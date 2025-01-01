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Припинення транзиту російського газу через Україну - одна з найбільших поразок Москви, - Зеленський

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що припинення транзиту російського газу через Україну в Європу - це одна з найбільших поразок Москви.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави написав у своєму телеграмі.

Зеленський наголосив, що коли Путіну "подарували владу в Росії більш ніж 25 років тому, щорічна прокачка газу через територію України в Європу становила 130+ мільярдів кубів". 

"Сьогодні транзит російського газу – 0. Це одна з найбільших поразок Москви. Перетворення енергоносіїв на зброю та цинічний енергетичний шантаж партнерів – це те, що позбавило Росію найбільш привабливого для неї та географічно найдоступнішого ринку", - підкреслив президент.

Читайте: Фіцо про зупинку транзиту газу через Україну: Серйозні наслідки для всіх у ЄС, але не для РФ

Він додав, що зважаючи на обставини, абсолютна більшість країн Європи до таких змін успішно адаптувалася.

"Сьогодні наше спільне завдання – підтримати Молдову в період енергетичної трансформації. Також ми маємо витримати істерику деяких європейських політиків, що віддають перевагу мафіозним схемам із Москвою замість прозорої енергетичної політики. Дуже сподіваємось і на збільшення постачання в Європу американського газу, про що вже говорив Президент Трамп. Співпраця й максимум пропозицій від партнерів на ринку дадуть змогу зробити ціни більш комфортними", - зазначив Зеленський.

Президент резюмував: що більше буде газу на ринку від справжніх партнерів Європи, то швидше будуть подолані останні негативні наслідки європейської енергетичної залежності від Росії.

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Нагадаємо, о 07:00 1 січня 2025 року в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України.

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Топ коментарі
+34
Нарешті ‼️
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01.01.2025 18:11
+12
Цей чс настав,Степан Адрійовічь:ГЕРОЯМ СЛАВА!!!!
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01.01.2025 18:19
+9
Одна з найбільших поразок москви? Нічого, у них зате є одна з найбільших перемог - обдовбаний блазень-українофоб у кріслі президента.
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01.01.2025 18:57
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Нарешті ‼️
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01.01.2025 18:11 Відповісти
Цей чс настав,Степан Адрійовічь:ГЕРОЯМ СЛАВА!!!!
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01.01.2025 18:19 Відповісти
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01.01.2025 19:01 Відповісти
Ты Вава это скажешь когда платежки за газ у твоего же народа втрое взлетят.

Параша найдет откуда получать прибыль. А ты сможешь?
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01.01.2025 18:13 Відповісти
Коммуналка всегда была на газу собственной добычи .у рашки газ покупали металлурги химики ( частный бизнес)..а это о все легло и лежит...
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01.01.2025 18:31 Відповісти
Просто подождите несколько месяцев, и посмотрите.
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01.01.2025 20:32 Відповісти
Ніхто,а особливо опа не звернула увагу на те що ***** ,за
три роки ніразу невдарив по насосних та розподільчих вузлах гтс
там був його газ
що буде в2025му?????????????
боневтік розкаже нам??????
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01.01.2025 21:22 Відповісти
Отож.
Просто некоторым кажется что газ это такая штука которую можно гонять в обратном направлении по той же трубе, которую можно в пределах одной трубы разделить на украинскую и российскую, и так далее.

А то что после этого орки будут бомбить по ГТС, которую в отличие от двух проводов починить будет сложнее, и не будет вообще никакого газа, ни российского ни своего - некоторые не догадываются.

Я уже умалчиваю за то что тарифы на газ для населения относительно небольшие, и не позволяли поддерживать ГТС в надлежащем состоянии, поэтому деньги на это использовались с транзита.
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02.01.2025 00:17 Відповісти
Гройсман сказал: надо! Значит надо.
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01.01.2025 19:47 Відповісти
Стільки років обіцяли, що замерзне Україна та ЄС, а замерзло помідор'є, тобто придністров'є
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01.01.2025 18:13 Відповісти
Вже подібне чули про Курськ. Добре, що партнери вирішили це питання і наказали перекрити постачання.
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01.01.2025 18:14 Відповісти
Про 0 транзиту він загнув - вони вже в Європу газ через Турцію ганяють
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01.01.2025 18:19 Відповісти
Нуль через Україну.
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01.01.2025 20:39 Відповісти
Зе-шоумен "заробляє майбутній" рейтинг, бо "досяг найбільших досягнень". *******, тобі в печінку.
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01.01.2025 18:29 Відповісти
Цього треба було чекати 11 років?
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01.01.2025 18:31 Відповісти
З "негативними наслідками європейської енергетичної залежності від расії" Європа якось сама впорається.
Підкажи що робити українцям з ментальною залежністю зермадента від Кацапстана..
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01.01.2025 18:33 Відповісти
Бути стійкими і єднатися. Для цього є план стійкості і міністерство єдності
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01.01.2025 18:50 Відповісти
Три роки транзиту нафти і газу через Україну під час повномасштабної війни найбільша перемога рашистів, яка принесла їм сотні мільярдів доларів.
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01.01.2025 18:38 Відповісти
Скільки, скільки?
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01.01.2025 18:49 Відповісти
Що не так? Лише доходи бюджету рашки від газу і нафти в річному обчисленні від 65 до 70 млрд дол, доплюсуй доходи приватних компаній і помнож на три. Звичайно не все продано шляхом транзиту через Україну, але сума розчавить.
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01.01.2025 21:50 Відповісти
За три роки транспортування нафти і газу територією України в "дружні" нам країни росія заробила понад 35 мільярдів доларів це тритина минулорічного військового бюджету рф.
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01.01.2025 18:44 Відповісти
Ви нічєво нє панімаєтє! У нас кантракт!
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01.01.2025 18:56 Відповісти
Просто контракт закінчився. А зелений членограй вже себе лавровими вінками обвішав.🤣🤣🤣
Електорат схаває
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01.01.2025 18:48 Відповісти
Боже, як він заїздив ці слова ПЕРЕМОГА та ПОРАЗКА. Смак Мівіни швидко забув !
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01.01.2025 18:48 Відповісти
Пабєдітєль!?
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01.01.2025 18:49 Відповісти
За цю "поразку" расія може знищити нашу газотранспортну систему разом з усіма сховищами
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01.01.2025 18:50 Відповісти
не знищить.
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01.01.2025 19:51 Відповісти
Сховища не знищить, вони на сотні метрів під землею.
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01.01.2025 20:42 Відповісти
так це можна було зробити ще три роки тому хтось на банкова гарно заробляв і не треба ляльок про те що захід тренував транзит
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01.01.2025 18:51 Відповісти
Відсьогодні зростає вартість автоцивілки на 70%! За яку доведеться платити і всім УБД, яких до 2025 р. звільняли від обов'язкового страхування. З 1 січня дорожчає бензин на 1,50 грн/л, дизель - на 2 грн/л, газ - на 1,30 грн/л. Водіїв "порадували" зростанням акцизів на пальне.
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01.01.2025 18:54 Відповісти
пох.
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01.01.2025 19:48 Відповісти
Одна з найбільших поразок москви? Нічого, у них зате є одна з найбільших перемог - обдовбаний блазень-українофоб у кріслі президента.
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01.01.2025 18:57 Відповісти
Можна по різному відноситись до,Зе,але в данному випадку він правий. Рашка втратила остаточно європейський ринок,а отже гроші і політичні важелі у спілкуванні з європейцями. Це добре.
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01.01.2025 18:58 Відповісти
У кого немає склерозу, той памʼятає, як в 2019 році, московити раділи що через пʼять років вони нарешті позбудуться українського транзиту.
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01.01.2025 19:03 Відповісти
Парашка не втратила європейський ринок. Газ йде і трубами, і особливо скраплений.
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01.01.2025 19:53 Відповісти
Завдяки фрау мерккль яка знищила бундесвер і вела різні потоки з парашки. Чому вона досі не в буцегарні?
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01.01.2025 21:07 Відповісти
Який стосунок має Ваш коментар до мого?
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01.01.2025 21:36 Відповісти
Парашка втратила європейський ринок.
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01.01.2025 21:59 Відповісти
А ще придбала Україна? Чергову потужну перемогу на ********* ?
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02.01.2025 05:18 Відповісти
а хто у грудні 19го продовжив контрак до 25го?
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01.01.2025 19:00 Відповісти
Майже знищений шахедом, обійшовшим ППО (безумна сказала), прогундосив з бункерного кутка зєля, смачно відмітивши новий рік мівіною та дешевою скумбрією.
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01.01.2025 19:09 Відповісти
Це чергова маячня Зеленського. Перед цим він наніс Путіну "стратегічну поразку" операцією в Курській області.
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01.01.2025 19:42 Відповісти
Ми вже стільки поразок зробили Московії !
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01.01.2025 20:05 Відповісти
Особливо ти в Швейцарії)))
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01.01.2025 21:11 Відповісти
Вже давно це потрібно було зробити, і цей час настав. З рашкою потрібно припинити всяку торгівлю. Хіба можна мати бізнес з людьми які вбивають твоїх рідних і тебе?
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01.01.2025 20:47 Відповісти
А Порох шо не зміг а , епта ж війни не було , було АТО !!! Це тим по..там які зараз його величають ))) А тепер від мене , ціни виростуть на газ но це того стоїть
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01.01.2025 23:29 Відповісти
Наверно забанять , бо я раз в пів року пишу і бан ловлю , тіпа старий банщік хаха
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01.01.2025 23:31 Відповісти
 
 