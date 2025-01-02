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Зеленський (22448) Олена Зеленська (244)

Наше завдання у 2025 році об’єднати всіх, - спільне інтерв’ю Володимира та Олени Зеленських. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський та і перша леді Олена Зеленська дали спільне інтерв'ю для телемарафону "Єдині новини"

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні багато хто говорить про мир в світі і наші союзники, і наші не союзники, і ті хто десь посередині заплутались в своїх думках. Наше завдання об'єднати їх всіх у 2025 році. Якщо позиція США щодо України буде сильною, нам вдасться це легше, тому що європейці дуже сильно зважають на думку президента Трампа", - сказав у інтерв'ю Зеленський.

Читайте: Справедливий мир для України - це членство в ЄС і потужні гарантії безпеки, - Зеленський

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Топ коментарі
+82
про яке об'єднання вони талдичуть, якщо навіть всередині країни не хочуть об'єднуватися з патріотичними силами, і нині об'єднуються лише з колишніми ригами та антидержавниками з гною опезеже?
Запитання, звичайно, риторичне.
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02.01.2025 22:50
+48
Наше завдання у 2025 році об'єднати всіх
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02.01.2025 22:52
+36
Іноді краще жувати
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02.01.2025 22:48
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16 лютого Україна відзначає День єднання. Його було запроваджено у 2022 році указом Президента України Володимира Зеленського «Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства» на тлі попереджень про можливу війну.
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03.01.2025 09:48 Відповісти
Їхне завдання - обʼєднати на одному заході любителів скумбрії і шашликів! Головна проблема - які запропонувати напої і колеса...
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03.01.2025 10:16 Відповісти
чета зеленских
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03.01.2025 11:11 Відповісти
Объединитель. На фронт гонят не своих и тех, кто не дал взятку. Внутренние беженцы брошены на произвол. Коррупция цветет. Цены выше, а зарплаты только у чиновников как на дрожжах. Мовные патрули и єдині новини. Просто нет повода не вернуться. Просто потужное блаблабла. В чатах уехавших украинцев началось обсуждение о путях остаться.
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03.01.2025 11:29 Відповісти
Остаться? Вы вообще в курсе сколько провоевала Бельгия против Германии? Или Дания
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03.01.2025 12:04 Відповісти
тож вже об,єднали
всі три катигорії українців.
тих хто воює, так об,єднали що не звільнитися, не помінятися, не полікуватися, лиш загинути
тих хто захищає дути можновладців об,єднали під гаслом бронь 100%
тих кого захищають броньовані силовики (МОЖНОВЛАДЦІВ) об,єднані необмеженими можливостями і разом з силовиками об.єднання безкарністтю.
тож!
об,єднання вже відбулося, а йому ще не доповіли....
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03.01.2025 23:42 Відповісти
довбойобы
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03.01.2025 11:47 Відповісти
И шо
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03.01.2025 12:01 Відповісти
А тим часом військові жебрачать у сеті цілодобово....
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03.01.2025 12:18 Відповісти
Українці з крадіями корупціонерами та зрадниками не будуть!
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03.01.2025 12:24 Відповісти
Мерзенні , брехливі потвори!!!
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03.01.2025 12:52 Відповісти
підоре зелений, я ніколи (!!) не об'єднаюся із потворою, яка назвала мою країну шльондрою!! просто ніколи!! про решту усього, що було після, я навіть не згадую.
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03.01.2025 14:43 Відповісти
БУДЬТЕ вы ПРОКЛЯТЫ! МОРАЛЬНЫЕ УРОДЫ! оба
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03.01.2025 15:16 Відповісти
в Гетьмана була ***** - навколо неї всі об'єднувались

в голобородька є шобла - але ж це ніяк не *****
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03.01.2025 16:16 Відповісти
зелідор д Єрмака, бери свою скумбрію по 8грн,свого дЄрмака,своє тцк і піз..й на...й шоб тебе не чути і небачіти більше в інфропросторі, дякую.
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03.01.2025 16:29 Відповісти
зегнида і його дєрмачіна вже об"єднала проти себе всіх і всюди.
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03.01.2025 16:36 Відповісти
Єдині кого ти об'єднав це корупціонери і прямі агенти росії 🤦🤦🤦
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03.01.2025 17:01 Відповісти
Хто захоче з патріотичних сил
об'єднатися з татарвою, зеленеою цвіллю, єрмаковцями, сівковичамками, наслідниками янека? Це те, що роз'їдає країну. Пора втікати їм, ой як пора...
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03.01.2025 17:59 Відповісти
В ютубі є хфільм "как казакі",там все сказано вже було,і сценаристом оленкою(фірмова страва скумбрія),і головним прости Господи! хероєм Епірастом Фандоріним(він же Голобородька)!
АЛЕ Ж ВІН НЕВТІК!!!!!
А різні там прокурори,інваліди,крупи.... то все таке другорядне,головне народная любовь!
Ну ще там для міндіча карпатнафтохімдрімтім,для юзіка,для......
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03.01.2025 19:55 Відповісти
Всю зешоблу геть! Які ж вони мерзенні, рейтингу у нього 0! Скумбрія жалюгідна! Скільки ця родина принесла горя Україні! Всі вони у крові наших людей!
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03.01.2025 20:49 Відповісти
Роман Червінський після СІЗО потрапив під домашній арешт.

об'єднати всіх ???
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03.01.2025 21:10 Відповісти
ЗЄГНИД ГЕТЬ!!!!!!!
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03.01.2025 21:28 Відповісти
Подружня пара ЗеленЕСКУ...?
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03.01.2025 23:45 Відповісти
Румуни показали себе краще, тут на таке нема тями.
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04.01.2025 10:35 Відповісти
Ти вже обєднав, обєднав, Великий та Потужний Обєднувач...
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04.01.2025 05:09 Відповісти
Ця гнида хрипата корчить з себе такого собі вождя. Був колись вождь в Італії, дуче. Нікчемі гундосій до нього, правда, як до Місяця рачки, але я не про те, а про те, як гарно вони (Муссоліні і його самка) висіли, підвішені за ноги. А як гармонійно виглядала б ця гидотна парочка - лідор і ледя, підвішені за ратиці на тому підсвічнику, який блазень обдовбаний поставив посеред української столиці.
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04.01.2025 07:44 Відповісти
Ця ****** парочка і вся шайка саботажників засівша в ОП тримають нарід в теплій ванні і рожевих окулярах. Сраний ******** тєлємарафєт відволікає увагу від щоденних катастроф на фронті, наприклад під Кураховим втрачені території в яких найбільші в світі поклади літію. Прокидайтесь повертайте Порошенко бо він єдиний ворог у путіна і зеленського!
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04.01.2025 08:41 Відповісти
Сильпо перед Новым годом на рыбу акцию провела , продавала по 7 , а не по 8 !
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04.01.2025 09:02 Відповісти
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