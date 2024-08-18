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Никаких прямых или непрямых переговоров с Украиной не было, - Захарова

Жодних прямих чи непрямих переговорів з Україною не було - Захарова

В МИД РФ отреагировали на статью американского издания Washington Post о том, что операция ВСУ в Курской области якобы сорвала тайные переговоры между странами о прекращении ударов по энергетическим объектам.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление спикера российского МИДа Марии Захаровой, сообщает Цензор.НЕТ.

Захарова заявила, что никаких прямых или косвенных переговоров между Россией и Украиной по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры якобы "не велось и не ведется".

"Никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего. Никаких прямых или непрямых переговоров между Россией и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведется, - цитирует СМИ заявление спикера внешнеполитического ведомства РФ.

Ранее издание The Washington Post опубликовало материал, в котором говорилось о том, что в августе Украина и РФ планировали отправить свои делегации в Доху для переговоров относительно заключения соглашения, которое бы прекратило удары по энергетике и энергетической инфраструктуре с обеих сторон. Однако предстоящие переговоры якобы были сорваны из-за неожиданного вторжения Украины в Курскую область России.

Также читайте: Сядем за стол переговоров и закончим "драчку" в Украине. Она никому не нужна, - Лукашенко

Автор: 

переговоры (4921) россия (95413) Захарова Мария (373)


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Топ комментарии
+13
якщо кацап говорить що не були значить були
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18.08.2024 22:10
+11
Чтобы Манька да в выходные, да что-то из запоя выперднула- так то никак.
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18.08.2024 21:50
+8
Кацапам вірити, чебе не поважати. Значить, 100% були.
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18.08.2024 22:19
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Чтобы Манька да в выходные, да что-то из запоя выперднула- так то никак.
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18.08.2024 21:50 Ответить
Як так такого. дикобраза як ця Машка можна дрючить???...це ж треба мати недюженну силу
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18.08.2024 21:51 Ответить
Так в самой кацапии ещё год назад прошла великолепная мулька, правда по другой поганке. Но очень они идентичны. ,,Глядя на скабееву---размножатся не хочется!,,
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18.08.2024 22:13 Ответить
А він її "в позу бобра" ставить!
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18.08.2024 22:40 Ответить
Спробував уявити собі ту перверзію за участі мані захєрової.
Уявив...
...Навіть мені стало лячно.
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19.08.2024 00:21 Ответить
Вочевидь, це якийсь незбагненний парадокс.
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19.08.2024 00:23 Ответить
За наказом сцаря і після приймання цистерни водьки.
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19.08.2024 12:15 Ответить
Захарова заявляє!
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18.08.2024 21:51 Ответить
От бл..дь ця захарова , всі потуги дерьмака ,з вояджами до Білорусі ,на ніт звела
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18.08.2024 21:51 Ответить
І не буде! Не чекай, прес-алкаше!
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18.08.2024 21:52 Ответить
Вы уже за Ермака решили?
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19.08.2024 07:19 Ответить
у захарки запій, от і немає переговорів
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18.08.2024 22:02 Ответить
Просто пішла нах....
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18.08.2024 22:04 Ответить
Ну чьо ж ти страшная такая
Прєссалкашная
Ти нінакрашиная страшная
І накрашиная.
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18.08.2024 22:06 Ответить
А я б Маньку Захарчиху трахнув! Пляшкою з-пiд шампанського! В сраку!
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18.08.2024 22:08 Ответить
Та ти естет!
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18.08.2024 23:06 Ответить
Як на мене, краще ялиновою шишкою. Бо кумедніше: "туди" шишка увійде легко, а "звідтам" - хій там.
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19.08.2024 00:26 Ответить
якщо кацап говорить що не були значить були
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18.08.2024 22:10 Ответить
Жодних прямих чи непрямих переговорів з Україною не було - Захарова
Тільки з єрмаком
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18.08.2024 22:13 Ответить
Машуня, мож луччє водочкі, а?
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18.08.2024 22:16 Ответить
Кацапам вірити, чебе не поважати. Значить, 100% були.
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18.08.2024 22:19 Ответить
Підтримка України з боку США є надто малою, інакше її армія могла б випередити російську.
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18.08.2024 22:24 Ответить
Слава Богу!
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18.08.2024 22:28 Ответить
Щось не дуже віриться! Москалі - генетичне брехло!
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18.08.2024 22:54 Ответить
То правда, але ЗЕ і шапіто тримають рівень не гірше.
Значить тварі зелені все таки постійно ведуть переговори з кацапами
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19.08.2024 09:38 Ответить
Не встигли стряпчі Дерьмака отримати прогонні, як Дерьмак передав-нікто нікуда нє єдет..... Ну як же так, це ж ніж в спину Бубону і Гофмаршалу. Он уже Трамп погодився на мирняк від Помпео, який в свою чергу, узгодив його з Дерьмаком напередодні. А тут ЗСУ підклало свиню під договорнячок КАТАР 2.0. зпересердя влаштував нагоняй Безумній
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18.08.2024 23:43 Ответить

От халепа, то вже халепа! Мар'яша виявилася крайньою. Мабуть, в якості покарання бонусу до заштрику галоперидольчику їй дадуть сульфазольчику на чотири точки.
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19.08.2024 00:17 Ответить
О! В неділю (!!!) маню захєрову витягли з пиятики і спровадили теліпати мовою перед камерами.
Ето "ж-ж-ж-ж!" - нєспроста! (с)
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19.08.2024 00:13 Ответить
В цьому акцепті - саме ізигом. Не мовою.
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19.08.2024 07:15 Ответить
. Може й так. Але мову з пащі мусить вивалити - .
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19.08.2024 22:55 Ответить
Операция прикрытия своих агентов, Ермака и его шестерки.
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19.08.2024 07:21 Ответить
Да, да...
Майже кожна зелена потвора пов'язана з москвою, жила там, мала бізнес, зв'язки.
І ви кажете їх не використовують ???
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19.08.2024 09:26 Ответить
Захерова , врала , врёт , и будет врать.
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19.08.2024 11:05 Ответить
переговоров не было, но был ультиматум от кацапского вождя.
после которого освободили часть Курской буферной зоны, а козлячий вождь сглотнул и нервно дёргал мордой.
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19.08.2024 11:50 Ответить
 
 