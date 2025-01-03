Українцям у Польщі приходять фальшиві повістки
Українські чоловіки, що перебувають в Польщі, почали отримувати фальшиві повістки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Управління у справах іноземців Польщі.
Відомство попереджає, про фальшиві листи, які отримують громадяни України від імені Варшавського управління у справах іноземців.
Повідомлення містять заклик до громадян України до проходження військової служби. У разі ухиляння погрожують юридичною відповідальністю, зокрема, арештом та екстрадицією.
"Відповідно до чинного законодавства, зокрема, закону про військову службу і у звʼязку з мобілізацією, яка триває, повідомляємо, що 17-31 грудня 2024 плануємо візит до вашого місця проживання, яке розташоване за адресою… Ціль візиту – доставити вас до мобілізаційного пункту", – йдеться в одному з таких повідомлень.
Крім того, в листах радять в разі будь-яких сумнівів звертатися до відповідних юридичних або консульських служб України в Польщі.
В Управлінні у справах іноземців інформують, що це відомство не є автором таких листів.
Будь ласка, зачекайте...
Помер і ніяких докорів сумління.
Ти ж не побіг і зараз в окопі ?
Зможеш ?
Чи ти тільки "Впірьод" кричати можеш, а "За мною" якось не получаєцця ?
https://www.youtube.com/watch?v=nBQepm752Rw
якого хрєна ти поперед себе інших штовхаєш, якщо сам не там ?
Може оцього бравого служивого?
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И мы за вами,
И как один умрем!
Тогда ви сами...
(Мовою орiгiнала)
Це ППЦ ДНО!
Переплюнули по нахабності навіть Уйло!
Зє уважно розглядає це питання.
Якщо залишиться ще бодай на рік, то точно придумає як і тут похєрити конституцію
Наше завдання у 2025 році об'єднати всіх, - спільне інтерв'ю Володимира та Олени Зеленських. ВIДЕО
Цікаве питання, якщо це не влада України (що зовсім не факт - тупих дуболомів там достатньо) враховуючи що це, явно для залякування людей і підбурювання проти України, то звідки зливаються дані?
А насправді, я впевнений, що це наші продали комусь персональні дані. Адже тут так прийнято - пенсійний, банки, соцслужби, десятиліттями продають шахраям дані. Податкова і МВС продає взагалі загальноукраїнські дані..... Так хто, у війну, продає бази даних військовозобов'язаних?
Про данні з наших електронних реєстрів - и напевне чули про недавнє падіння майже усього. от вам і потрапляння данних до "зацікавлених персон"
Вірогідніше, або ігнор, або спихнуть все на поляків.
А так, звісно - то все поляки!
Хоча нічого дивного, я давно писав, що всьому свій час,
Маю ідею для мінєда, зробіть економічне бронювання для чоловіків призовного віку за кордоном, купа бидла, яке п'є, гуляє, не давши ніколи ні копійки на збори для ЗСУ....
Треба визнати,що виїхали кращі з числа молоді і ще до 22-року,наперед оцінивши ситуацію.В них вже там інше життя,сім'ї свої туди позабирали.
Військові воють з зовнішнім-ось і всі розклади.
бабуНаташку чего она не в окопе. Да того шо вам ссыкотно. Пиши по польски, не погань мову
Не пройде.
Їм на полігон ще -"не на часі"..?!
Польська влада-ні.
Укр.посольство-ні.
А якщо з числа тих,які викрадали Чауса?
Такі доручення від зермака-легкі,не становлять загрози їх життю,як на передовій,тому і виконують незаконні завдання з завзяттям.