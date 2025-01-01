Фіцо про зупинку транзиту газу через Україну: Серйозні наслідки для всіх у ЄС, але не для РФ

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вважає, що зупинка транзиту газу РФ через Україну "матиме різкі наслідки" для всіх у ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Dennik N.

"Зупинення транзиту матиме різкі наслідки для всіх нас у Європейському Союзі, але не для Російської Федерації", - сказав він у новорічній промові.

Раніше Фіцо заявляв, що Словаччина втратить "сотні мільйонів євро" транзитних зборів через припинення транзиту газу РФ Україною. За його словами, в Європі зростуть ціни на газ та електроенергію через такий крок України.

У новорічній промові Фіцо висловив свій намір продовжувати зовнішню політику, орієнтовану на всі чотири сторони світу.

"Політика, заснована на дотриманні міжнародного права та невтручанні у внутрішні справи інших. Мир належить до вершини піраміди наших інтересів", - сказав він.

Нагадаємо, о 07:00 1 січня 2025 року в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України.

Невизнане Придністров’я опинилося без газу, тепла та гарячої води через зупинку постачання газу з РФ.

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