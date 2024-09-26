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Громадянин Молдови на всю гучність увімкнув "Ой, у лузі червона калина" для російських "миротворців": "Вот так надо проезжать этот вонючий приднестровский блокпост". ВIДЕО

Громадянин Молдови проїжджаючи повз блокпост російських "миротворців" увімкнув росіянам на всю гучність українську пісню "Ой, у лузі червона калина".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ті відреагували на такі дії і зупинили автомобіль чоловіка за кількасот метрів та висловили свій намір затримати його за зйомку блокпоста.

"Я гражданин Молдавии, ты - гражданин России, бл#дь, и ты будешь меня задерживать на территории моей страны? Ты что-то перепутал может быть. Давайте, бл#дь разбежались и я поехал", - заявив чоловік "миротворцям".

Після хвилинної словесної перепалки молдаванин сів у автомобіль і поїхав.

 "Вот так надо проезжать этот вонючий приднестровский блокпост", - прокоментував він ситуацію, від'їхавши від російських військових.

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Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: 

армія рф (17509) Молдова (2075) Придністров’я (474)


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Топ коментарі
+97
Сміливий та яскравий тролінг.
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26.09.2024 13:46
+71
КРАСАВЧИК.
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26.09.2024 13:47
+71
Хунта ставить вподобайку 👍🏻.
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26.09.2024 13:48
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Сміливий та яскравий тролінг.
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26.09.2024 13:46 Відповісти
Весь театр военных действий ночью до неузнаваемости разворотил кот, которого держали в полковой канцелярии писаря. Кот нагадил на австро-венгерский фронт на карте и хотел было зарыть кучку, но повалил флажки и размазал кал по всем позициям, оросил фронты и предмостные укрепления и запакостил армейские корпуса.(с)
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26.09.2024 14:09 Відповісти
Нагадало ))
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27.09.2024 10:05 Відповісти
КРАСАВЧИК.
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26.09.2024 13:47 Відповісти
👍
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26.09.2024 16:36 Відповісти
Кот или автор видео? 🙄😁
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26.09.2024 18:52 Відповісти
Обое молодцы.. Надо перечитать Швейка. Очень актуально на сегодня..
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26.09.2024 18:59 Відповісти
Хунта ставить вподобайку 👍🏻.
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26.09.2024 13:48 Відповісти
притомні молдавани, то, брати нам!
мамалига, в кожну хату?
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26.09.2024 13:50 Відповісти
До речі - досить смачна їжа, якщо вмієш її готувати!
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26.09.2024 17:14 Відповісти
З шкварками та бринзою то бімба
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27.09.2024 10:15 Відповісти
покажіть ху йлу як ******* рюске "миротворців" у колишніх союзних "братських" республіках.. і це ще зараз так. а невдовзі може статись так, що замість таких розмов, тих кацапів місцеві просто будуть різати, як свиней.
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26.09.2024 13:52 Відповісти
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26.09.2024 13:56 Відповісти
Давно пора ...
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26.09.2024 14:25 Відповісти
Почне разом з вусатим тараканом погрожувати ядерною зброєю... Бо бачиш обідили напівпритомних алкоголіків на посту які два слова не можуть зв'язати.
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27.09.2024 09:29 Відповісти
та всім уже давно покуй на ці погрози.. бо він це робить уже з 2014-го року, починаючи з анексії Криму..
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27.09.2024 09:34 Відповісти
Кацапське лайно потрібно депортувати із тимчасово окупованої території Молдови під назвою "придрістров'я"
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26.09.2024 13:53 Відповісти
Кацапське лайно потрібно депортувати з будь-якої країни світу в їхнє рідне болото. І нехай там хлюпаються.
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27.09.2024 09:31 Відповісти
Респектіще!! Прямо задоволення відчула!
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26.09.2024 13:53 Відповісти
И я пошел покурить, хотя никогда не курил!
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26.09.2024 16:38 Відповісти
та ви що, ТАКИЙ ПРИВІД !! Як не закурити))
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27.09.2024 11:35 Відповісти
А взагалі, за дядьку тепер трохи неспокійно.
Може, хтось розуміє, що насправді-то відбулось, і чим це небезпечно для росії? Небезпечно так, що вона може і прінять мєри.
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26.09.2024 13:54 Відповісти
І намалювати червоні тобто коричневі лінії ))
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26.09.2024 14:26 Відповісти
Та все нормально там буде!
Я сам колись, ще до 22-го року, проїзджав подібний блок-пост - русня трохи підофігіла, побачивши Український паспорт, і флаг України на номерних знаках.
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26.09.2024 17:18 Відповісти
Тобто, з вашої точки зору, паспорт громадянина України і українські номерні знаки - це вже капець яка провокація для росіян, і що вони теоретично мають право вам за це щось там зробити?
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26.09.2024 17:22 Відповісти
Завважте - це саме Ви написали про провокацію і якісь там наступні дії, я про таке не писав!
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26.09.2024 17:26 Відповісти
Ну тобто, з ваших слів, русня офігіла, побачивши у вас державні символи України.
Это что такое? Какая-то Украина? Да как она смеет быть?! Сейчас мы займемся этим наглецом, объясним ему за жизнь.
Ви такої реакції очікували?
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26.09.2024 17:28 Відповісти
Я написав те, що написав, а Ви вже можете собі фантазувати все, що завгодно.
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26.09.2024 17:38 Відповісти
Ні, це дуже показово.
Ви вважаєте, що бути громадянином України - це вже провокація для русні.
Інакше звідки таке задоволення від того, що просто проїхали повз блокпост на українських документах і номерах?
Чоловік не просто проїхав через блокпост. Він конкретно провокував русню. І зміг вийти сухим з води, респект.
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26.09.2024 17:41 Відповісти
Це всі Ваші претензії до мене, чи є ще щось, на цей раз розумне?
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26.09.2024 17:47 Відповісти
Та не мав я на вас претензій. Не мені вас судити.
Бо ми всі - вихідці з колишньої імперії. І всі волею-неволею носії її порядків.
Окрім ось цього чоловіка.
Він цілком гідний жити десь у вільному світі.
Ми - ще ні.
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26.09.2024 17:50 Відповісти
Прикольно, що про себе Ви пишете у множині.
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26.09.2024 17:51 Відповісти
Не тільки себе мав на увазі. Вас також. І багатьох нам подібних.
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26.09.2024 17:53 Відповісти
Ви не знаєте мене, не знаєте, що в мене в голові, відтак не можете ніц казати про мене.
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26.09.2024 18:10 Відповісти
Добре, не знаю, не можу ніц казати про вас.
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26.09.2024 18:11 Відповісти
Розумний коментар від Вас!
І так - Ви праві - для Х.йла, та й для 90% русні Український стяг, і тим більше Український паспорт вже є провокацією! Недарма Немцов колись сказав "Він @бан#тий"!
Єдина його помилка - він це казав про одну істоту, доволі схожу на людину, а треба було це казати про майже все населення цієї недодержави.
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26.09.2024 19:21 Відповісти
там много украинцев живет.... и вообще..надо ликвидировать этот нарыв и отдать Молдове....
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26.09.2024 13:55 Відповісти
А Молдову Руминіїї
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26.09.2024 15:16 Відповісти
непорушність кордонів - для вас пустий звук?
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26.09.2024 16:55 Відповісти
100%. Зря Молдова очкует помощи у нас попросить.
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26.09.2024 19:53 Відповісти
ВСУ могли би спокійно зайти на територію Придністров'я.
Взяти в полон цих всіх рашистських вояк, роззброїти, знищити ці їх блокпости, бази, вивезти склади рашистської зброї.
І повернутися в Україну.
Ніякого міжнародного скандалу не було би.
Бо рашистські військові є законною ціллю для воюючої з ними Україною.
Ми ж знищуємо рашистів на території рашки у Курський області, навіть в Судані та Сирії наші спецпризначення атакують бази рашистів.
То чому не можна в Придністров'ї їх нищити та поповнити ними обмінний фонд?
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26.09.2024 13:58 Відповісти
У Молдови немає ППО. Зовсім ніякої.
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26.09.2024 14:00 Відповісти
не ми, а "туареги". 😂👍
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26.09.2024 14:12 Відповісти
Цей сценарій давно програвався. Просто всі величезні артсклади у них заміновані і кнопка на московії. Якщо кнопка не спрацює, прилетить кінжал або іскандер і все підірве, вони знають куди там бити. А це буде гуманітарна катастрофа, звинуватять Україну. Це принесе більше іміджевих втрат ніж набутків. Якщо Молдова хоче, то спочатку повинна сама бути готова до цього і дати нам на це згоду, Румунія та НАТО щоб закрили небо над цією територію на час цієї СВО ) І тоді разом це було би максимально швидко і безпечно. Але Молдова до цього не готова, да і зв'язана договором, що не буде вирішувати це питання силовим шляхом.
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26.09.2024 14:33 Відповісти
Те склады делали в ссср, это не то, что в Торопце. Эти на самом деле, как минимум, один ядерный взрыв выдержат. Но Молдова, действительно, не готова. Ну, всему свое время.
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26.09.2024 19:58 Відповісти
Атака з повітря, це резервний варіант, якщо основний не спрацює. Основний - це вони заміновані і контролюються дистанційно.
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27.09.2024 08:57 Відповісти
Після 20 жовтня, коли Санду переможе остаточно, почнеться відлік кінця кацапського гадючника - ПМР. Буде звернення про допомогу до ЗСУ для повернення конституційного порядку в тимчасово окупованій території Молдови після поразки Трампа.
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26.09.2024 13:58 Відповісти
Не коли, а якщо.
В Молдові є нічогеньке таке невдоволення справжніми ринковими тарифами на газ.
Що переможе - європейські цінності чи платіжки за комуналку?
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26.09.2024 17:24 Відповісти
Ага і вся вата ******** на виборчі дільниці...бо ж вони там всі громадяни Молдови...до них долучиться вата з правого берегу...і хана Молдові....вибори примусять провести евростурбованці, позбавити виборчого права вату заборонять.... і хана Молдові
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26.09.2024 21:15 Відповісти
Я теж цього боюся. Тому і не ставлю лайк. Як зробити так, щоб євромастурбатори і інші рожеві поні не поставили хрест на Молдові, я не знаю. Це для нас найважливіші вибори по значенню після виборів у США. Те, що на кацапії буде мало молдовських виборчих дільниць і там не зможуть накидати пачки бюлетенів всиляє надію
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26.09.2024 21:54 Відповісти
виявляється що один молдован крутіший за десяток білорусів разом узятих.
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26.09.2024 13:58 Відповісти
Мужик красава! Стальні яйця, уважуха!
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26.09.2024 14:00 Відповісти
Респект Громадянину Молдови !

але, здається, що прибитий рузький "миротворець" сракою чує ЗСУ на кордоні пмр 😂👍
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26.09.2024 14:02 Відповісти
Ваньки стоять, ротяки роззявили
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26.09.2024 14:08 Відповісти
I переляканi...😁 Чи менi здалося....🙄🙂
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26.09.2024 19:02 Відповісти
Ой, ну це взагалі мужику гора подяки! Аж зуби стиснув... Задушив би того кацапа голими руками, ля...
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26.09.2024 14:18 Відповісти
Хтось мені пояснить,як там відбувається ротація,яка країна дає дозвіл ?Пмр це ж анклав.Тхне договірняком.
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26.09.2024 14:23 Відповісти
Яка жахлива русофобія.
Ще б трохи й розіп'яли би тих гномів в трусіках
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26.09.2024 14:25 Відповісти
настоящий ГАЙДУК !!! конь ,ружье и вольный ветер !!! гай , норок !!!)))
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26.09.2024 14:40 Відповісти
Зате уряд Грузії пробив не то,що дно, а днище:

У Грузії з'явилися цинічні банери з розбомбленими українськими містами (фото)

26 Вересня 2024, 14:14
У Тбілісі з'явилися нові передвиборчі банери проросійської правлячої партії «Грузинська мрія». На них фотографії українських міст, знищених Росією, протиставляються знімкам ******** міст Грузії.
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26.09.2024 14:40 Відповісти
"Глупиє русскіє ваньки" змогли провернути спецоперацію з поступового політичного захоплення країни, яку вони до того бомбили.
Грузини, як і ми в 2019, обрали собі в друзі своїх запеклих ворогів.
Це треба вміти.
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26.09.2024 14:43 Відповісти
я уже не дождусь этих пи....в пмровских подавить !!!((((
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26.09.2024 14:41 Відповісти
красава!
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26.09.2024 14:48 Відповісти
пмрівців цим не затролиш...треба було поставити гімн антонеску...в них аби не молдова...
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26.09.2024 14:53 Відповісти
Той шмаркач - громадянин ерефії, йому до пмр справи немає, аби гроші за контрактом вчасно платили, і кудись в інше місце не перевели.
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26.09.2024 17:34 Відповісти
Красивые, огромные молдавские яйца 😁
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26.09.2024 15:39 Відповісти
Мужик! Красавчик просто!
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26.09.2024 15:54 Відповісти
А в Україні палать авто ЗСУ. Нещодавно в одесі відбувався матч чу по футболу - черноморець - карпати(Львів). вболювальники черноморця кричали футболістам карпат - бандеровці.
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26.09.2024 16:16 Відповісти
УВАЖЕНИЕ и ВОСХИЩЕНИЕ !!!
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26.09.2024 16:39 Відповісти
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26.09.2024 18:05 Відповісти
Я вас обнимаю и обожаю. Молдаване, вспоминайте , кто вы . Уважайте себя, как этот мужчина, с большой буквы. Что за приднестровье у вас там. Наши военные помогут выгнать этих ушлепков.
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26.09.2024 21:30 Відповісти
а могли наші провести спец операцію у "придністровї"/Молдові .., і "знести" той "миротворчий контингент"..
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26.09.2024 21:57 Відповісти
і лапатнікі асталісь абтєкать в абосраних портках і лаптях...
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26.09.2024 22:37 Відповісти
Respect
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26.09.2024 22:50 Відповісти
Респект щирим громадянам Молдови. Треба було з цим миротворцем румунською розмовляти. Він би і не рипнувся. Нажаль не всі громадяни Молдови є патріотами своєї країни. ❤️🇲🇩❤️
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27.09.2024 07:46 Відповісти
За статистикою більше третини населення Молдови - етнічні українці. І, майже все населення Придністрянщини(Лівобережжя Дністра)- споконвічні українські землі споконвіків заселені українцями. Молдаванів там майже не залишилося, ті "русскіє" (по відомій "переписі") - то русифіковані українці.
Тут розпинаються про якихось "молдаванів" і "кацапів", а насправді і в машині, і на блокпосту були Українці. Тому і "Червона калина" звучала в машині і , скажімо так, - не дуже агресивна реакція на неї з боку військового.
Україні ще з часів Кравчука, Кучми і нікчеми - Ющенка треба було акцентувати пильну увагу на ці землі, (свого часу штучно відділені від УРСР і передані Молдавії) зі своїми соплемінниками. І повернути до складу України, як це було віками. Надіюсь, що на це прийде час...
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27.09.2024 08:41 Відповісти
так Молдова колись давно входила до складу УССР
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27.09.2024 18:17 Відповісти
 
 