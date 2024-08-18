Никаких прямых или непрямых переговоров с Украиной не было, - Захарова

В МИД РФ отреагировали на статью американского издания Washington Post о том, что операция ВСУ в Курской области якобы сорвала тайные переговоры между странами о прекращении ударов по энергетическим объектам.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление спикера российского МИДа Марии Захаровой, сообщает Цензор.НЕТ.

Захарова заявила, что никаких прямых или косвенных переговоров между Россией и Украиной по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры якобы "не велось и не ведется".

"Никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего. Никаких прямых или непрямых переговоров между Россией и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведется, - цитирует СМИ заявление спикера внешнеполитического ведомства РФ.

Ранее издание The Washington Post опубликовало материал, в котором говорилось о том, что в августе Украина и РФ планировали отправить свои делегации в Доху для переговоров относительно заключения соглашения, которое бы прекратило удары по энергетике и энергетической инфраструктуре с обеих сторон. Однако предстоящие переговоры якобы были сорваны из-за неожиданного вторжения Украины в Курскую область России.

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