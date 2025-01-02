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Зробимо все, щоб у січні стабілізувати фронт, - Зеленський

Зеленський: У січні 2025 року маємо стабілізувати фронт

Нині ситуація на східній ділянці фронту є однією з найскладніших. Однак буде зроблено все можливе, щоб у січні вона стабілізувалася.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у ворога зараз є певне просування на сході. Однак це пов'язане з тим, що Росія зосередила там набагато більше своїх військових, ніж на інших напрямках.

Вони тиснуть на хлопців, які втомлені, і це факт. Зробимо все, щоб принаймні в січні була стабілізація на фронті. Це дуже складно. Якщо дійде все те, що пообіцяли, є графіки, щось в дорозі, якщо нова американська адміністрація буде підтримувати, а не навпаки. Цей пазл залежить від багатьох деталей", - сказав Зеленський.

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Президент зауважив, що стабілізувати ситуацію можна буде не лише коштом зброї, а й коштом того контингенту, що зараз навчається, і тих батальйонів, які озброюються зараз за кордоном.

"Тобто ми десь розуміємо приблизно, що в січні ми маємо все це отримати й згідно з наших шляхів стабілізації фронту мають наші військові це виконати. Є таке завдання. подивимось, але на це розраховуємо", - додав Зеленський.

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Топ коментарі
+11
Яка вже по рахунку це стабілізація? Чи вже "потужність" не канає, і тепер завалює аудиторію "стабілізацією"?
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02.01.2025 22:11
+11
Цілий рік здавав території України по домовленості пуйлу...
А тепер стабілізує....
Так стабілізує фронт, що здасть всю Донецьку область пуйлу.
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02.01.2025 22:13
+10
А кава - коли і де?
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02.01.2025 22:10
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А кава - коли і де?
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02.01.2025 22:10 Відповісти
не спіши, час є.
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02.01.2025 22:10 Відповісти
Яка вже по рахунку це стабілізація? Чи вже "потужність" не канає, і тепер завалює аудиторію "стабілізацією"?
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02.01.2025 22:11 Відповісти
Він мав на увазі "стабілізец"..
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02.01.2025 22:23 Відповісти
Новая бригада готова к бою!
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02.01.2025 22:12 Відповісти
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02.01.2025 22:13 Відповісти
Цілий рік здавав території України по домовленості пуйлу...
А тепер стабілізує....
Так стабілізує фронт, що здасть всю Донецьку область пуйлу.
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02.01.2025 22:13 Відповісти
Пацан сказав - пацан зробив - будем бачити
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02.01.2025 22:15 Відповісти
Он же не лох какой-то! Захотел дал слово, захотел забрал...
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02.01.2025 22:20 Відповісти
Хазяін свого слова
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02.01.2025 22:21 Відповісти
В січні якого року?
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02.01.2025 22:15 Відповісти
Тобто грудень він вже про@бав!
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02.01.2025 22:16 Відповісти
Лідор, викинь ту вже Мівіну. Бери автомат і разом зі своїм ОПісом ПОКАЖИ ПРИКЛАД ! Якщо ти себе вважаєш елітою суспільства. Аристократи (еліта суспільства) у старі часи брала зброю і збирала навколо себе добровольців, і першими кидались в бій. ПЕРШИМИ. Попереду генералів.
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02.01.2025 22:17 Відповісти
У січні якого року, "стабілізатор" ти сраний?
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02.01.2025 22:17 Відповісти
андоній ..." їди мівіну кушай "🤡
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02.01.2025 22:18 Відповісти
всіх в окопи: інженерів, пілотів, пво, медиків, ремонтників, психологів, водіїв,.... всіх, кому до 55 років.
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02.01.2025 22:18 Відповісти
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02.01.2025 22:19 Відповісти
Особа, яка постійно бреше і ні фіга не тямить у військовій справі, щось там белькоче вважаючи себе великим полководцем
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02.01.2025 22:20 Відповісти
"Тобто ми десь розуміємо приблизно, що в січні ми маємо все це отримати й згідно з наших шляхів стабілізації фронту мають наші військові це виконати. Є таке завдання. подивимось, але на це розраховуємо"
Що воно мовило???
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02.01.2025 22:20 Відповісти
Як завжди. Думка прийшла в його голову, а знайти мозок не змогла.)
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02.01.2025 22:37 Відповісти
Та те пусте. Здесь уже 3 речення не может совокупить в одну смысловку - шлепер даже 3-х слов не мог.
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03.01.2025 07:17 Відповісти
Січневий Боневтік Янелох ....
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02.01.2025 22:21 Відповісти
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02.01.2025 22:23 Відповісти
Безугла чомусь не помічає, що рашистська пропаганда не чехвостить її сутенера єрмака.
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02.01.2025 22:26 Відповісти
Бла Бла Бла зелёный Гордон
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02.01.2025 22:23 Відповісти
"...коштом того контингенту, що зараз навчається, і тих батальйонів, які озброюються зараз за кордоном" Джерело: https://censor.net/ua/n3528239

Як зі 155-ю? Ню-ню! Тобі вже, падло хрипате, "прогули" ставлять в за ґратами, а ти все рейтинги собі підіймаєш (тобто намагаєшся, але ніц не виходить)...
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02.01.2025 22:33 Відповісти
гадьониш
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02.01.2025 23:44 Відповісти
Ну да, синоним со словами гадя-юля.
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03.01.2025 07:14 Відповісти
Звучить як запорука. А якщо ні?
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03.01.2025 01:00 Відповісти
Якщо нi? На шо намякивать? Очковтирательство? Сказка про белого бычка?
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03.01.2025 07:20 Відповісти
Потужно, трепєщі враг!
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03.01.2025 08:10 Відповісти
Швиденько потрібна нова Потужна Стабілізаційна Ставка та План незламної стабілізації!!!! А незабаром і Міністерство Стабілізації
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03.01.2025 08:11 Відповісти
 
 