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газ (10272) росія (63594) Євросоюз (12775) Фіцо (145) транзит газу (978)

Фіцо про зупинку транзиту газу через Україну: Серйозні наслідки для всіх у ЄС, але не для РФ

Фіцо прокоментував зупинку транзиту російського газу Україною

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вважає, що зупинка транзиту газу РФ через Україну "матиме різкі наслідки" для всіх у ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Dennik N.

"Зупинення транзиту матиме різкі наслідки для всіх нас у Європейському Союзі, але не для Російської Федерації", - сказав він у новорічній промові.

Раніше Фіцо заявляв, що Словаччина втратить "сотні мільйонів євро" транзитних зборів через припинення транзиту газу РФ Україною. За його словами, в Європі зростуть ціни на газ та електроенергію через такий крок України.

У новорічній промові Фіцо висловив свій намір продовжувати зовнішню політику, орієнтовану на всі чотири сторони світу.

"Політика, заснована на дотриманні міжнародного права та невтручанні у внутрішні справи інших. Мир належить до вершини піраміди наших інтересів", - сказав він.

Нагадаємо, о 07:00 1 січня 2025 року в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України.

Невизнане Придністров’я опинилося без газу, тепла та гарячої води через зупинку постачання газу з РФ.

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Топ коментарі
+37
Ну що фіцо, відчув що ти лайно і чмо дрібне , отак з цим і живи
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01.01.2025 17:26
+22
фіцо йди найди гарну міцну гіляку.
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01.01.2025 17:23
+17
Фицо, спроси у чехов, где они берут газ и убейся об стену.
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01.01.2025 17:37
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Недострілянно лайно!
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01.01.2025 18:19 Відповісти
фіцо йди найди гарну міцну гіляку.
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01.01.2025 17:23 Відповісти
Зовсім дурнии - коли рашка не продасть газ - то які бонуси вона отримає?
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01.01.2025 17:23 Відповісти
Ну що фіцо, відчув що ти лайно і чмо дрібне , отак з цим і живи
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01.01.2025 17:26 Відповісти
Стадии принятия неизбежного:
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01.01.2025 18:10 Відповісти
Стадии принятия неизбежного:
Отрицание...
Гнев...
Торг...
Депрессия...
Принятие неизбежного...
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01.01.2025 18:13 Відповісти
Харакірі...
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01.01.2025 18:53 Відповісти
Ні, письменник з на відмінно зданим екзаменом з стрільби.
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01.01.2025 20:42 Відповісти
А ведь практически уже сдыхал и шо его остановило?
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01.01.2025 17:32 Відповісти
Я вот не в курсах, фица, тебе в голову попали?
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01.01.2025 17:35 Відповісти
Сквозняк сделали.
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01.01.2025 17:37 Відповісти
Смокчи мовчки!
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01.01.2025 17:36 Відповісти
Фицо, спроси у чехов, где они берут газ и убейся об стену.
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01.01.2025 17:37 Відповісти
Фіца, хватить "газувати" псувати повітря.
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01.01.2025 17:37 Відповісти
Україна не може приймати рішення в своїх інтересах?)
не всі раби, фуфліцо
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01.01.2025 17:38 Відповісти
Та не для тебе, тебе ні за це платять. Даже зараз ти заробляєш кажучи це
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01.01.2025 17:41 Відповісти
**** пороще, Фицик. А то ты на зелю на велосипеде напоминаешь.
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01.01.2025 17:41 Відповісти
эх.недобиток...
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01.01.2025 17:42 Відповісти
Яке ж воно убоге... І заточка теж убога...
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01.01.2025 17:43 Відповісти
словаччина та хунгарія - не "всі" в Європі. притомні вже давно диверсифікували, лишень смоктачі та ждуни не жмогли...
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01.01.2025 17:43 Відповісти
Не "Словаччина" - Фіцо"... У нас "Блазень" - теж не "Україна"...
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01.01.2025 21:27 Відповісти
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01.01.2025 21:40 Відповісти
Ну тут ти не правий, Блазень це вся Україна
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02.01.2025 11:16 Відповісти
Доведи...
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02.01.2025 11:27 Відповісти
Хунгарія доречі зробила диверсифікацію на відміну від Словаччини
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02.01.2025 11:17 Відповісти
Цей фіцо хай не валяє дурака.
«Є альтернативні шляхи поставок». ЄС готовий припинити транзит російського газу через Україну ,заявила Європейський комісар з питань енергетики Кадрі Сімсон 11 вересня.
Європейський комісар з питань енергетики Кадрі Сімсон заявляє, що Європейський союз готовий повністю припинити https://nv.ua/ukr/tags/tranzit-haza.html транзит російського газу через українську газотранспортну систему після закінчення чинного контракту в грудні нинішнього року.

Про це єврокомісар заявила під час прес-конференції в Брюсселі, повідомляє https://ru.interfax.com.ua/ Інтерфакс-Україна. «Коли я розмовляла зі своїми колегами в Україні, я дала ясно дала зрозуміти, що ми готуємося до такої ситуації, коли транзитна угода між Україною і Росією закінчиться… Ми знайшли альтернативні шляхи поставок, а держави-члени або їхні компанії, які все ще отримують газ із Росії, фактично, отримали два додаткові роки порівняно з іншими компаніями, яким Росія вирішила припинити поставки ще у 2022 році», - сказала єврокомісар.
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01.01.2025 17:44 Відповісти
Тут вже не до валяти дурака, коли на твій рахунок відкати не перераховують. Тут дружина в істериці без алмазів, діти на вухах без нових Айфонів.
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01.01.2025 18:35 Відповісти
Ну теплий *** тобі в дорогу!
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01.01.2025 17:44 Відповісти
Фіцо забув сказати, що він непогано особисто заробляв на перепродажу кацапського газу. Тому його так плющить.
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01.01.2025 17:44 Відповісти
"Фіцо висловив свій намір продовжувати зовнішню політику, орієнтовану на всі чотири сторони світу."
=========================================================
І найух такий якір потрібний в НАТО?
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01.01.2025 17:45 Відповісти
Ну там не якір...готовий приймати з 4 сторін в 4 отвори (не буду перераховувати)
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01.01.2025 22:02 Відповісти
Якщо хтось назове цю падлу повіейю я буду проті бо в ****** набогато більше гідністи
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01.01.2025 17:52 Відповісти
Смокчи мовчки!
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01.01.2025 17:52 Відповісти
А куди буде дівати рф не проданий газ ? Концервація скважини дуже
важка та дорога операція.
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01.01.2025 17:53 Відповісти
Трохи не так,газпром направить цей газ по "турецькому і голубому потоку",там потужностей вистачає,а Фіц "рве штани*т.я.маржа за перепродажу і за логістику в цілому тю-тю.
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01.01.2025 18:12 Відповісти
Росію позбавили 5 млрд. доларів прибутку - дрібниця, а все одно приємно.
А Словаччину позбавили газу - виробляйте власний.
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01.01.2025 17:55 Відповісти
фіцУ вибухне !
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01.01.2025 18:29 Відповісти
Як і все в цієї кацапні з прокацапнею. Завжди все протилежне від реальності.
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01.01.2025 17:56 Відповісти
Підожди ще, осьо ще ЄС тобі дулю покаже з підтримкою, як обрану. Два дибіли
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01.01.2025 18:05 Відповісти
Такий за 5 копійок в церкві пукне.
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01.01.2025 18:06 Відповісти
ясный красный шо тока не для РФ. всем и так известно что ***** тебе за то и платит шобы ты подлизывал исключительно ему
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01.01.2025 18:09 Відповісти
кремлівський агент впливу
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01.01.2025 18:12 Відповісти
Этот мудак зарабатывал на русском газе пол ярда в год.Обычная перепродажа.Пес!
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01.01.2025 18:12 Відповісти
ну то поїдь в мацкву … надуй щоку…
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01.01.2025 18:15 Відповісти
Фіцу треба ще раз трошки підстрелити. Бажано з контрольним.
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01.01.2025 18:20 Відповісти
З якого часу Словаччина стала всією ЄС. Не занадто круто для якогось фіцУ ?
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01.01.2025 18:28 Відповісти
Ну от чому ВСІ хто товарищує з Парашею або смокче у Ху..ла, таки довбні як цей фіцо?
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01.01.2025 18:28 Відповісти
Прастый словацкий нарид выбравший Фицо теперь сам себе нагадил в штаны,а виноваты как обычно пиндосы и еврогеи.
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01.01.2025 18:41 Відповісти
Дійсно серйозні наслідки, от тільки для тих хто годувався з рук кремля.
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01.01.2025 18:52 Відповісти
Плохо что стрелок был никудышный. Все будет УКРАИНА!
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01.01.2025 19:14 Відповісти
Пробач,мила Фіцо,що Україна,зрештою насмілилася прийняти хоч одне рішення без урахування твоїх та Віті Орбана інтересів!
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01.01.2025 19:24 Відповісти
Шість грамів свинцю -- от весь твій гонорар, падлюко.
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01.01.2025 19:44 Відповісти
******* ФрІЦо.
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01.01.2025 19:53 Відповісти
Фіцо-фріцо фіцо-маргаріцо дааа…
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01.01.2025 19:58 Відповісти
Фріцо ПШНХЙ, ДЛБЙБ.
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01.01.2025 19:59 Відповісти
пнх гітлер їбу..й.
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02.01.2025 00:13 Відповісти
Жаль що це чмо вижило, треба посадити його на літак разом з обраном і відправити на росію, коли там ппо працює🤬
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02.01.2025 06:01 Відповісти
 
 