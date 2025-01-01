УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12430 відвідувачів онлайн
Новини
23 052 133
газ (10272) Придністров’я (451) транзит газу (978)

Невизнане Придністров’я опинилося без газу, тепла та гарячої води через зупинку постачання газу з РФ

Масові відключення газу в Придністров’ї

У Придністров'ї розпочалися масові відключення газу 1 січня 2025 року.

Про це повідомило ТОВ "Тираспольтрансгаз-Придністров'я" у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з припиненням поставок газу в Придністров'я, ТОВ "Тираспольтрансгаз-Придністров'я" інформує про відключення газу. Об'єкти відключення: дахові котельні (забезпечують опалення); приватні будинки в містах, селах і селищах (за можливості відключення), багатоквартирні будинки з автономним опаленням, багатоквартирні будинки, які приєднано до одного газопроводу з приватними домоволодіннями (за можливості відключення)", - йдеться в повідомленні.

Подачу газу споживачам у Придністров'ї припинено о 12:00 за місцевим часом.

Там уточнили, що в багатоквартирних будинках газ залишиться доступним тільки для приготування їжі. Це буде можливо за рахунок запасів у системі газопроводів доти, доки тиск у мережі не знизиться до критичного рівня. Місцевих жителів закликали обов'язково закрити газові крани і не намагатися самостійно відновлювати подачу газу.

Масові відключення газу в Придністров’ї

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна перекрила Путіну можливість експортувати газ до ЄС, це ще одна перемога, - Сікорський

Нагадаємо, о 07:00 1 січня 2025 року в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України.

Раніше міністр енергетики Молдови Віктор Парліков після переговорів із Газпромом попередив про загрозу колапсу на лівому березі Дністра (Придністров'я) через невизначеність із транзитом газу через Україну

Також дивіться: Громадянин Молдови на всю гучність увімкнув "Ой, у лузі червона калина" для російських "миротворців": "Вот так надо проезжать этот вонючий приднестровский блокпост". ВIДЕО

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+69
У Молдові є. Тому нехай повертаються у Молдову, а ватників на паРашу в родниє *****
показати весь коментар
01.01.2025 12:53
+57
показати весь коментар
01.01.2025 12:50
+49
Так там оказується борги мільярдні, вони думали що вже живуть при комунізмі?
показати весь коментар
01.01.2025 12:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Не знав про житню брагу. В регіоні мого проживання самогон гнали з цукру, а ще раніше, десь так в 60-70-х з цукрового буряку. Мій батько готував ще і "делікатесні" напої зі сливи, з позаминулорічного варення. Самогон з опавших слив мав чудовий легковловимий аромат слив. Смакота!
Чуть не забув за самогон з груш "Лимонка" - теж ароматний смаколик.
показати весь коментар
02.01.2025 08:59 Відповісти
вода є, але тиску нема...
показати весь коментар
01.01.2025 13:54 Відповісти
А чого це вони не переїдуть до рідної моцковії. І руцький ізіг усі знають і вміють на йом калякать
показати весь коментар
01.01.2025 13:37 Відповісти
За все потрібно платити!
Квітень 2014 року і по 2-ге травня 2014 року через придністровський кордон прибуло біля 10-12 тисяч "придністровців" та кацапів для озброєної "допомоги" так званій ОНР. Вони проживали на численних базах відпочинку на березі моря. Всі приблизно одного віку 20-30 років. Мовчазні. Не вживали спиртного. Проглядалася дисципліна. За один номер платилося "невідомими" по $100 за добу , але коли одесити дали "просраться" русскомірцям в будинку профсоюзу та на Куликовому полі, то за добу вся ця братія змоталася до себе в ПМР.
За все потрібно платити, бо ви суки це заробили.
показати весь коментар
01.01.2025 13:39 Відповісти
треба не постачати їм нв газу, ні електрики, поки не виведуть з Придністров'я кацапську армію
показати весь коментар
01.01.2025 13:41 Відповісти
Та не повернуться до складу Молдови. А краще - України, де вони й були до 1940 року.
показати весь коментар
01.01.2025 13:52 Відповісти
Не знаю, чи така подія була б на користь України, бо 450 тис. ватників і відвертих ворогів - це голоси ОПЗЖ, "За Майбах" та "СукУрода". Хіба без права голосу ?
показати весь коментар
01.01.2025 14:01 Відповісти
Так а своїх куди дівати? Все одно щось треба думати щодо одних та інших, щоб двічі не вставати.
показати весь коментар
01.01.2025 14:06 Відповісти
Народ та населення це дві великі різниці. Які давно вже час розділити законодавчо, за принципом: є "господарі" країни і є її "квартиранти", з відповідними обсягами обов'язків та прав ...
показати весь коментар
01.01.2025 17:42 Відповісти
Пане 2е, ви мабуть одесит? Бо тільки одесити кажуть, "дві великі різниці".
показати весь коментар
02.01.2025 07:56 Відповісти
Амінь!...
показати весь коментар
01.01.2025 13:42 Відповісти
путЄн, пАмАги-и-и-и-и-и-и!!!
показати весь коментар
01.01.2025 13:43 Відповісти
Ще любітєлі рюцке мір.... суки, важко не буде - все ж таки теплі регіони, не замерзнуть, але й тепло не буде, Така вона доля зрадника
показати весь коментар
01.01.2025 13:45 Відповісти
показати весь коментар
01.01.2025 13:47 Відповісти
Зараз понурая коняка почне - ета гинацид народа маладой риспублики.
показати весь коментар
01.01.2025 13:52 Відповісти
Який гинацид? Це ж кацапи для народа маладой риспублики закрили газ за борги.
показати весь коментар
01.01.2025 14:07 Відповісти
"У зв'язку з припиненням поставок" - припинення ким? Мабуть, це знову "происки" Молдови, бо росія такого не зробила б.
показати весь коментар
01.01.2025 14:10 Відповісти
Молдові треба було давно перекрити не тільки газ, а і електроенергію. Цю клоаку треба вже було давно ліквідувати.
показати весь коментар
01.01.2025 14:34 Відповісти
Взагалі то все якраз навпаки - це Молдова купувала електрику з Придністров'я, яку там виробляли, спалюючи безкоштовний газ
показати весь коментар
01.01.2025 16:40 Відповісти
своих не бросаем !!!)))
показати весь коментар
01.01.2025 14:21 Відповісти
А что, так можно было?
показати весь коментар
01.01.2025 14:25 Відповісти
а венгрия и словакия?
показати весь коментар
01.01.2025 14:29 Відповісти
Давно цій клоаці треба було перекрити газ та електроенергію.
показати весь коментар
01.01.2025 14:32 Відповісти
Perfect!
показати весь коментар
01.01.2025 14:51 Відповісти
Там де руський мір, там миру та життя немає.
показати весь коментар
01.01.2025 15:39 Відповісти
Якщо подивитися на карту і на Одеську область, то Придністров'я існує виключно за рахунок України. По Одеській і Миколаївській області вільно їздять автомобілі з "придністировськими" номерними знаками, і процвітає бізнес одеських ма..нців з тими сепарами ([хоча там живуть українці). Перекрив коррдон і все, ніяка зараза з московії туди не дотягнеться. Але комусь це було вигідно і добре гріло кишені чиновніків і прикордонників, особливо нелегальним постачальникам спирту для горілчаних виробів, бо тільки декілька спиртозаводів працювали виключно на Україну.
показати весь коментар
01.01.2025 15:50 Відповісти
Молдова теперь может брать своих рюзкомирцев теплыми руками ))
показати весь коментар
01.01.2025 17:56 Відповісти
Ну шта, придонецкая русня? Назад в родную молдову?
Интересно что будет если сейчас методично вынести все газотрубки от даунбасов в дурашку?
показати весь коментар
01.01.2025 18:15 Відповісти
Міняємо газ на ********** в Ковбасні
показати весь коментар
01.01.2025 18:15 Відповісти
У Придністрянщини немає іншого виходу, як повернення до складу України. У 40 роки минулого сторіччя українські землі Лівобережжя Дністра були викроєні із складу УРСР для створення т.з. ПМР, як плацдарму для окупації всієї Бесарабії (що і було зроблено). А після створення МРСР Лівобережжя "забули" повернути до складу УРСР.
Тут справа навіть не в тому, що велика частина промисловості і енергетики Молдови знаходиться на Лівому березі. Придністрянщина то споконвічна українська земля споконвіків заселена українцями. Для Молдавії і Румунії (на випадок "аншлюсу") - то чужий народ і землі: історчно, територіально, етнічно, лінгвістично, ментально.... українці Лівобережжя ніколи не ляжуть під румуна ( них ще свіжа пам"ять про румунів з часів 2 св. війни).Водночас цей край - то наші соплемінники і співвітчизники. Обабіч т.з. "кордону" там люди і граничари говорять українською мовою. Тирасполь і Бендери, Рибниця, Дубосари, Камянка... завжди були україномовними і при Союзі також. Свого часу із Тирасполя лунали пропозиції на Банкову про ... більш тісну інтеграцію, але ні Кравчук, ні Кучма, ні навіть В,Ющенко на це не пішли. Якщо ми мовчки здамо своїх співвітчизників українців мерзнути і голодати а потім під румунський чобіт і нагайку (ще живі там люди, що пам"ятають ті часи) - ми будемо послідніми хахлами в найгіршому розумінні цього слова.
показати весь коментар
01.01.2025 18:55 Відповісти
Необходима тотальная блокада этого приднестровского гнидника, тогда Молдова восстановит территориальную целостность за месяц-два, а Украина за содействие получит крупные склады вооружений.
показати весь коментар
02.01.2025 02:06 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 