"Провокації" проти Придністров’я розглядатимуться як напад на Росію, - МЗС РФ
У МЗС РФ заявили, що "провокації" проти окупованого Придністров'я вважатимуться нападом на Росію.
Про це заявила представниця міністерства Марія Захарова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
За її словами, у "радикальні політики" Молдови нібито закликають за допомогою ЗСУ "позбутися російської військової присутності" в окупованому Придністров'ї.
Вона заявила, що у невизнаному Придністров'ї, крім "російських миротворців" проживають 220 тис. громадян РФ.
"Будь-які провокації будуть розглядатися відповідно до міжнародного права як напад на Російську Федерацію", - додала вона.
Топ коментарі
+83 Alex Bylim #199631
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+67 Gordon Shumway #583497
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+52 Dmitry Begemotovich
показати весь коментар04.09.2024 13:02
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Давно пора выбить оттуда всю эту ватную шелупонь.
Здається мені наш південь продали зелені рила, бо те саме було з лінією суровікіна (оріхівський напрямок) - прямо біля наших позицій рили екскаватори, камази возили бетон майже рік - жодного пострілу! І от коли вони її добудували - почався наш контрнаступ на бетонні укєпи, і закінчився пшиком.
Що захочимо, то й зробимо!
Нічого з Молдови на нас нападати!
Знов перепис непритомних
З якого дідька ЗСУ мають його знищити ? Чому не румуни, не Молдова. Чого принципово ЗСУ ? Чому українці мають відбивати цю територію ?
Згадалось, як ми віддали Молдові Джурджулешти , навіть дали більше ніж просили . Без всяких там референдумів)) А вони нам дозволили користуватись своєю дорогою (асфальт наш, але земля під ним - ні).
Ми і тоді були лохами, і не здивуюсь що і зараз...
І гілку газогону перекрити їм - нехай від Румунії через Молдову отримують - сказати розбомбили!
Без допомоги України Придністров'я було б неможливе!
https://youtu.be/IFAJh6AtPmc?si=MULis0_bCASyHGny Ось Портніков що про це каже !
А окупація Курської області нападом на Роісю не вважається. 😁
Для Санду насправді це теж вигідний варіант розвитку подій, якщо вона бачить що може програти, ця карта буде використана. Військовий стан ну а далі ви знаєте^^
Нахер - своїх старців вистачає