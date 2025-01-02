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Україна зірвала плани Росії захопити Харків, Суми та Запоріжжя восени-взимку 2024 року, - Зеленський

Зеленський: ЗСУ зірвали плани РФ окупувати Харків, Суми, Запоріжжя

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові відбили наступ Росії та спроби захопити Харків, Суми та Запоріжжя восени й взимку 2024 року.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю "Єдиним новинам", передає Цензор.НЕТ.

Одне з найголовніших – осінь-зима 2024 року. Це зрив трьох операцій Російської Федерації по окупації Харкова, Сум і Запоріжжя. Я вважаю, що тут передусім молодці воїни. Усі молодці. Держава це пройшла у 24-му році", – сказав президент.

Він наголосив, що Харків, Суми та Запоріжжя — це українські міста.

Він подякував мешканцям цих міст і зазначив, що вони пройшли серйозне випробовування.

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Топ коментарі
+6
Яке ж воно розумне - аж страшно......
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02.01.2025 22:24
+4
Это ещё в 22г было. Отбили и Харьков и Сумы и много других городов
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02.01.2025 22:35
+4
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02.01.2025 22:53
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Яке ж воно розумне - аж страшно......
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02.01.2025 22:24 Відповісти
Дякую за таку добру звістку, а то я думав що захватили.
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02.01.2025 22:26 Відповісти
На нари мудака брехливого!
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02.01.2025 22:27 Відповісти
Батюшка. Спаситель
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02.01.2025 22:28 Відповісти
Я був слабкий, але Президент зміцнив мою віру. Вірую тільки Президенту і Генштабу його.
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02.01.2025 22:31 Відповісти
Амінь. Іншалла. Та хай йому грець.
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02.01.2025 22:33 Відповісти
Зараз хочуть весь Донбас - але ж відіб"ємось - так - Зеля
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02.01.2025 22:31 Відповісти
Та ну на , я про Харків , Суми , Запоріжжя . А ти як взнав що ці міста українські ? дєрьмак підказав ?
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02.01.2025 22:33 Відповісти
Это ещё в 22г было. Отбили и Харьков и Сумы и много других городов
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02.01.2025 22:35 Відповісти
Звідки ж така детальна інформація про плани кремля? Часом не від тої самої агентури, що три роки тому переконувала ніби напад на Україну це деза і бред сивого діда Бідона.
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02.01.2025 22:39 Відповісти
У Зеленского яйца больше чем у путина голова. Это факт!
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02.01.2025 22:45 Відповісти
На жаль, у деяких учасників форуму ЦН замість голови - яйця.
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02.01.2025 22:56 Відповісти
- в тих , що тут гавкають на президета України ?
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02.01.2025 23:05 Відповісти
" А почему тебя называют "Восемьдесят пятый" ? "-из к\ф Чужой 3.
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02.01.2025 23:25 Відповісти
Тих, хто має обліковий запис в офісі президента
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06.01.2025 18:01 Відповісти
УВАГА! зебот!
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02.01.2025 23:24 Відповісти
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02.01.2025 22:53 Відповісти
Тільки не намагайся ототожнювати себе з Україною, зраднику!
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03.01.2025 01:06 Відповісти
Украина сорвала планы России захватить Харьков, Сумы и Запорожье осенью-зимой 2024 года, - Зеленский Источник: https://censor.net/ru/n3528240
===========
Не Україна, в народ України і ЗСУ. Зірвали плани здачі Укпвїни так саме, як у лютому 2022 року. В 2023 році Зленський і шобла будували бутафорні потемкенські зеленські фортифікації, будували дороги Вівчанськ-Харьків і в других місцях, крали гроші. Тому у 2025 році народу України підняли податки і ціни. щоб усі втікли з країни і щоб здійснилася мрія зеленського - замість гривні рубль і всюди лунала російська мова.
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03.01.2025 07:51 Відповісти
А чого на інших ресурсах про інтерв'ю найвеличнішого сказали та й сказали, а на Цензорі аж з на цитати розібрали? Уся лента у незламній потужністі((((
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03.01.2025 08:06 Відповісти
Так багато гравця на піаніно, що аж нудить. Невже ці іді-оти не розуміють?
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03.01.2025 08:36 Відповісти
А ты срываешь удержать достигнутое.
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03.01.2025 09:17 Відповісти
 
 