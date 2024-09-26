Громадянин Молдови на всю гучність увімкнув "Ой, у лузі червона калина" для російських "миротворців": "Вот так надо проезжать этот вонючий приднестровский блокпост". ВIДЕО
Громадянин Молдови проїжджаючи повз блокпост російських "миротворців" увімкнув росіянам на всю гучність українську пісню "Ой, у лузі червона калина".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ті відреагували на такі дії і зупинили автомобіль чоловіка за кількасот метрів та висловили свій намір затримати його за зйомку блокпоста.
"Я гражданин Молдавии, ты - гражданин России, бл#дь, и ты будешь меня задерживать на территории моей страны? Ты что-то перепутал может быть. Давайте, бл#дь разбежались и я поехал", - заявив чоловік "миротворцям".
Після хвилинної словесної перепалки молдаванин сів у автомобіль і поїхав.
"Вот так надо проезжать этот вонючий приднестровский блокпост", - прокоментував він ситуацію, від'їхавши від російських військових.
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мамалига, в кожну хату?
Може, хтось розуміє, що насправді-то відбулось, і чим це небезпечно для росії? Небезпечно так, що вона може і прінять мєри.
червонітобто коричневі лінії ))
Я сам колись, ще до 22-го року, проїзджав подібний блок-пост - русня трохи підофігіла, побачивши Український паспорт, і флаг України на номерних знаках.
Это что такое? Какая-то Украина? Да как она смеет быть?! Сейчас мы займемся этим наглецом, объясним ему за жизнь.
Ви такої реакції очікували?
Ви вважаєте, що бути громадянином України - це вже провокація для русні.
Інакше звідки таке задоволення від того, що просто проїхали повз блокпост на українських документах і номерах?
Чоловік не просто проїхав через блокпост. Він конкретно провокував русню. І зміг вийти сухим з води, респект.
Бо ми всі - вихідці з колишньої імперії. І всі волею-неволею носії її порядків.
Окрім ось цього чоловіка.
Він цілком гідний жити десь у вільному світі.
Ми - ще ні.
І так - Ви праві - для Х.йла, та й для 90% русні Український стяг, і тим більше Український паспорт вже є провокацією! Недарма Немцов колись сказав "Він @бан#тий"!
Єдина його помилка - він це казав про одну істоту, доволі схожу на людину, а треба було це казати про майже все населення цієї недодержави.
Взяти в полон цих всіх рашистських вояк, роззброїти, знищити ці їх блокпости, бази, вивезти склади рашистської зброї.
І повернутися в Україну.
Ніякого міжнародного скандалу не було би.
Бо рашистські військові є законною ціллю для воюючої з ними Україною.
Ми ж знищуємо рашистів на території рашки у Курський області, навіть в Судані та Сирії наші спецпризначення атакують бази рашистів.
То чому не можна в Придністров'ї їх нищити та поповнити ними обмінний фонд?
В Молдові є нічогеньке таке невдоволення справжніми ринковими тарифами на газ.
Що переможе - європейські цінності чи платіжки за комуналку?
але, здається, що прибитий рузький "миротворець" сракою чує ЗСУ на кордоні пмр 😂👍
Ще б трохи й розіп'яли би тих гномів в трусіках
У Грузії з'явилися цинічні банери з розбомбленими українськими містами (фото)
26 Вересня 2024, 14:14
У Тбілісі з'явилися нові передвиборчі банери проросійської правлячої партії «Грузинська мрія». На них фотографії українських міст, знищених Росією, протиставляються знімкам ******** міст Грузії.
Грузини, як і ми в 2019, обрали собі в друзі своїх запеклих ворогів.
Це треба вміти.
Тут розпинаються про якихось "молдаванів" і "кацапів", а насправді і в машині, і на блокпосту були Українці. Тому і "Червона калина" звучала в машині і , скажімо так, - не дуже агресивна реакція на неї з боку військового.
Україні ще з часів Кравчука, Кучми і нікчеми - Ющенка треба було акцентувати пильну увагу на ці землі, (свого часу штучно відділені від УРСР і передані Молдавії) зі своїми соплемінниками. І повернути до складу України, як це було віками. Надіюсь, що на це прийде час...