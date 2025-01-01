Невизнане Придністров’я опинилося без газу, тепла та гарячої води через зупинку постачання газу з РФ
У Придністров'ї розпочалися масові відключення газу 1 січня 2025 року.
Про це повідомило ТОВ "Тираспольтрансгаз-Придністров'я" у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"У зв'язку з припиненням поставок газу в Придністров'я, ТОВ "Тираспольтрансгаз-Придністров'я" інформує про відключення газу. Об'єкти відключення: дахові котельні (забезпечують опалення); приватні будинки в містах, селах і селищах (за можливості відключення), багатоквартирні будинки з автономним опаленням, багатоквартирні будинки, які приєднано до одного газопроводу з приватними домоволодіннями (за можливості відключення)", - йдеться в повідомленні.
Подачу газу споживачам у Придністров'ї припинено о 12:00 за місцевим часом.
Там уточнили, що в багатоквартирних будинках газ залишиться доступним тільки для приготування їжі. Це буде можливо за рахунок запасів у системі газопроводів доти, доки тиск у мережі не знизиться до критичного рівня. Місцевих жителів закликали обов'язково закрити газові крани і не намагатися самостійно відновлювати подачу газу.
Нагадаємо, о 07:00 1 січня 2025 року в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України.
Раніше міністр енергетики Молдови Віктор Парліков після переговорів із Газпромом попередив про загрозу колапсу на лівому березі Дністра (Придністров'я) через невизначеність із транзитом газу через Україну
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Чуть не забув за самогон з груш "Лимонка" - теж ароматний смаколик.
Квітень 2014 року і по 2-ге травня 2014 року через придністровський кордон прибуло біля 10-12 тисяч "придністровців" та кацапів для озброєної "допомоги" так званій ОНР. Вони проживали на численних базах відпочинку на березі моря. Всі приблизно одного віку 20-30 років. Мовчазні. Не вживали спиртного. Проглядалася дисципліна. За один номер платилося "невідомими" по $100 за добу , але коли одесити дали "просраться" русскомірцям в будинку профсоюзу та на Куликовому полі, то за добу вся ця братія змоталася до себе в ПМР.
За все потрібно платити, бо ви суки це заробили.
Интересно что будет если сейчас методично вынести все газотрубки от даунбасов в дурашку?
Тут справа навіть не в тому, що велика частина промисловості і енергетики Молдови знаходиться на Лівому березі. Придністрянщина то споконвічна українська земля споконвіків заселена українцями. Для Молдавії і Румунії (на випадок "аншлюсу") - то чужий народ і землі: історчно, територіально, етнічно, лінгвістично, ментально.... українці Лівобережжя ніколи не ляжуть під румуна ( них ще свіжа пам"ять про румунів з часів 2 св. війни).Водночас цей край - то наші соплемінники і співвітчизники. Обабіч т.з. "кордону" там люди і граничари говорять українською мовою. Тирасполь і Бендери, Рибниця, Дубосари, Камянка... завжди були україномовними і при Союзі також. Свого часу із Тирасполя лунали пропозиції на Банкову про ... більш тісну інтеграцію, але ні Кравчук, ні Кучма, ні навіть В,Ющенко на це не пішли. Якщо ми мовчки здамо своїх співвітчизників українців мерзнути і голодати а потім під румунський чобіт і нагайку (ще живі там люди, що пам"ятають ті часи) - ми будемо послідніми хахлами в найгіршому розумінні цього слова.