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В "Резерв+" планируют добавить функцию отслеживания повестки, - Черногоренко

Черногоренко про нову опцію в Резерв+

В приложении "Резерв+" планируют ввести функцию отслеживания бумажной повестки. Это позволит отслеживать все этапы отправки бумажной повестки.

Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, передает ZN.UA, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы видим много запросов от наших бизнесов, компаний, наемных работников, вообще от пользователей, что было бы хорошо, если бы в "Резерв+" можно было отслеживать все этапы отправки бумажной повестки - детали, статус документа и тому подобное. Бывает такое, что повестка приходит по почте, и человек не в курсе, возможно, он в другом городе, в командировке, в отпуске, и поэтому можно получить штраф", - рассказала чиновница.

Черногоренко говорит, что технически реализовать такой трекинг не сложно. Сейчас прорабатывается нормативная часть будущей опции.

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"Мы сейчас прорабатываем нормативную часть, оцениваем все плюсы и минусы, все возможные узкие места. И если эта идея будет поддержана правительством, если мы примем соответствующее законодательство, то технологически мы это сможем разработать достаточно быстро", - заявила представитель оборонного ведомства.

Ранее Черногоренко рассказывала, что Министерство обороны хочет добавить в приложении "Резерв+" возможность уплаты штрафов за нарушение правил воинского учета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В "Резерв+" планируют добавить онлайн-уплату штрафов за нарушение военного учета, - Черногоренко

Автор: 

мобилизация (2757) приложение (170) повестка (153) Черногоренко Екатерина (115)


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Воювати має нато, яке вкрало мою ядерну зброю.
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03.12.2024 16:35 Ответить
Ну правду же говорили. В Дии повестки не будет. Зато будет в "Абырвалг+". Хоть там и не написано на какую дату прийти, но факт того, что эта повестка существует будет на лицо
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03.12.2024 16:39 Ответить
И еще вопрос, раз повестки теперь по почти отправляют и треккинг будет, то может всех бравых краснощеких молодчиков, которые кошмарят людей на улицах бросить на фронт? А то 90 % из них и пороха не нюхали никогда в жизни
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03.12.2024 16:41 Ответить
Молодчікі,після того як ви не з'явилися по повістці поштою тому що,наприклад проживаєте за іншою адресою особисто заїдуть за вами з представником тцк влаштують експрес-влк та випишуть бойову повістку потім доведуть вас до потрібної кондиції в приміщенні військомату і відправлять на мальовничі курорти- полігони Чернігівської області.ось вам уся діджиталізація до копійки.
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03.12.2024 17:07 Ответить
А вот и электронная повестка. По многочисленным просьбам трудящихся естественно.
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03.12.2024 16:45 Ответить
Ця забота "об людєй" настільки зворушлива, аж до сліз... Уявляю як Кошовий з 95 кварталу онлайн відстежує, як група ТЦК на бусику рухається в напрямку його маєтку, щоб вручити повістку, щоб він встиг вдягнутися врочисто, зібрати рюкзачок з мильно-рильним приладдям, цьомнути портрет зеленського, свою собаку та радушно зустріти ТЦК біля брами свого маєтку, щоб поїхати служити в найближчю мотопіхотну бригаду, яка звісно потребує таких вгодованих здорових кабанів, як Кошовий та інші особі чоловічої статі 95 кварталу.
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03.12.2024 16:49 Ответить
Відстеження повісток.....електронні направлення на ВЛК.....штрафи.....
Але електронних повісток не буде. Зовсім не буде. Будуть електронні повідомлення з електронним 2 секундним ВЛК, цифровою підготовкою та автоматичним отриманням координат окопу, де потібно зайняти позицію через годину після отримання. Зі зброєю в смартфоні звісно, де можна буде в Дії обрати собі автомат, гаубицю чи Зірку Смерті.
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03.12.2024 16:55 Ответить
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03.12.2024 17:11 Ответить
 
 