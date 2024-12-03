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У "Резерв+" планують додати функцію відстежування повістки, - Черногоренко

Черногоренко про нову опцію в Резерв+

У застосунку "Резерв+" планують запровадити функцію відстежування паперової повістки. Це дозволить відслідковувати всі етапи надсилання паперової повістки.

Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, передає ZN.UA, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо багато запитів від наших бізнесів, компаній, найманих працівників, взагалі від користувачів, що було б добре, якби в "Резерв+" можна було відслідковувати всі етапи надсилання паперової повістки – деталі, статус документа тощо. Буває таке, що повістка приходить по пошті, і людина не в курсі, можливо, вона в іншому місті, у відрядженні, у відпустці, і через це можна отримати штраф", - розповіла урядовиця.

Черногоренко каже, що технічно реалізувати такий трекінг не складно. Наразі опрацювується нормативна частина майбутньої опції.

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"Ми зараз опрацьовуємо нормативну частину, оцінюємо всі плюси і мінуси, всі можливі вузькі місця. І якщо ця ідея буде підтримана урядом, якщо ми приймемо відповідне законодавство, то технологічно ми це зможемо розробити достатньо швидко", - заявила представниця оборонного відомства.

Раніше Черногоренко розповідала, що Міністерство оборони хоче додати у застосунку "Резерв+" можливість сплати штрафів за порушення правил військового обліку.

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Автор: 

мобілізація (3025) повістка (182) Черногоренко Катерина (121) Резерв+ (56)


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Воювати має нато, яке вкрало мою ядерну зброю.
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03.12.2024 16:35 Відповісти
Ну правду же говорили. В Дии повестки не будет. Зато будет в "Абырвалг+". Хоть там и не написано на какую дату прийти, но факт того, что эта повестка существует будет на лицо
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03.12.2024 16:39 Відповісти
И еще вопрос, раз повестки теперь по почти отправляют и треккинг будет, то может всех бравых краснощеких молодчиков, которые кошмарят людей на улицах бросить на фронт? А то 90 % из них и пороха не нюхали никогда в жизни
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03.12.2024 16:41 Відповісти
Молодчікі,після того як ви не з'явилися по повістці поштою тому що,наприклад проживаєте за іншою адресою особисто заїдуть за вами з представником тцк влаштують експрес-влк та випишуть бойову повістку потім доведуть вас до потрібної кондиції в приміщенні військомату і відправлять на мальовничі курорти- полігони Чернігівської області.ось вам уся діджиталізація до копійки.
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03.12.2024 17:07 Відповісти
А вот и электронная повестка. По многочисленным просьбам трудящихся естественно.
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03.12.2024 16:45 Відповісти
Ця забота "об людєй" настільки зворушлива, аж до сліз... Уявляю як Кошовий з 95 кварталу онлайн відстежує, як група ТЦК на бусику рухається в напрямку його маєтку, щоб вручити повістку, щоб він встиг вдягнутися врочисто, зібрати рюкзачок з мильно-рильним приладдям, цьомнути портрет зеленського, свою собаку та радушно зустріти ТЦК біля брами свого маєтку, щоб поїхати служити в найближчю мотопіхотну бригаду, яка звісно потребує таких вгодованих здорових кабанів, як Кошовий та інші особі чоловічої статі 95 кварталу.
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03.12.2024 16:49 Відповісти
Відстеження повісток.....електронні направлення на ВЛК.....штрафи.....
Але електронних повісток не буде. Зовсім не буде. Будуть електронні повідомлення з електронним 2 секундним ВЛК, цифровою підготовкою та автоматичним отриманням координат окопу, де потібно зайняти позицію через годину після отримання. Зі зброєю в смартфоні звісно, де можна буде в Дії обрати собі автомат, гаубицю чи Зірку Смерті.
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03.12.2024 16:55 Відповісти
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03.12.2024 17:11 Відповісти
 
 