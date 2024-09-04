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"Провокации" против Приднестровья будут рассматриваться как нападение на Россию, - МИД РФ

захарова

В МИД РФ заявили, что "провокации" против оккупированного Приднестровья будут считаться нападением на Россию.

Об этом заявила представитель министерства Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По ее словам, в "радикальные политики" Молдовы якобы призывают с помощью ВСУ "избавиться от российского военного присутствия" в оккупированном Приднестровье.

Она заявила, что в непризнанном Приднестровье, кроме "российских миротворцев" проживают 220 тыс. граждан РФ.

"Любые провокации будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию", - добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никаких прямых или непрямых переговоров с Украиной не было, - Захарова

Автор: 

Приднестровье (657) россия (95481) Захарова Мария (373)


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Топ комментарии
+83
ото кацапське біосміття налякало )))) **** ржу, треба розїбати придністровя, 2к кацапів буде на обмін.
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04.09.2024 12:59
+67
будуть розглядати точнісінько як напад на курську волость - тобто зроблять вигляд що нічого не сталося, а ***** поїде до кадирки коран цілувати
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04.09.2024 13:07
+52
А провокации в Курской области как нападение на Приднестровье?
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04.09.2024 13:02
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значит самое время
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04.09.2024 14:19 Ответить
Дааа? И што будет? На Украину нападете? ))
Давно пора выбить оттуда всю эту ватную шелупонь.
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04.09.2024 14:25 Ответить
Вже є фото цієї потвори вимитою!!!!
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04.09.2024 14:25 Ответить
І що буде ми он кусок курської області відтяпали, а тут якесь придністровя. Защекани кацапські такі смішні ))
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04.09.2024 14:27 Ответить
А Курська Народна Республіка,вже все,це вже не россія?
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04.09.2024 14:38 Ответить
Тобто цей сраний анклав, більше расасаия чим курщина? Було би добре, як би після виборів у жовтні, Санду все ж таки відправила Зеленському прохання про військову допомогу в усуненні цього недрозуміння. Це фсбшне кодло треба давно випалили.
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04.09.2024 14:48 Ответить
У зєлі під носом путін збудував Залізницю з ростова через Маріуполь до криму, і возить військову техніку. А ми вимагаємо від США далекобійні ракети що би що? бити по тундрі???
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04.09.2024 14:52 Ответить
По БУНКеРУ ФюРеРА 🎆🔥🐭♿⚰⚰⚰хот9 не там ДоГоВорн9к ДетекТед страдают только ХолОпЫ 🤷‍♂️
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05.09.2024 02:40 Ответить
З цією залізницею взагалі якийсь ноненсенс, по ні не стріляють, не підривають, вона невидима і військове керівництво про неї взагалі не знає
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05.09.2024 07:10 Ответить
нею йдуть перевезення повним ходом - це головна логістика кацапів. а от чому зєлєбобік і ко робе вигляд, що її не існує - це меркантильне питання. Між тим ця нова залізниця має декілька дуже вразливих місць, це міст через р.Кальміус і мости на Чонгарі.
Здається мені наш південь продали зелені рила, бо те саме було з лінією суровікіна (оріхівський напрямок) - прямо біля наших позицій рили екскаватори, камази возили бетон майже рік - жодного пострілу! І от коли вони її добудували - почався наш контрнаступ на бетонні укєпи, і закінчився пшиком.
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05.09.2024 10:13 Ответить
ПМР потрібно знищити, і як умога швидше. Це в інтересах України.
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04.09.2024 14:58 Ответить
Як сказати....всі кацапомовні потвори з українським громадянством та ватні українці всі будуть тут... Молдова для них чужорідне утворення....А якщо і поїдуть до Молдови...то вся радянська ватна нечисть піде на виборчі дільниці і оберуть додонів, лукашенок, януковичів..але тільки не румунів і не українських патріотів...для Молдови це критично...а нам євротолерасти не дозволять обмежити їх в громадянських правах...
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04.09.2024 15:23 Ответить
Нам потрібно російські війська знищить, а інтеграцію хай вже Молдова проводить, перехідний період або ще шось. До України вони не побіжать під мобілізацію)
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04.09.2024 15:30 Ответить
Молдова категорично проти операції в Придністров'ї. Напасти на Молдову, а Придністров'я- деюре -це Молдова, а дефакто - анклав.
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04.09.2024 17:17 Ответить
ПМР погрожує безпеці України, тож молдову ніхто і не питатиме, або дати 48 годин.
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04.09.2024 17:31 Ответить
Був в Кишиневі пару місяців тому. В центрі міста жодна молода людина не спілкується по орківські. Жодна. Вибори в осені покажуть що Раша гудбай назавжди. Поїздка політика в Москву раніш вважалась як щось круте. Зараз вважається як щось гниле. Придністровʼя в виборах практично не приймає участь. Всі автобуси з «туристами» в день виборів завертаються в ПМР. Придністровʼє веде бізнес практично тільки з ЄС. Команда «Шеріф» грає в УЄФА а не в чемпіонаті Рашкі. Як казали місцеві молдовани навіть в Придністровʼї совкодрочерів стає все меньше. Рашка гудбай
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05.09.2024 06:56 Ответить
ну так рашка усім показала свою гнилу пику у 22му
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05.09.2024 08:43 Ответить
Це на публіку,для преси .А насправді,переконаний, Молдові цей анклав при вступі до НАТО і ЄС нах. не потрібний.Хіба не так?
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05.09.2024 00:03 Ответить
Не потрібно там воювати, економічна блокада на місяць - два і самі зброю поміняють на ковбасу.
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05.09.2024 07:11 Ответить
Румуни знищуйте пмр зараз вже починайте
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04.09.2024 15:37 Ответить
Вони Шахеди збити сцять)))
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04.09.2024 18:52 Ответить
Ви багато петріотів передали румунам?
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05.09.2024 02:46 Ответить
Курщіна не рососія😂
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04.09.2024 15:58 Ответить
МЗС РФ - параша і помийка!
Що захочимо, то й зробимо!
Нічого з Молдови на нас нападати!
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04.09.2024 16:04 Ответить
Все просто! У Молдові наразі - ВИБОРИ! І кацапня планує провокації - для того щоб змістить проєвропейський уряд та посадить туди свою маріонетку! Саме для цього пішли ці брехні!
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04.09.2024 16:09 Ответить
Якщо вони це намагатимуться зробити, то треба одразу вводити війська. Туди вистачить значно менше бригад, ніж у Курвську область...
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04.09.2024 17:59 Ответить
Для цього потрібне відповідне рішення уряду Молдови! Бо то їх територія!
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04.09.2024 18:46 Ответить
Мм, їм придністров'я дорожче якоїсь курської області? Треба викиздить звідти кцапів і забрати склади зі зброєю.. Коричневі лінії русн (з унітаза) не мають значення.
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04.09.2024 16:14 Ответить
Для кацапні найдорожче не Курська губєрнія або т.з. пмр, а срати навкруги, чинити розбрат та хаос.
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04.09.2024 20:08 Ответить
А що ви зробите? Ще одну ракетку на Україну запустите? Сволота безмозгла.
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04.09.2024 16:15 Ответить
Кто такие руськие миротворцы? И второй вопрос, а что такое росея?
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04.09.2024 16:25 Ответить
Агресивна кацапня з московії. Т.з. расея там ні до чого.
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04.09.2024 20:11 Ответить
А чому ж тоді на Курщині просто "ситуація"?
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04.09.2024 16:53 Ответить
|| Знищити придністров'я - в інтересах України
Знов перепис непритомних

З якого дідька ЗСУ мають його знищити ? Чому не румуни, не Молдова. Чого принципово ЗСУ ? Чому українці мають відбивати цю територію ?

Згадалось, як ми віддали Молдові Джурджулешти , навіть дали більше ніж просили . Без всяких там референдумів)) А вони нам дозволили користуватись своєю дорогою (асфальт наш, але земля під ним - ні).

Ми і тоді були лохами, і не здивуюсь що і зараз...
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04.09.2024 17:02 Ответить
ви абсолютно праві. максимум - разом з двох сторін армії можуть зайти, і тільки на прохання Молдови.
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04.09.2024 17:04 Ответить
Українці не мають відбивати територію, українці мають допомогти Молдові відбити, а у якості оплати за послуги забрати ********** з придністровських складів...
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04.09.2024 18:01 Ответить
Давно треба ввести війська в цей рашиський анклав.
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04.09.2024 17:33 Ответить
...та прирівняти себе до агресивної кацапні.
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04.09.2024 20:13 Ответить
... и будет, как в курской области
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04.09.2024 17:39 Ответить
Ну страшна ж , ця машка ...хай Бог милує...!!!
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04.09.2024 18:31 Ответить
А Курську Народну Республіку, алкоголічка Захарова, вже не вважає частиною *********?
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04.09.2024 18:43 Ответить
Зачистка приднестровья - священный долг нашей армии. На мнение московии в данном вопросе всем глубоко наплевать. Нельзя в нашем тылу держать такой вражевский анклав, который плодит вокруг себя терроризм и преступность.
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04.09.2024 18:43 Ответить
ПНХ
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04.09.2024 18:54 Ответить
Мабуть та курва в запої була і нічого про Курськ не чула )
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04.09.2024 19:20 Ответить
Терміново треба нам зайти в Придністров'я і забрати там всі склади зброї, взяти в полон кацапів, які там служать в армії, і забрати гниду Дмитрука !!!
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04.09.2024 19:21 Ответить
Викидай,бо вже губи пече і більше не бери у того ділера.Дмитрук вже у Лондоні давно,айфон купує в салоні.
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04.09.2024 19:37 Ответить
Не кажіть йому про те, бо зара Олександр Маценко запропонує захопити і Лондон разом з під@ром дмитруком.
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04.09.2024 20:17 Ответить
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04.09.2024 21:38 Ответить
Так заходь...терміново. Хто не дає?
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04.09.2024 21:55 Ответить
Пора кінчати з цією рашиською дупою.
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04.09.2024 19:22 Ответить
Там, доречі, в Ковбасній можно гарний лендліз назбирати
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04.09.2024 19:23 Ответить
"Будь-які провокації будуть розглядатися відповідно до міжнародного права як напад на Російську Федерацію", - додала вона. Джерело: ви вдумайтеся , що ця кацапня відмочила-- Придніятров`я це вже територія кацапстану, і тому Україна має законне право мочити кацапню в том сортірє! Це і буде відповідь за Полтаву і Львів!
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04.09.2024 19:41 Ответить
Прав. Прав. Прав!!! Кацапню мочити де е i де немае!!!
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04.09.2024 19:51 Ответить
если ликвидировать приднестровское недоразумение, то должны быть серьезные договоренности, что Молдову сразу же возьмут в НАТО и что Румыния нам половину своего вооружения отдаст.
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04.09.2024 20:05 Ответить
Так тогда США скажет нападение на Суджу будет восприниматься как нападение на територию США.
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04.09.2024 20:18 Ответить
Нічого не потрібно захоплювати; просто дуже щільно зачинити кордони, перекрити газ, обрізати ел. ен., перекопати шляхи та підірвати мости. Все.
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04.09.2024 20:24 Ответить
кацапйо всюди поза законом.
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04.09.2024 21:37 Ответить
Так треба перекрити йм кордон, чому вони до Одеси як додому їздять? Тільки через молдавськи пункти пропуску!
І гілку газогону перекрити їм - нехай від Румунії через Молдову отримують - сказати розбомбили!
Без допомоги України Придністров'я було б неможливе!
https://youtu.be/IFAJh6AtPmc?si=MULis0_bCASyHGny Ось Портніков що про це каже !
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04.09.2024 21:49 Ответить
Дивно.
А окупація Курської області нападом на Роісю не вважається. 😁
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04.09.2024 22:07 Ответить
Годі вже пити.
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04.09.2024 22:52 Ответить
Чойта?
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04.09.2024 23:31 Ответить
Ну питання лише в тому, чи є агресивні дії з боку цього анклаву. Розпалювати війну і лягати там в землю за визволення Молдови, яка не бажає бути визволеною якось безглуздо. Вони нам нічим не загрожують на даний час. От якщо будуть загрожувати, будуть обстріли наших територій звідти, тоді так, а до цього часу це територія суверенної дружньої держави - Молдови. Хоча для Зеленського це був би переможний ривок та піар. Ще велике питання що думають союзники в неофіційних переговорах.

Для Санду насправді це теж вигідний варіант розвитку подій, якщо вона бачить що може програти, ця карта буде використана. Військовий стан ну а далі ви знаєте^^
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05.09.2024 00:21 Ответить
Машка-алкашка
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05.09.2024 01:57 Ответить
Чойта?
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05.09.2024 04:02 Ответить
Таке відчуття - неначе запрошує.
Нахер - своїх старців вистачає
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05.09.2024 02:55 Ответить
якшо Санду попросить то хоть "каждий діень но ніескалька раз"
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05.09.2024 03:25 Ответить
А напад на Бурунді розцінюватимуть як напад на Лаврова.
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05.09.2024 08:52 Ответить
Утерлась кацапія курськом, утрется и "пмр".
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07.09.2024 02:02 Ответить
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