УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12614 відвідувачів онлайн
Новини
10 126 63
Польща (8262) українці (2508) повістка (178)

Українцям у Польщі приходять фальшиві повістки

Повістка

Українські чоловіки, що перебувають в Польщі, почали отримувати фальшиві повістки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Управління у справах іноземців Польщі.

Відомство попереджає, про фальшиві листи, які отримують громадяни України від імені Варшавського управління у справах іноземців.

Повідомлення містять заклик до громадян України до проходження військової служби. У разі ухиляння погрожують юридичною відповідальністю, зокрема, арештом та екстрадицією.

"Відповідно до чинного законодавства, зокрема, закону про військову службу і у звʼязку з мобілізацією, яка триває, повідомляємо, що 17-31 грудня 2024 плануємо візит до вашого місця проживання, яке розташоване за адресою… Ціль візиту – доставити вас до мобілізаційного пункту", – йдеться в одному з таких повідомлень.

Крім того, в листах радять в разі будь-яких сумнівів звертатися до відповідних юридичних або консульських служб України в Польщі.

В Управлінні у справах іноземців інформують, що це відомство не є автором таких листів.

Читайте: У "Резерв+" планують додати функцію відстежування повістки, - Черногоренко

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+28
інша справа - героїчно померти під керівництвом Лідора і його 5-6 ефективних менеджерів.

Помер і ніяких докорів сумління.

Ти ж не побіг і зараз в окопі ?
показати весь коментар
03.01.2025 02:05
+19
Зеля та Єрмак розсилають біженцям фальшиві повістки від імені польської влади?!!

Це ППЦ ДНО!
Переплюнули по нахабності навіть Уйло!
показати весь коментар
03.01.2025 02:01
+14
Цікавіше інше - а звідки взяли персональні дані, з адресами? Або переформулюю - з якими реєстрами співпадають адресати? Це ті хто оновив дані через Реєстр+, вказавши польську адресу? Чи ті хто зареєструвався в посольстві? А може це з якихось польських реєстрів біженців?
Цікаве питання, якщо це не влада України (що зовсім не факт - тупих дуболомів там достатньо) враховуючи що це, явно для залякування людей і підбурювання проти України, то звідки зливаються дані?
А насправді, я впевнений, що це наші продали комусь персональні дані. Адже тут так прийнято - пенсійний, банки, соцслужби, десятиліттями продають шахраям дані. Податкова і МВС продає взагалі загальноукраїнські дані..... Так хто, у війну, продає бази даних військовозобов'язаних?
показати весь коментар
03.01.2025 03:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Біжіть, хлопці, біжіть. В Аргентину чи Гондурас. Хоча і там розплачуватися за малодушність все одно доведеться.
показати весь коментар
03.01.2025 02:01 Відповісти
інша справа - героїчно померти під керівництвом Лідора і його 5-6 ефективних менеджерів.

Помер і ніяких докорів сумління.

Ти ж не побіг і зараз в окопі ?
показати весь коментар
03.01.2025 02:05 Відповісти
Дякую за великодушність, проявлену вами в 19му. Під час війни... Куди вже нам.
показати весь коментар
03.01.2025 02:20 Відповісти
Який ти 🤡😂
показати весь коментар
03.01.2025 02:52 Відповісти
Вас же будуть п**ити нещадно, ті що воювали. Так що біжіть в гондураси. Хоча і там вас доля дожене.
показати весь коментар
03.01.2025 03:19 Відповісти
Будуть сидіти у в'язниці
показати весь коментар
03.01.2025 07:43 Відповісти
Тобі від того легше не стане, що хтось сяде у вʼязницю. А хтось і не сяде.
показати весь коментар
03.01.2025 15:24 Відповісти
У тебе з ВПН лажа. Не забувай вмикати🤡
показати весь коментар
08.01.2025 04:43 Відповісти
Так краще вписується в твою картину світу? ))
показати весь коментар
09.01.2025 00:32 Відповісти
Так я бачу, який ти герой
показати весь коментар
09.01.2025 02:54 Відповісти
В мене до тебе є пропозиція. Давай ти особисто віддаси своє життя (героїчно), а потім прийдеш на цей форум і власним прикладом розкажеш, як це великодушно.

Зможеш ?

Чи ти тільки "Впірьод" кричати можеш, а "За мною" якось не получаєцця ?
показати весь коментар
03.01.2025 03:20 Відповісти
Дурнику, воювати дорівнює героїчно віддавати життя - це тільки в твоїй хворобливій уяві. А померти ти можеш в будь який момент, як би ти себе не беріг. Зовсім не героїчно і безславно. Доля знайде.
показати весь коментар
03.01.2025 03:23 Відповісти
ну ти прям сечею ***** тут простір форуму зрошуєш )))

https://www.youtube.com/watch?v=nBQepm752Rw
показати весь коментар
03.01.2025 03:35 Відповісти
так загинь героїчно і потім за собою позвеш.

якого хрєна ти поперед себе інших штовхаєш, якщо сам не там ?
показати весь коментар
03.01.2025 03:37 Відповісти
Дивно, що таке питаєте. він вам нікого не нагадує з минулих статей на цензорі?

Може оцього бравого служивого?

У Сумському ТЦК військовий побив цивільного: той помер у лікарні від травм. Поліція розслідує "вбивство через необережність"
показати весь коментар
03.01.2025 03:47 Відповісти
показати весь коментар
03.01.2025 03:46 Відповісти
Хм... Тобі цікаво побалакати з кацапським агітатором?
показати весь коментар
03.01.2025 05:18 Відповісти
Мы смело в бой пойдем
И мы за вами,
И как один умрем!
Тогда ви сами...
(Мовою орiгiнала)
показати весь коментар
03.01.2025 11:23 Відповісти
показати весь коментар
03.01.2025 03:53 Відповісти
А тебе?
показати весь коментар
03.01.2025 15:10 Відповісти
Зеля та Єрмак розсилають біженцям фальшиві повістки від імені польської влади?!!

Це ППЦ ДНО!
Переплюнули по нахабності навіть Уйло!
показати весь коментар
03.01.2025 02:01 Відповісти
Ще ні, не переплюнув. @$йло придумав грабувати у тих, що поїхали закордон, житло.

Зє уважно розглядає це питання.

Якщо залишиться ще бодай на рік, то точно придумає як і тут похєрити конституцію
показати весь коментар
03.01.2025 03:37 Відповісти
О!! ..міністерство єдності запрацювало..
показати весь коментар
03.01.2025 03:51 Відповісти
Та старається найвеличнівшивіших. як може відосить....

Наше завдання у 2025 році об'єднати всіх, - спільне інтерв'ю Володимира та Олени Зеленських. ВIДЕО
показати весь коментар
03.01.2025 03:54 Відповісти
Цікавіше інше - а звідки взяли персональні дані, з адресами? Або переформулюю - з якими реєстрами співпадають адресати? Це ті хто оновив дані через Реєстр+, вказавши польську адресу? Чи ті хто зареєструвався в посольстві? А може це з якихось польських реєстрів біженців?
Цікаве питання, якщо це не влада України (що зовсім не факт - тупих дуболомів там достатньо) враховуючи що це, явно для залякування людей і підбурювання проти України, то звідки зливаються дані?
А насправді, я впевнений, що це наші продали комусь персональні дані. Адже тут так прийнято - пенсійний, банки, соцслужби, десятиліттями продають шахраям дані. Податкова і МВС продає взагалі загальноукраїнські дані..... Так хто, у війну, продає бази даних військовозобов'язаних?
показати весь коментар
03.01.2025 03:59 Відповісти
Скоріше за все "листи щастя" отримали українці, що офіційно працюють. а тому зареєстровані теж офіційно. поляки ще минулого року анонсували співпрацю з посольством україни. а звідти данні прямісінько до ап передали. хтось з "ефективних манагерів" креативнічає. ап вивчає реакцію суспільства

Про данні з наших електронних реєстрів - и напевне чули про недавнє падіння майже усього. от вам і потрапляння данних до "зацікавлених персон"
показати весь коментар
03.01.2025 04:07 Відповісти
І превентивно: офіційно хакери пуйла все зламали. тому з української влади ніхто не аинуватий. ні ті що таку лажу сплатили, ні ті що попиляли бюджет і так і не зробили надійного захисту
показати весь коментар
03.01.2025 04:10 Відповісти
Цього точно не буде, адже офіційна позиція - "хакери трохи зламали, але нічого не вкрали, Слава Дії, Зеленському та його пророку Хвьодорову!!!"
Вірогідніше, або ігнор, або спихнуть все на поляків.
показати весь коментар
03.01.2025 04:13 Відповісти
Звичайно нічого не вкрали. якщо не рахувати данні з реєстрів громадського стану та рухомої та нерухомої власності. і якщо нічого не вкрали саме хакери, а не ті, що "відновлюють" реєстри

А так, звісно - то все поляки!
показати весь коментар
03.01.2025 04:19 Відповісти
Наташа, у тібя роги іс пад какошніка тарчат, валі дамой, здесь водкі нет.
показати весь коментар
03.01.2025 06:22 Відповісти
Подхвати пейсы и канай за ней в след. Тебе, то откуда знать что тут есть? Мы тут с мобилизацией боремся
показати весь коментар
03.01.2025 09:57 Відповісти
Пам'ятаєш, як зеленський ***** назвав? Так тебе це теж стосується.
показати весь коментар
03.01.2025 14:39 Відповісти
Тут варто було б відслідковувати весь ланцюжок, хтось має інформацію, хтось друкує, інші розсилають, цікаво звідки....
Хоча нічого дивного, я давно писав, що всьому свій час,
Маю ідею для мінєда, зробіть економічне бронювання для чоловіків призовного віку за кордоном, купа бидла, яке п'є, гуляє, не давши ніколи ні копійки на збори для ЗСУ....
показати весь коментар
03.01.2025 09:52 Відповісти
Як вашу ідею призвести до життя? Вони самі підуть сплачувати податки? Чи работодавці будуть переказувати?
показати весь коментар
03.01.2025 10:00 Відповісти
Таке воно скрізь. тут ось спілкуюся з багатьма біженцями. маріупольські трохи повчили німецьку та пішли працювати. чи донатять як я нудному пенсу - не знаю. але аби вистачало бодай на себе - некваліфікована праця не дає багато грошей. донецькі допилися до гепатіту ц у печінці. хайм за 140 км. київські або лікують нерви та цукор або працюють та шуають житло, донецькі пьють, гуляють оббирають з клумб квіти і крадуть що пагано лежить в дискаунтах. і за кого б ви думали тут донецькі? вгадайте з одного разу.
показати весь коментар
03.01.2025 13:42 Відповісти
Схоже мінпук і мінєд почали працювати
показати весь коментар
03.01.2025 06:18 Відповісти
Нікого зелені не надурять там,в Польщі.
Треба визнати,що виїхали кращі з числа молоді і ще до 22-року,наперед оцінивши ситуацію.В них вже там інше життя,сім'ї свої туди позабирали.
показати весь коментар
03.01.2025 06:18 Відповісти
В Монако тоже массово приходят?
показати весь коментар
03.01.2025 06:33 Відповісти
Почитаєш в таких темах коменти і думаєш- за який х... ти віддав своє здоров'я, а сотні тисяч побратимів і життя? Відкрийте кордони, хай українчики драпають. Їм ця країна і ця земля ні до чого.
показати весь коментар
03.01.2025 06:52 Відповісти
Верхи з кацапської пишеш?
показати весь коментар
03.01.2025 08:27 Відповісти
Дійшло, цюцюрка, дійшло
показати весь коментар
03.01.2025 08:30 Відповісти
Внутрішній ворог у вищих ешеленах,якого ігнорують наші служби-ось причина.
Військові воють з зовнішнім-ось і всі розклади.
показати весь коментар
03.01.2025 09:24 Відповісти
сторінка бздунів
показати весь коментар
03.01.2025 08:33 Відповісти
За кордоном не повинно залишитися жодного українського бугая віком від 18 до хоча б 50 років. Паразитують на західному житті, а до того ще й зубоскалять. Всіх везти на кордон, а там до Яворівського полігону рукою подати. На щастя, у Польщі система обліку (meldowanie) дуже надійна, та й небайдужі громадяни завжди допоможуть.
показати весь коментар
03.01.2025 08:41 Відповісти
Сама то в окопы когда прыгнешь? И да украинцам в Польше не обязательно быть замельдованым, но не буду ломать твой манямирок, жди уже все едут назад, только лыжи наточат.
показати весь коментар
03.01.2025 08:50 Відповісти
Класс. Можно скрин сохранить? Неухилянт Константин из Польши. В 10 утра. Спрашивает украинскую бабу Наташку чего она не в окопе. Да того шо вам ссыкотно. Пиши по польски, не погань мову
показати весь коментар
03.01.2025 10:06 Відповісти
Так а він і не поганить мову! Він рідною, моцкальскою, написав. )
показати весь коментар
03.01.2025 10:43 Відповісти
В ЄС-закон,в країні,де править сн на чолі з козирем-понятия.
Не пройде.
показати весь коментар
03.01.2025 09:27 Відповісти
А як на рахунок українських депутатів,прокурорів,поліцейських..?!
Їм на полігон ще -"не на часі"..?!
показати весь коментар
03.01.2025 10:11 Відповісти
Уті путі. Яка бойова самка
показати весь коментар
08.01.2025 04:47 Відповісти
Цікаво а чиї кошти друкують і хто то розносить по домівках ..?!
показати весь коментар
03.01.2025 10:09 Відповісти
Ну це зовсім легко. кошти за друк та поштові марки - з українського бюджету. тобто ваші. розносить по адресах польська пошта
показати весь коментар
03.01.2025 10:28 Відповісти
Давайте прорахуєм,хто міг би розсилати повістки по польській почті,коли щонайменше,треба знати адреси проживання українців.
Польська влада-ні.
Укр.посольство-ні.
А якщо з числа тих,які викрадали Чауса?
Такі доручення від зермака-легкі,не становлять загрози їх життю,як на передовій,тому і виконують незаконні завдання з завзяттям.
показати весь коментар
03.01.2025 12:38 Відповісти
 
 