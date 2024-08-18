Жодних прямих чи непрямих переговорів з Україною не було - Захарова
У МЗС РФ відреагували на статтю американського видання Washington Post про те, що операція ЗСУ в Курській області нібито зірвала таємні перемовини між країнами щодо припинення ударів по енергетичних об’єктах.
Про це пише агентство Reuters з посиланням на заяву речниці російського МЗС Марії Захарової, повідомляє Цензор.НЕТ.
Захарова заявила, що жодних прямих чи непрямих переговорів між Росією та Україною щодо безпеки цивільних об’єктів критичної інфраструктури нібито "не велось і не ведеться".
"Ніхто нічого не зривав, тому що зривати було нічого. Жодних прямих або непрямих переговорів між Росією і київським режимом щодо безпеки цивільних об'єктів критичної інфраструктури не велося і не ведеться, - цитує ЗМІ заяву речниці зовнішньополітичного відомства РФ.
Раніше видання The Washington Post опублікувало матеріал, у якому йшлося про те, що у серпні Україна та РФ планували відправити свої делегації у Доху для перемовин стосовно укладення угоди, яка б припинила удари по енергетиці та енергетичній інфраструктурі з обох сторін. Проте майбутні перемовини нібито були зірвані через несподіване вторгнення України в Курську область Росії.
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...Навіть мені стало лячно.
Прєссалкашная
Ти нінакрашиная страшная
І накрашиная.
Тільки з єрмаком
Значить тварі зелені все таки постійно ведуть переговори з кацапами
От халепа, то вже халепа! Мар'яша виявилася крайньою. Мабуть, в якості
покараннябонусу до заштрику галоперидольчику їй дадуть сульфазольчику на чотири точки.
Ето "ж-ж-ж-ж!" - нєспроста! (с)
Майже кожна зелена потвора пов'язана з москвою, жила там, мала бізнес, зв'язки.
І ви кажете їх не використовують ???
после которого освободили часть Курской буферной зоны, а козлячий вождь сглотнул и нервно дёргал мордой.