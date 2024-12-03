В "Резерв+" планируют добавить функцию отслеживания повестки, - Черногоренко

В приложении "Резерв+" планируют ввести функцию отслеживания бумажной повестки. Это позволит отслеживать все этапы отправки бумажной повестки.

Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, передает ZN.UA, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы видим много запросов от наших бизнесов, компаний, наемных работников, вообще от пользователей, что было бы хорошо, если бы в "Резерв+" можно было отслеживать все этапы отправки бумажной повестки - детали, статус документа и тому подобное. Бывает такое, что повестка приходит по почте, и человек не в курсе, возможно, он в другом городе, в командировке, в отпуске, и поэтому можно получить штраф", - рассказала чиновница.

Черногоренко говорит, что технически реализовать такой трекинг не сложно. Сейчас прорабатывается нормативная часть будущей опции.

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"Мы сейчас прорабатываем нормативную часть, оцениваем все плюсы и минусы, все возможные узкие места. И если эта идея будет поддержана правительством, если мы примем соответствующее законодательство, то технологически мы это сможем разработать достаточно быстро", - заявила представитель оборонного ведомства.

Ранее Черногоренко рассказывала, что Министерство обороны хочет добавить в приложении "Резерв+" возможность уплаты штрафов за нарушение правил воинского учета.

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