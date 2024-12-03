У "Резерв+" планують додати функцію відстежування повістки, - Черногоренко
У застосунку "Резерв+" планують запровадити функцію відстежування паперової повістки. Це дозволить відслідковувати всі етапи надсилання паперової повістки.
Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, передає ZN.UA, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми бачимо багато запитів від наших бізнесів, компаній, найманих працівників, взагалі від користувачів, що було б добре, якби в "Резерв+" можна було відслідковувати всі етапи надсилання паперової повістки – деталі, статус документа тощо. Буває таке, що повістка приходить по пошті, і людина не в курсі, можливо, вона в іншому місті, у відрядженні, у відпустці, і через це можна отримати штраф", - розповіла урядовиця.
Черногоренко каже, що технічно реалізувати такий трекінг не складно. Наразі опрацювується нормативна частина майбутньої опції.
"Ми зараз опрацьовуємо нормативну частину, оцінюємо всі плюси і мінуси, всі можливі вузькі місця. І якщо ця ідея буде підтримана урядом, якщо ми приймемо відповідне законодавство, то технологічно ми це зможемо розробити достатньо швидко", - заявила представниця оборонного відомства.
Раніше Черногоренко розповідала, що Міністерство оборони хоче додати у застосунку "Резерв+" можливість сплати штрафів за порушення правил військового обліку.
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