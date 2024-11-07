"Воюй или работай": повестки в первую очередь присылают тем, кто не платит налоги, - Шмыгаль. ВИДЕО
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что принцип "воюй или работай" уже начал действовать. Прежде всего повестки будут получать те, кто не платит налогов.
Об этом он заявил на Киевском международном экономическом форуме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
"Этот принцип уже введен. На сегодня 98% разосланных повесток, которые формируются уже через реестр "Оберіг", направляются людям, которые не платят ни одной гривны налогов и нигде не зарегистрированы. Приоритет в мобилизации сегодня предоставляется людям, которые не работают, безработным. Соответственно, основа этого принципа уже воплощена. Только 2% повесток за последние два месяца было отправлено людям, которые работают", - объяснил глава правительства.
Напомним, в сентябре 2024 года премьер Денис Шмыгаль анонсировал принцип "Воюй или работай". Он не является экономическим бронированием и должен помочь усовершенствовать подход к бронированию военнообязанных.
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А у відповідь "підтирайся повістками та йшли диктатора нах.й".
*****, я з вас гражданських упирєй розмірковуючих про права просто "улибаюсь".
Сиди, і не пи...ди.
Основні відтоки - це митниця та податкова. Казначейство, не банківські фін установи теж не краплина в морі.
Нащо людини фінансувати будівництво руминської - молдавсько дністерсбких польських парканів?
Витрачати 900тис на аудит іноземного каналу мовлення Gaze?
Фінансувати нагородну зброю для міліції. Хлопця за Фаріон ще не заскдили, вони вже "глоки" один одному дарують.
Утримання тої куршини?Марафонів, інвалідом прокуроросуддів?
2. Така публіка,як Рінатік,Пінчук,Шуфріч,Фельдман,Бєня,Ярославскій,Суркіси платять нормальні податки,хоч всі знають,що вони платять копійки в порівнянні з баблом вивединим за кордон....
Зараз захищає Україну,десь,25% населення,75% це біженці-ухилянти,за кордоном,ухилянти з купленими довідками всередині і просто агенти на коректувальники Рашки
Так а навіщо тоді було легально випустити за кордон півмільйона працюючих військозабовязаних?
Війна справа бідних та чесних???
А так це просто утилізація патріотів-романтиків та бідняків