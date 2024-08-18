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Жодних прямих чи непрямих переговорів з Україною не було - Захарова

Жодних прямих чи непрямих переговорів з Україною не було - Захарова

У МЗС РФ відреагували на статтю американського видання Washington Post про те, що операція ЗСУ в Курській області нібито зірвала таємні перемовини між країнами щодо припинення ударів по енергетичних об’єктах. 

Про це пише агентство Reuters з посиланням на заяву речниці російського МЗС Марії Захарової, повідомляє Цензор.НЕТ.

Захарова заявила, що жодних прямих чи непрямих переговорів між Росією та Україною щодо безпеки цивільних об’єктів критичної інфраструктури нібито "не велось і не ведеться".

"Ніхто нічого не зривав, тому що зривати було нічого. Жодних прямих або непрямих переговорів між Росією і київським режимом щодо безпеки цивільних об'єктів критичної інфраструктури не велося і не ведеться, - цитує ЗМІ заяву речниці зовнішньополітичного відомства РФ.

Раніше видання The Washington Post опублікувало матеріал, у якому йшлося про те, що у серпні Україна та РФ планували відправити свої делегації у Доху для перемовин стосовно укладення угоди, яка б припинила удари по енергетиці та енергетичній інфраструктурі з обох сторін. Проте майбутні перемовини нібито були зірвані через несподіване вторгнення України в Курську область Росії.

Читайте також: Операція України в Курській області зірвала таємні перемовини з Росією про часткове припинення вогню, - WP

Автор: 

перемовини (2858) росія (65002) Захарова Марія (353)


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Топ коментарі
+13
якщо кацап говорить що не були значить були
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18.08.2024 22:10
+11
Чтобы Манька да в выходные, да что-то из запоя выперднула- так то никак.
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18.08.2024 21:50
+8
Кацапам вірити, чебе не поважати. Значить, 100% були.
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18.08.2024 22:19
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Чтобы Манька да в выходные, да что-то из запоя выперднула- так то никак.
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18.08.2024 21:50 Відповісти
Як так такого. дикобраза як ця Машка можна дрючить???...це ж треба мати недюженну силу
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18.08.2024 21:51 Відповісти
Так в самой кацапии ещё год назад прошла великолепная мулька, правда по другой поганке. Но очень они идентичны. ,,Глядя на скабееву---размножатся не хочется!,,
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18.08.2024 22:13 Відповісти
А він її "в позу бобра" ставить!
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18.08.2024 22:40 Відповісти
Спробував уявити собі ту перверзію за участі мані захєрової.
Уявив...
...Навіть мені стало лячно.
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19.08.2024 00:21 Відповісти
Вочевидь, це якийсь незбагненний парадокс.
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19.08.2024 00:23 Відповісти
За наказом сцаря і після приймання цистерни водьки.
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19.08.2024 12:15 Відповісти
Захарова заявляє!
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18.08.2024 21:51 Відповісти
От бл..дь ця захарова , всі потуги дерьмака ,з вояджами до Білорусі ,на ніт звела
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18.08.2024 21:51 Відповісти
І не буде! Не чекай, прес-алкаше!
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18.08.2024 21:52 Відповісти
Вы уже за Ермака решили?
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19.08.2024 07:19 Відповісти
у захарки запій, от і немає переговорів
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18.08.2024 22:02 Відповісти
Просто пішла нах....
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18.08.2024 22:04 Відповісти
Ну чьо ж ти страшная такая
Прєссалкашная
Ти нінакрашиная страшная
І накрашиная.
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18.08.2024 22:06 Відповісти
А я б Маньку Захарчиху трахнув! Пляшкою з-пiд шампанського! В сраку!
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18.08.2024 22:08 Відповісти
Та ти естет!
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18.08.2024 23:06 Відповісти
Як на мене, краще ялиновою шишкою. Бо кумедніше: "туди" шишка увійде легко, а "звідтам" - хій там.
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19.08.2024 00:26 Відповісти
якщо кацап говорить що не були значить були
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18.08.2024 22:10 Відповісти
Жодних прямих чи непрямих переговорів з Україною не було - Захарова
Тільки з єрмаком
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18.08.2024 22:13 Відповісти
Машуня, мож луччє водочкі, а?
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18.08.2024 22:16 Відповісти
Кацапам вірити, чебе не поважати. Значить, 100% були.
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18.08.2024 22:19 Відповісти
Підтримка України з боку США є надто малою, інакше її армія могла б випередити російську.
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18.08.2024 22:24 Відповісти
Слава Богу!
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18.08.2024 22:28 Відповісти
Щось не дуже віриться! Москалі - генетичне брехло!
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18.08.2024 22:54 Відповісти
То правда, але ЗЕ і шапіто тримають рівень не гірше.
Значить тварі зелені все таки постійно ведуть переговори з кацапами
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19.08.2024 09:38 Відповісти
Не встигли стряпчі Дерьмака отримати прогонні, як Дерьмак передав-нікто нікуда нє єдет..... Ну як же так, це ж ніж в спину Бубону і Гофмаршалу. Он уже Трамп погодився на мирняк від Помпео, який в свою чергу, узгодив його з Дерьмаком напередодні. А тут ЗСУ підклало свиню під договорнячок КАТАР 2.0. зпересердя влаштував нагоняй Безумній
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18.08.2024 23:43 Відповісти

От халепа, то вже халепа! Мар'яша виявилася крайньою. Мабуть, в якості покарання бонусу до заштрику галоперидольчику їй дадуть сульфазольчику на чотири точки.
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19.08.2024 00:17 Відповісти
О! В неділю (!!!) маню захєрову витягли з пиятики і спровадили теліпати мовою перед камерами.
Ето "ж-ж-ж-ж!" - нєспроста! (с)
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19.08.2024 00:13 Відповісти
В цьому акцепті - саме ізигом. Не мовою.
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19.08.2024 07:15 Відповісти
. Може й так. Але мову з пащі мусить вивалити - .
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19.08.2024 22:55 Відповісти
Операция прикрытия своих агентов, Ермака и его шестерки.
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19.08.2024 07:21 Відповісти
Да, да...
Майже кожна зелена потвора пов'язана з москвою, жила там, мала бізнес, зв'язки.
І ви кажете їх не використовують ???
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19.08.2024 09:26 Відповісти
Захерова , врала , врёт , и будет врать.
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19.08.2024 11:05 Відповісти
переговоров не было, но был ультиматум от кацапского вождя.
после которого освободили часть Курской буферной зоны, а козлячий вождь сглотнул и нервно дёргал мордой.
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19.08.2024 11:50 Відповісти
 
 