Україна зірвала плани Росії захопити Харків, Суми та Запоріжжя восени-взимку 2024 року, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові відбили наступ Росії та спроби захопити Харків, Суми та Запоріжжя восени й взимку 2024 року.
Про це глава держави заявив в інтерв’ю "Єдиним новинам", передає Цензор.НЕТ.
Одне з найголовніших – осінь-зима 2024 року. Це зрив трьох операцій Російської Федерації по окупації Харкова, Сум і Запоріжжя. Я вважаю, що тут передусім молодці воїни. Усі молодці. Держава це пройшла у 24-му році", – сказав президент.
Він наголосив, що Харків, Суми та Запоріжжя — це українські міста.
Він подякував мешканцям цих міст і зазначив, що вони пройшли серйозне випробовування.
Топ коментарі
+6 Luk Viktor
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+4 Олег Мандрівник 5f262892
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+4 Виталий 6b40280c
показати весь коментар02.01.2025 22:53
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Не Україна, в народ України і ЗСУ. Зірвали плани здачі Укпвїни так саме, як у лютому 2022 року. В 2023 році Зленський і шобла будували бутафорні
потемкенськізеленські фортифікації, будували дороги Вівчанськ-Харьків і в других місцях, крали гроші. Тому у 2025 році народу України підняли податки і ціни. щоб усі втікли з країни і щоб здійснилася мрія зеленського - замість гривні рубль і всюди лунала російська мова.