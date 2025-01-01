Фіцо про зупинку транзиту газу через Україну: Серйозні наслідки для всіх у ЄС, але не для РФ
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вважає, що зупинка транзиту газу РФ через Україну "матиме різкі наслідки" для всіх у ЄС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Dennik N.
"Зупинення транзиту матиме різкі наслідки для всіх нас у Європейському Союзі, але не для Російської Федерації", - сказав він у новорічній промові.
Раніше Фіцо заявляв, що Словаччина втратить "сотні мільйонів євро" транзитних зборів через припинення транзиту газу РФ Україною. За його словами, в Європі зростуть ціни на газ та електроенергію через такий крок України.
У новорічній промові Фіцо висловив свій намір продовжувати зовнішню політику, орієнтовану на всі чотири сторони світу.
"Політика, заснована на дотриманні міжнародного права та невтручанні у внутрішні справи інших. Мир належить до вершини піраміди наших інтересів", - сказав він.
Нагадаємо, о 07:00 1 січня 2025 року в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України.
Невизнане Придністров’я опинилося без газу, тепла та гарячої води через зупинку постачання газу з РФ.
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не всі раби, фуфліцо
«Є альтернативні шляхи поставок». ЄС готовий припинити транзит російського газу через Україну ,заявила Європейський комісар з питань енергетики Кадрі Сімсон 11 вересня.
Європейський комісар з питань енергетики Кадрі Сімсон заявляє, що Європейський союз готовий повністю припинити https://nv.ua/ukr/tags/tranzit-haza.html транзит російського газу через українську газотранспортну систему після закінчення чинного контракту в грудні нинішнього року.
Про це єврокомісар заявила під час прес-конференції в Брюсселі, повідомляє https://ru.interfax.com.ua/ Інтерфакс-Україна. «Коли я розмовляла зі своїми колегами в Україні, я дала ясно дала зрозуміти, що ми готуємося до такої ситуації, коли транзитна угода між Україною і Росією закінчиться… Ми знайшли альтернативні шляхи поставок, а держави-члени або їхні компанії, які все ще отримують газ із Росії, фактично, отримали два додаткові роки порівняно з іншими компаніями, яким Росія вирішила припинити поставки ще у 2022 році», - сказала єврокомісар.
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І найух такий якір потрібний в НАТО?
важка та дорога операція.
А Словаччину позбавили газу - виробляйте власний.