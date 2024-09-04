"Провокации" против Приднестровья будут рассматриваться как нападение на Россию, - МИД РФ

В МИД РФ заявили, что "провокации" против оккупированного Приднестровья будут считаться нападением на Россию.

Об этом заявила представитель министерства Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По ее словам, в "радикальные политики" Молдовы якобы призывают с помощью ВСУ "избавиться от российского военного присутствия" в оккупированном Приднестровье.

Она заявила, что в непризнанном Приднестровье, кроме "российских миротворцев" проживают 220 тыс. граждан РФ.

"Любые провокации будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию", - добавила она.

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