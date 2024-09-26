Гражданин Молдовы на всю громкость включил "Ой, у лузі червона калина" для российских "миротворцев": "Вот так надо проезжать этот вонючий приднестровский блокпост". ВИДЕО

Гражданин Молдовы проезжая мимо блокпоста российских "миротворцев" включил россиянам на всю громкость украинскую песню "Ой, у лузі червона калина".

Как сообщает Цензор.НЕТ, те отреагировали на такие действия и остановили автомобиль мужчины в нескольких сотнях метров и выразили свое намерение задержать его за съемку блокпоста.

"Я гражданин Молдавии, ты - гражданин России, бл#дь, и ты будешь меня задерживать на территории моей страны? Ты что-то перепутал, может быть. Давайте, бл#дь, разбежались, и я поехал", - заявил мужчина "миротворцам".

После минутной словесной перепалки молдаванин сел в автомобиль и уехал.

"Вот так надо проезжать этот вонючий приднестровский блокпост", - прокомментировал он ситуацию, отъехав от российских военных.

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