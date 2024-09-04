"Провокации" против Приднестровья будут рассматриваться как нападение на Россию, - МИД РФ
В МИД РФ заявили, что "провокации" против оккупированного Приднестровья будут считаться нападением на Россию.
Об этом заявила представитель министерства Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
По ее словам, в "радикальные политики" Молдовы якобы призывают с помощью ВСУ "избавиться от российского военного присутствия" в оккупированном Приднестровье.
Она заявила, что в непризнанном Приднестровье, кроме "российских миротворцев" проживают 220 тыс. граждан РФ.
"Любые провокации будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию", - добавила она.
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+83 Alex Bylim #199631
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+67 Gordon Shumway #583497
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+52 Dmitry Begemotovich
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Давно пора выбить оттуда всю эту ватную шелупонь.
Здається мені наш південь продали зелені рила, бо те саме було з лінією суровікіна (оріхівський напрямок) - прямо біля наших позицій рили екскаватори, камази возили бетон майже рік - жодного пострілу! І от коли вони її добудували - почався наш контрнаступ на бетонні укєпи, і закінчився пшиком.
Що захочимо, то й зробимо!
Нічого з Молдови на нас нападати!
Знов перепис непритомних
З якого дідька ЗСУ мають його знищити ? Чому не румуни, не Молдова. Чого принципово ЗСУ ? Чому українці мають відбивати цю територію ?
Згадалось, як ми віддали Молдові Джурджулешти , навіть дали більше ніж просили . Без всяких там референдумів)) А вони нам дозволили користуватись своєю дорогою (асфальт наш, але земля під ним - ні).
Ми і тоді були лохами, і не здивуюсь що і зараз...
І гілку газогону перекрити їм - нехай від Румунії через Молдову отримують - сказати розбомбили!
Без допомоги України Придністров'я було б неможливе!
https://youtu.be/IFAJh6AtPmc?si=MULis0_bCASyHGny Ось Портніков що про це каже !
А окупація Курської області нападом на Роісю не вважається. 😁
Для Санду насправді це теж вигідний варіант розвитку подій, якщо вона бачить що може програти, ця карта буде використана. Військовий стан ну а далі ви знаєте^^
Нахер - своїх старців вистачає