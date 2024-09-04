"Провокації" проти Придністров’я розглядатимуться як напад на Росію, - МЗС РФ

У МЗС РФ заявили, що "провокації" проти окупованого Придністров'я вважатимуться нападом на Росію.

Про це заявила представниця міністерства Марія Захарова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

За її словами, у "радикальні політики" Молдови нібито закликають за допомогою ЗСУ "позбутися російської військової присутності" в окупованому Придністров'ї.

Вона заявила, що у невизнаному Придністров'ї, крім "російських миротворців" проживають 220 тис. громадян РФ.

"Будь-які провокації будуть розглядатися відповідно до міжнародного права як напад на Російську Федерацію", - додала вона.

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