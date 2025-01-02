Наше завдання у 2025 році об’єднати всіх, - спільне інтерв’ю Володимира та Олени Зеленських. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський та і перша леді Олена Зеленська дали спільне інтерв'ю для телемарафону "Єдині новини"
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні багато хто говорить про мир в світі і наші союзники, і наші не союзники, і ті хто десь посередині заплутались в своїх думках. Наше завдання об'єднати їх всіх у 2025 році. Якщо позиція США щодо України буде сильною, нам вдасться це легше, тому що європейці дуже сильно зважають на думку президента Трампа", - сказав у інтерв'ю Зеленський.
Топ коментарі
+82 Ан Мур
показати весь коментар02.01.2025 22:50
+48 Алекс Скела
показати весь коментар02.01.2025 22:52
+36 Igor d683df47
показати весь коментар02.01.2025 22:48
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Будь ласка, зачекайте...
всі три катигорії українців.
тих хто воює, так об,єднали що не звільнитися, не помінятися, не полікуватися, лиш загинути
тих хто захищає дути можновладців об,єднали під гаслом бронь 100%
тих кого захищають броньовані силовики (МОЖНОВЛАДЦІВ) об,єднані необмеженими можливостями і разом з силовиками об.єднання безкарністтю.
тож!
об,єднання вже відбулося, а йому ще не доповіли....
в голобородька є шобла - але ж це ніяк не *****
об'єднатися з татарвою, зеленеою цвіллю, єрмаковцями, сівковичамками, наслідниками янека? Це те, що роз'їдає країну. Пора втікати їм, ой як пора...
АЛЕ Ж ВІН НЕВТІК!!!!!
А різні там прокурори,інваліди,крупи.... то все таке другорядне,головне народная любовь!
Ну ще там для міндіча карпатнафтохімдрімтім,для юзіка,для......
об'єднати всіх ???