Австрія більше не залежить від російського газу - і це добре, - міністерка енергетики Гевесслер
Міністерка з питань клімату та енергетики Австрії Леонор Гевесслер заявила, що її країна більше не залежить від російського газу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.
Там зазначили, що про зупинку транзиту газу РФ через Україну було оголошено кілька разів заздалегідь, тому учасники ринку звернулися до альтернативних джерел. Це дозволило компенсувати обмеження поставок та гарантувати газопостачання.
"Україна заздалегідь дала зрозуміти, що не продовжуватиме транзитний контракт з агресором Росією. Ми виконали своє домашнє завдання і були добре підготовлені до такого сценарію", - сказала Гевесслер.
"Вітчизняні енергетичні компанії шукали інших, неросійських постачальників газу. Компанія OMV також припинила свою багаторічну співпрацю з російським "Газпромом". Австрія більше не залежить від російського газу - і це добре", - додала міністерка.
Нагадаємо, о 07:00 1 січня 2025 року в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України.
Невизнане Придністров’я опинилося без газу, тепла та гарячої води через зупинку постачання газу з РФ.
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У 2021 році колишня чиновниця увійшла до ради директорів російської державної компанії «Роснефть». Вона вийшла з неї у травні 2022 року. Незадовго до цього «Роснефть» потрапила під санкції Євросоюзу через вторгнення Росії в Україну. Крім того, міністр писала колонки для російського державного телеканалу RT (він теж під санкціями ЄС).
Тиск на західних політиків, які беруть участь у російському бізнесі, посилився після початку війни в Україні.