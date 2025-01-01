Припинення транзиту російського газу через Україну - одна з найбільших поразок Москви, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що припинення транзиту російського газу через Україну в Європу - це одна з найбільших поразок Москви.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави написав у своєму телеграмі.

Зеленський наголосив, що коли Путіну "подарували владу в Росії більш ніж 25 років тому, щорічна прокачка газу через територію України в Європу становила 130+ мільярдів кубів".

"Сьогодні транзит російського газу – 0. Це одна з найбільших поразок Москви. Перетворення енергоносіїв на зброю та цинічний енергетичний шантаж партнерів – це те, що позбавило Росію найбільш привабливого для неї та географічно найдоступнішого ринку", - підкреслив президент.

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Він додав, що зважаючи на обставини, абсолютна більшість країн Європи до таких змін успішно адаптувалася.

"Сьогодні наше спільне завдання – підтримати Молдову в період енергетичної трансформації. Також ми маємо витримати істерику деяких європейських політиків, що віддають перевагу мафіозним схемам із Москвою замість прозорої енергетичної політики. Дуже сподіваємось і на збільшення постачання в Європу американського газу, про що вже говорив Президент Трамп. Співпраця й максимум пропозицій від партнерів на ринку дадуть змогу зробити ціни більш комфортними", - зазначив Зеленський.

Президент резюмував: що більше буде газу на ринку від справжніх партнерів Європи, то швидше будуть подолані останні негативні наслідки європейської енергетичної залежності від Росії.

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Нагадаємо, о 07:00 1 січня 2025 року в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України.