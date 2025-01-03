Українцям у Польщі приходять фальшиві повістки

Українські чоловіки, що перебувають в Польщі, почали отримувати фальшиві повістки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Управління у справах іноземців Польщі.

Відомство попереджає, про фальшиві листи, які отримують громадяни України від імені Варшавського управління у справах іноземців.

Повідомлення містять заклик до громадян України до проходження військової служби. У разі ухиляння погрожують юридичною відповідальністю, зокрема, арештом та екстрадицією.

"Відповідно до чинного законодавства, зокрема, закону про військову службу і у звʼязку з мобілізацією, яка триває, повідомляємо, що 17-31 грудня 2024 плануємо візит до вашого місця проживання, яке розташоване за адресою… Ціль візиту – доставити вас до мобілізаційного пункту", – йдеться в одному з таких повідомлень.

Крім того, в листах радять в разі будь-яких сумнівів звертатися до відповідних юридичних або консульських служб України в Польщі.

В Управлінні у справах іноземців інформують, що це відомство не є автором таких листів.

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