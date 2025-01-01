Припинення транзиту російського газу через Україну - одна з найбільших поразок Москви, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що припинення транзиту російського газу через Україну в Європу - це одна з найбільших поразок Москви.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави написав у своєму телеграмі.
Зеленський наголосив, що коли Путіну "подарували владу в Росії більш ніж 25 років тому, щорічна прокачка газу через територію України в Європу становила 130+ мільярдів кубів".
"Сьогодні транзит російського газу – 0. Це одна з найбільших поразок Москви. Перетворення енергоносіїв на зброю та цинічний енергетичний шантаж партнерів – це те, що позбавило Росію найбільш привабливого для неї та географічно найдоступнішого ринку", - підкреслив президент.
Він додав, що зважаючи на обставини, абсолютна більшість країн Європи до таких змін успішно адаптувалася.
"Сьогодні наше спільне завдання – підтримати Молдову в період енергетичної трансформації. Також ми маємо витримати істерику деяких європейських політиків, що віддають перевагу мафіозним схемам із Москвою замість прозорої енергетичної політики. Дуже сподіваємось і на збільшення постачання в Європу американського газу, про що вже говорив Президент Трамп. Співпраця й максимум пропозицій від партнерів на ринку дадуть змогу зробити ціни більш комфортними", - зазначив Зеленський.
Президент резюмував: що більше буде газу на ринку від справжніх партнерів Європи, то швидше будуть подолані останні негативні наслідки європейської енергетичної залежності від Росії.
Нагадаємо, о 07:00 1 січня 2025 року в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України.
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Параша найдет откуда получать прибыль. А ты сможешь?
три роки ніразу невдарив по насосних та розподільчих вузлах гтс
там був його газ
що буде в2025му?????????????
боневтік розкаже нам??????
Просто некоторым кажется что газ это такая штука которую можно гонять в обратном направлении по той же трубе, которую можно в пределах одной трубы разделить на украинскую и российскую, и так далее.
А то что после этого орки будут бомбить по ГТС, которую в отличие от двух проводов починить будет сложнее, и не будет вообще никакого газа, ни российского ни своего - некоторые не догадываются.
Я уже умалчиваю за то что тарифы на газ для населения относительно небольшие, и не позволяли поддерживать ГТС в надлежащем состоянии, поэтому деньги на это использовались с транзита.
Підкажи що робити українцям з ментальною залежністю зермадента від Кацапстана..
Електорат схаває