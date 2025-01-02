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Справедливий мир для України - це членство в ЄС і потужні гарантії безпеки, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає справедливим миром для України євроінтеграцію та сильні гарантії безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Справедливий мир для нас - це розуміння, що ми в ЄС і розуміння, що в нас є потужні, сильні гарантії безпеки. НАТО - найкращий варіант для нас... Ми боремося за це. Якщо ні - не хотілося б давати пас щодо альтернативи. Безумовно, будь-які гарантії безпеки без США, я вважаю, це слабкі гарантії безпеки", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що справедливий мир передбачає сильну Україну. "Це серйозні гарантії безпеки, недопущення того, що Путін знову прийде з агресією. Це сильна армія - це не те, на що розраховує Путін, 40-50 тисяч призову - ми розуміємо, що з такою армією війна зруйнує, не буде більше незалежної України. А в нас історичний шанс - багато років сміливі люди боролися за незалежність і не дотиснули, і сьогодні ми можемо це зробити", - сказав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський - дипломатам: Ми повинні зробити все, щоб 2025 рік став для України роком справедливого миру

За його словами, "ніхто їм (російським окупантам - ред.) однаково не буде віддавати ні наші землі, ні нашу незалежність - питання, яким шляхом (буде досягнуто миру - ред.)".

"Безумовно, у майбутньому Україна все поверне. Ми повинні розраховувати на свої сильні сторони, зробити все, щоб був справедливий мир для України і сильні гарантії безпеки, які б унеможливили повернення Путіна, а потім дипломатично повернути все. Якщо буде така угода, що дипломатія буде працювати. Я не думаю, що Путін цього хоче, якщо чесно", - сказав Зеленський.

Також читайте: Припинення транзиту російського газу через Україну - одна з найбільших поразок Москви, - Зеленський

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Топ коментарі
+17
Кому не лінь, пошукайте, що це недорозуміння називало справедливим миром три місяці тому, рік тому і на початку повномаштабної війни
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02.01.2025 22:36
+13
Хлопчик, а як бути з вбитими і згвалтованими кацапами жінками і дітьми ? Як бути з загиблими військовими? Як бути з зруйнованими, стертими містами, селами? Хто буде судити путіна і його банду?, Хто буде судити кацапів за військові злочини? І навійщо, хлопчику, була ця війна????? Заради чого??? Заради тебе вова? Ти просрав пів країни, скільки людей загинуло. Заради твого справедливого миру? Ти у людей спитай, що таке справедливий мир для кожного українця.
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02.01.2025 22:51
+10
А как же 100500 подписанных договоров ранее?
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02.01.2025 22:33
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А как же 100500 подписанных договоров ранее?
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02.01.2025 22:33 Відповісти
- Были демоны договоры. Мы этого не отрицаем. Но они самоликвидировались
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02.01.2025 22:40 Відповісти
Кому не лінь, пошукайте, що це недорозуміння називало справедливим миром три місяці тому, рік тому і на початку повномаштабної війни
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02.01.2025 22:36 Відповісти
Знову за рибу гроші
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02.01.2025 22:36 Відповісти
Зеля вийшов на арену - я спати , подалі від цього *********....
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02.01.2025 22:37 Відповісти
"Президент України Володимир Зеленський заявив Sky News, що готовий поступитися територією"
---
брехлива та зрадлива потвора
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02.01.2025 22:37 Відповісти
У нього якийсь бздик, ліпе то потужно куди завгодно.
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02.01.2025 22:45 Відповісти
Потужний результат буває, якщо добряче потужитись...
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02.01.2025 22:49 Відповісти
Хлопчик, а як бути з вбитими і згвалтованими кацапами жінками і дітьми ? Як бути з загиблими військовими? Як бути з зруйнованими, стертими містами, селами? Хто буде судити путіна і його банду?, Хто буде судити кацапів за військові злочини? І навійщо, хлопчику, була ця війна????? Заради чого??? Заради тебе вова? Ти просрав пів країни, скільки людей загинуло. Заради твого справедливого миру? Ти у людей спитай, що таке справедливий мир для кожного українця.
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02.01.2025 22:51 Відповісти
Судити будуть вас. Про вбитих, згвалтованих і закатованих українців вам не дозволять навіть згадувати без наслідків. Можна буде лише згадувати як ТЦК вбили, згвалтували, закатували сотні тисяч нівчьом нє вінних людей, каториє всіволішь хатєлі ґаваріть па русскі.
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03.01.2025 09:01 Відповісти
Він що, NATO з ЄС переплутав?
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02.01.2025 23:00 Відповісти
Головне щоб Харант потужно в штани не навалив.
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02.01.2025 23:04 Відповісти
Собі гарантії ?
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03.01.2025 00:22 Відповісти
" Обещания королей ничего им не стоит".
Гарантия только одна - современная армия и атомное оружие.
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03.01.2025 00:22 Відповісти
А де оце "Байден, а чого ми досі не в НАТО?"? НАТО куди ділося, *****? На якому етапі плану перемоги?
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03.01.2025 03:17 Відповісти
Пропоную Щеневтіку записати черговий відосик і написати чергову книжку.
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03.01.2025 03:18 Відповісти
Потужні безпекові угоди, надпотужний Саміт Миру, потужні Плани Миру, Перемоги і внутрішньої стійкості... якщо замітили - все це вже і не згадується
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03.01.2025 09:19 Відповісти
73% кого ви обрали бл*ть? Воно гірше в рази від шизофреніка.
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04.01.2025 09:34 Відповісти
 
 