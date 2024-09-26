Громадянин Молдови на всю гучність увімкнув "Ой, у лузі червона калина" для російських "миротворців": "Вот так надо проезжать этот вонючий приднестровский блокпост". ВIДЕО

Громадянин Молдови проїжджаючи повз блокпост російських "миротворців" увімкнув росіянам на всю гучність українську пісню "Ой, у лузі червона калина".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ті відреагували на такі дії і зупинили автомобіль чоловіка за кількасот метрів та висловили свій намір затримати його за зйомку блокпоста.

"Я гражданин Молдавии, ты - гражданин России, бл#дь, и ты будешь меня задерживать на территории моей страны? Ты что-то перепутал может быть. Давайте, бл#дь разбежались и я поехал", - заявив чоловік "миротворцям".

Після хвилинної словесної перепалки молдаванин сів у автомобіль і поїхав.

"Вот так надо проезжать этот вонючий приднестровский блокпост", - прокоментував він ситуацію, від'їхавши від російських військових.

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