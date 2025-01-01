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Австрія більше не залежить від російського газу - і це добре, - міністерка енергетики Гевесслер

Австрія більше не залежить від російського газу

Міністерка з питань клімату та енергетики Австрії Леонор Гевесслер заявила, що її країна більше не залежить від російського газу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

Там зазначили, що про зупинку транзиту газу РФ через Україну було оголошено кілька разів заздалегідь, тому учасники ринку звернулися до альтернативних джерел. Це дозволило компенсувати обмеження поставок та гарантувати газопостачання.

"Україна заздалегідь дала зрозуміти, що не продовжуватиме транзитний контракт з агресором Росією. Ми виконали своє домашнє завдання і були добре підготовлені до такого сценарію", - сказала Гевесслер.

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"Вітчизняні енергетичні компанії шукали інших, неросійських постачальників газу. Компанія OMV також припинила свою багаторічну співпрацю з російським "Газпромом". Австрія більше не залежить від російського газу - і це добре", - додала міністерка.

Нагадаємо, о 07:00 1 січня 2025 року в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України.

Невизнане Придністров’я опинилося без газу, тепла та гарячої води через зупинку постачання газу з РФ.

Також читайте: Україна перекрила Путіну можливість експортувати газ до ЄС, це ще одна перемога, - Сікорський

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Топ коментарі
+11
Світ потихеньку просипається і відмовляється платити за ту мотузку, на якій пуйло хотіло їх повісити.
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01.01.2025 13:53
+7
а так боялися. Здихає тільки ПМР. І це добре.
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01.01.2025 14:09
+3
Тому, що в австрійців є здоровий глузд та інстинкт самозбереження і вони очистилися від "друзєй камрада валод'ї", наприклад , ексочільниця МЗС Австрії, яка на своєму весіллі танцювала з )(утіним Карін Кнайсль покинула країну, побоюючись за свою безпеку. Як повідомила вона виданню https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/07/05/austria-russia-infuence/ The Washington Post, їй надходили погрози вбивством. (Привіт ОПЗЖ, "За Майбах").

У 2021 році колишня чиновниця увійшла до ради директорів російської державної компанії «Роснефть». Вона вийшла з неї у травні 2022 року. Незадовго до цього «Роснефть» потрапила під санкції Євросоюзу через вторгнення Росії в Україну. Крім того, міністр писала колонки для російського державного телеканалу RT (він теж під санкціями ЄС).

Тиск на західних політиків, які беруть участь у російському бізнесі, посилився після початку війни в Україні.
показати весь коментар
01.01.2025 14:18
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Оу
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01.01.2025 13:39 Відповісти
Світ потихеньку просипається і відмовляється платити за ту мотузку, на якій пуйло хотіло їх повісити.
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01.01.2025 13:53 Відповісти
а так боялися. Здихає тільки ПМР. І це добре.
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01.01.2025 14:09 Відповісти
Тому, що в австрійців є здоровий глузд та інстинкт самозбереження і вони очистилися від "друзєй камрада валод'ї", наприклад , ексочільниця МЗС Австрії, яка на своєму весіллі танцювала з )(утіним Карін Кнайсль покинула країну, побоюючись за свою безпеку. Як повідомила вона виданню https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/07/05/austria-russia-infuence/ The Washington Post, їй надходили погрози вбивством. (Привіт ОПЗЖ, "За Майбах").

У 2021 році колишня чиновниця увійшла до ради директорів російської державної компанії «Роснефть». Вона вийшла з неї у травні 2022 року. Незадовго до цього «Роснефть» потрапила під санкції Євросоюзу через вторгнення Росії в Україну. Крім того, міністр писала колонки для російського державного телеканалу RT (він теж під санкціями ЄС).

Тиск на західних політиків, які беруть участь у російському бізнесі, посилився після початку війни в Україні.
показати весь коментар
01.01.2025 14:18 Відповісти
Вот и все, а ты боялась, только юбочка помялась
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01.01.2025 15:02 Відповісти
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01.01.2025 17:42 Відповісти
 
 