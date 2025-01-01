Невизнане Придністров’я опинилося без газу, тепла та гарячої води через зупинку постачання газу з РФ

У Придністров'ї розпочалися масові відключення газу 1 січня 2025 року.

Про це повідомило ТОВ "Тираспольтрансгаз-Придністров'я" у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з припиненням поставок газу в Придністров'я, ТОВ "Тираспольтрансгаз-Придністров'я" інформує про відключення газу. Об'єкти відключення: дахові котельні (забезпечують опалення); приватні будинки в містах, селах і селищах (за можливості відключення), багатоквартирні будинки з автономним опаленням, багатоквартирні будинки, які приєднано до одного газопроводу з приватними домоволодіннями (за можливості відключення)", - йдеться в повідомленні.

Подачу газу споживачам у Придністров'ї припинено о 12:00 за місцевим часом.

Там уточнили, що в багатоквартирних будинках газ залишиться доступним тільки для приготування їжі. Це буде можливо за рахунок запасів у системі газопроводів доти, доки тиск у мережі не знизиться до критичного рівня. Місцевих жителів закликали обов'язково закрити газові крани і не намагатися самостійно відновлювати подачу газу.

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Нагадаємо, о 07:00 1 січня 2025 року в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України.

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