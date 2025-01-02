Україна зірвала плани Росії захопити Харків, Суми та Запоріжжя восени-взимку 2024 року, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові відбили наступ Росії та спроби захопити Харків, Суми та Запоріжжя восени й взимку 2024 року.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю "Єдиним новинам", передає Цензор.НЕТ.

Одне з найголовніших – осінь-зима 2024 року. Це зрив трьох операцій Російської Федерації по окупації Харкова, Сум і Запоріжжя. Я вважаю, що тут передусім молодці воїни. Усі молодці. Держава це пройшла у 24-му році", – сказав президент.

Він наголосив, що Харків, Суми та Запоріжжя — це українські міста.

Він подякував мешканцям цих міст і зазначив, що вони пройшли серйозне випробовування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зробимо все, щоб у січні стабілізувати фронт, - Зеленський