Наше завдання у 2025 році об’єднати всіх, - спільне інтерв’ю Володимира та Олени Зеленських. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський та і перша леді Олена Зеленська дали спільне інтерв'ю для телемарафону "Єдині новини"

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні багато хто говорить про мир в світі і наші союзники, і наші не союзники, і ті хто десь посередині заплутались в своїх думках. Наше завдання об'єднати їх всіх у 2025 році. Якщо позиція США щодо України буде сильною, нам вдасться це легше, тому що європейці дуже сильно зважають на думку президента Трампа", - сказав у інтерв'ю Зеленський.

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