була стабілізація на фронті. Це дуже складно. Якщо дійде все те, що пообіцяли, є графіки, щось в дорозі, якщо нова американська адміністрація буде підтримувати, а не навпаки. Цей пазл залежить від багатьох деталей", - сказав Зеленський.
Президент зауважив, що стабілізувати ситуацію можна буде не лише коштом зброї, а й коштом того контингенту, що зараз навчається, і тих батальйонів, які озброюються зараз за кордоном.
"Тобто ми десь розуміємо приблизно, що в січні ми маємо все це отримати й згідно з наших шляхів стабілізації фронту мають наші військові це виконати. Є таке завдання. подивимось, але на це розраховуємо", - додав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
А тепер стабілізує....
Так стабілізує фронт, що здасть всю Донецьку область пуйлу.
Що воно мовило???
Як зі 155-ю? Ню-ню! Тобі вже, падло хрипате, "прогули" ставлять в за ґратами, а ти все рейтинги собі підіймаєш (тобто намагаєшся, але ніц не виходить)...