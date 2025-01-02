Справедливий мир для України - це членство в ЄС і потужні гарантії безпеки, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає справедливим миром для України євроінтеграцію та сильні гарантії безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Справедливий мир для нас - це розуміння, що ми в ЄС і розуміння, що в нас є потужні, сильні гарантії безпеки. НАТО - найкращий варіант для нас... Ми боремося за це. Якщо ні - не хотілося б давати пас щодо альтернативи. Безумовно, будь-які гарантії безпеки без США, я вважаю, це слабкі гарантії безпеки", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що справедливий мир передбачає сильну Україну. "Це серйозні гарантії безпеки, недопущення того, що Путін знову прийде з агресією. Це сильна армія - це не те, на що розраховує Путін, 40-50 тисяч призову - ми розуміємо, що з такою армією війна зруйнує, не буде більше незалежної України. А в нас історичний шанс - багато років сміливі люди боролися за незалежність і не дотиснули, і сьогодні ми можемо це зробити", - сказав президент.

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За його словами, "ніхто їм (російським окупантам - ред.) однаково не буде віддавати ні наші землі, ні нашу незалежність - питання, яким шляхом (буде досягнуто миру - ред.)".

"Безумовно, у майбутньому Україна все поверне. Ми повинні розраховувати на свої сильні сторони, зробити все, щоб був справедливий мир для України і сильні гарантії безпеки, які б унеможливили повернення Путіна, а потім дипломатично повернути все. Якщо буде така угода, що дипломатія буде працювати. Я не думаю, що Путін цього хоче, якщо чесно", - сказав Зеленський.

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