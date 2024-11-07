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Новости Видео мобилизации
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"Воюй или работай": повестки в первую очередь присылают тем, кто не платит налоги, - Шмыгаль. ВИДЕО

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что принцип "воюй или работай" уже начал действовать. Прежде всего повестки будут получать те, кто не платит налогов.

Об этом он заявил на Киевском международном экономическом форуме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Этот принцип уже введен. На сегодня 98% разосланных повесток, которые формируются уже через реестр "Оберіг", направляются людям, которые не платят ни одной гривны налогов и нигде не зарегистрированы. Приоритет в мобилизации сегодня предоставляется людям, которые не работают, безработным. Соответственно, основа этого принципа уже воплощена. Только 2% повесток за последние два месяца было отправлено людям, которые работают", - объяснил глава правительства.

Напомним, в сентябре 2024 года премьер Денис Шмыгаль анонсировал принцип "Воюй или работай". Он не является экономическим бронированием и должен помочь усовершенствовать подход к бронированию военнообязанных.

Читайте: В остановке бронирования критических работников нет логики, - эксперт

Автор: 

мобилизация (2830) Шмыгаль Денис (2741) повестка (155)


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Топ комментарии
+33
А ти роботою отих кому 50+ забезпечив?
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07.11.2024 11:34 Ответить
+30
А тим що бюджет розкрадають і корупцію розводять будуть повістки? Як на мене від них більше шкоди чим від тих що ніде не працюють.
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07.11.2024 11:36 Ответить
+30
Хрєн там не призивають! Гребуть усіх,кого впіймають!
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07.11.2024 11:57 Ответить
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А ті що проїдають податки і ще хабарі мільона гребуть будуть в Полтаві в ресторані сидіти.
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07.11.2024 12:35 Ответить
тобто: не працюєш = не маєш = іди захищай тих , ХТО має!
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07.11.2024 12:37 Ответить
по схемі воюй або працюй, на фронта має бути уся ВР. враховуючи що на сесії рідко буває більше ніж пара десятків голів, решта має сидіти в окопах.
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07.11.2024 12:37 Ответить
МСЕК всіх списав,,,Інваліди без статусв інваліда залишилися,,,бо грошей немає на законний статус...То так...Мо МСЕКівців призвати чи ментів, які з паханами дітей наших бють..Призовіть ментів-пенсіонерів..хоча ті вже інваліди мабуть
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07.11.2024 12:37 Ответить
Как правильно сказать?
- Иди на)(уй, дебил
Или
- заткни @бало, отморозок
?
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07.11.2024 12:40 Ответить
Чергова порція локшини на вуха лохтората !! Імітація бурхливої діяльності !!))
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07.11.2024 12:45 Ответить
"Воюй або працюй"
А у відповідь "підтирайся повістками та йшли диктатора нах.й".
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07.11.2024 12:56 Ответить
а у шмыгаля- воюй или воруй,
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07.11.2024 12:56 Ответить
Знову позбігався мільйон вже заброньованих скиглити про несправедливість
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07.11.2024 13:01 Ответить
Хрін тобі, чи вам, на усю вашу зеленощкіру морду. Іди та захищай свого зеленского , сина генерала фсб, брата полковника гру, інвалідів- мільонерів - судей, прокурорів, ментів- товтстопузиків, .....
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07.11.2024 13:05 Ответить
а у моей соседки ,,старушки,, хоронится какой то типчик , курит ,со двора не выходит , оглядывается как будто что то спи...л !! пойти в тцк и проявить свою гражданскую позицию ??? он меня самого напрягает вдруг у меня что то хочет с комуниздить (((
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07.11.2024 13:11 Ответить
звісно, що сходіть і здайте його. Може вам як стукачу начальник кине якусь кісточку з панського столу
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07.11.2024 14:02 Ответить
А де це у вас на фронті сосєдки-старушкі? Ви ж на фронті?
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07.11.2024 14:27 Ответить
Не бажаєш повісток - ставай зещурем. Цих точно не беруть
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07.11.2024 13:20 Ответить
Виходячи з того, що коефіцієнт корисної дії шмигаля є числом негативним, два шмигаля мають піти воювати, щоб компенсувати цей нонсенс.
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07.11.2024 13:20 Ответить
Конституція про рівність прав вже була переписана? Де новий примірник можна взяти?
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07.11.2024 13:54 Ответить
Розкажи ФОПам про рівність більще мільйона заброньованих работяг по заводах. А я тобі розкажу про рівність сплати податків і оплати налічкою шабашникам ніде не облікованим.
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07.11.2024 14:25 Ответить
то хто створив такі умови для ведення бізнесу? може я? чи мій сусід юра?
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07.11.2024 15:06 Ответить
Так не я ж про рівність скиглю тут на кожну новину про економічну бронь. Хитрожопі завжди хочуть взяти все і не дати нічого.
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07.11.2024 16:23 Ответить
Звичайно переписана. Спитайте у військових. І дізнаєтесь про кріпацтво в 21-му столітті. В найдемократичнішій країні всесвіту )))
*****, я з вас гражданських упирєй розмірковуючих про права просто "улибаюсь".
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08.11.2024 07:56 Ответить
"Воюй або працюй"...- Шмигаль. Джерело: ї

Сиди, і не пи...ди.

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07.11.2024 14:03 Ответить
Дадада, вірю-вірю. У мене "на районі" всі місцеві алкаші і різні бомжі шаройобяться і ніхто їх не мобілізує. То патамушо вони очевидно податки платять )))
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07.11.2024 14:11 Ответить
звісно платять, скуповуючи самогон у баби галі. а вже баба галя платить на пряму з пенсії, та скуповуючи цукор та дріжджі.
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07.11.2024 15:08 Ответить
Як такое ***** могло стати аж цілим прем'єром! І не стидається ж **** верзти таку дичину! Агов, Шмигаль, щонайменше ПДВ платять усі, хто купляє товари чи послуги, незалежно від статусу працевлаштованості. Я вже бачу не за горами совкова стаття "за тунеядство". ***** зеленожопе!
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07.11.2024 14:50 Ответить
То шо виходить мобілізують бомжів тобто перереселенців-безхатченків з Донбасу і мільйонерів з печерських пагорбів?
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07.11.2024 14:54 Ответить
А якщо будеш працювати, то отримаєш повістку по дорозі на роботу
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07.11.2024 14:57 Ответить
По дорозі на роботу тупо в бус і гуд бай.Київ - Харків перекрили напхали три буса і на вл
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07.11.2024 15:01 Ответить
Податки після такого мабуть потікуть рікою. Шмигаль, коло замкнулося
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07.11.2024 22:31 Ответить
Невже дупутатам?
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07.11.2024 15:04 Ответить
оху**** новина. Може ті хто податки не платять мають сидіти? А захищати мають усі? Ви там не ох****, хитрожопі?
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07.11.2024 15:27 Ответить
Я ще з рік тому назад казав : першим законом що сприяє мобілізації має бут обов"язкова легальна робота у всіх. Підробляти ти можеш де завгодно але легальна робота має бути 100%
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07.11.2024 15:29 Ответить
Гроші так чи інакше ідуть на харчі та послуги. Це тренуються людей нагібати.
Основні відтоки - це митниця та податкова. Казначейство, не банківські фін установи теж не краплина в морі.
Нащо людини фінансувати будівництво руминської - молдавсько дністерсбких польських парканів?
Витрачати 900тис на аудит іноземного каналу мовлення Gaze?
Фінансувати нагородну зброю для міліції. Хлопця за Фаріон ще не заскдили, вони вже "глоки" один одному дарують.
Утримання тої куршини?Марафонів, інвалідом прокуроросуддів?
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07.11.2024 20:48 Ответить
1. На думку цього дур....бевзя,захист Батьківщини є покаранням для людини?
2. Така публіка,як Рінатік,Пінчук,Шуфріч,Фельдман,Бєня,Ярославскій,Суркіси платять нормальні податки,хоч всі знають,що вони платять копійки в порівнянні з баблом вивединим за кордон....
Зараз захищає Україну,десь,25% населення,75% це біженці-ухилянти,за кордоном,ухилянти з купленими довідками всередині і просто агенти на коректувальники Рашки
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07.11.2024 16:18 Ответить
Та ти шо? Тобто інформація про податки у твоїх тецекістів є, але "дані потрібно ОНОВЛЮВАТИ"? То де тут брехня? В новомові, чи в тому, що у тецекістів є дані про податкову звітність громадян?
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07.11.2024 16:24 Ответить
СКОТЫ !!! САМИ Ж ЛЮДЕЙ СОКРАЩАЮТ !!!
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07.11.2024 17:03 Ответить
ТОЛЬКО ОНИ ВИДНО ЗАБЫЛИ ЧТО ПРОИСХОДИТ КОГДА У НАРОДА ПЫТАЮТСЯ ОТОБРАТЬ ПРАВА !)
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07.11.2024 17:15 Ответить
а тим хто краде
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07.11.2024 17:15 Ответить
Хто б йому морду набив?! Бо на кулю воно не заслуговує.
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07.11.2024 17:30 Ответить
а про зарплатню можеш забути
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07.11.2024 17:47 Ответить
Ну да, спочатку надати усім підряд бронювання без проходження ВЛК і оновленні данних у ТЦК і десь половина з них одразу виїджає за кордон. Потім вийти і "Воюй або працюй".
Так а навіщо тоді було легально випустити за кордон півмільйона працюючих військозабовязаних?

Війна справа бідних та чесних???
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07.11.2024 18:11 Ответить
Якщо не вистачає добровольців, і ніхто не хоче в армію, а країну треба захищати, і це однаковий обов'язок для всіх... Треба робити жеребкування, наприклад за датою народження, хто наробився 1 квітня, крок вперед, ухиляєшся - 10 років тюрми без штрафів та амністій, не вистачає людей, наступне жеребкування...
А так це просто утилізація патріотів-романтиків та бідняків
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07.11.2024 18:19 Ответить
І куди ж ти посадиш? В тюрмах 30 тисяч сидить.Ви ніби з іншої планети.
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07.11.2024 18:54 Ответить
явно трускавецкий
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07.11.2024 19:49 Ответить
Воюй або воруй. Новий слоган жОПи
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07.11.2024 18:59 Ответить
шо воно їздить рейди як були так і є. облога прийшла у супермаркетах та в інших закладах тиша бізнес вам за це вдячний. економісти херові.
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07.11.2024 19:19 Ответить
СТАВЛЮ 100$ ЩО ШМИГАЛЬ ШМИГНЕ З УКРАЇНИ !)
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07.11.2024 19:56 Ответить
А как же тцк на проходных предприятий? Они официально работают значить платят налоги. А знаю, их просто легче поймать в 7 утра начинается смена - люди БУДУТ и искать не нужно
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07.11.2024 20:13 Ответить
*******. Приносять на роботу
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07.11.2024 20:33 Ответить
А я гадав, що за принципом ВОС... Чи Шмигля уявлення не має, що це таке?...
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07.11.2024 21:24 Ответить
В Україні навіть інваліди в прокуратурі працюють, так що прийдеця або воювати або лопату в руки брати і не скиглити, як казав відомий кровосісь, я б теж так працював, але не маю волохатої лапи , мабуть фейсом не вийшов, а так би працював би і працював, душив би і душив і пенсію б 60% від окладу отримував в 36 років.
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07.11.2024 21:49 Ответить
Навіщо так брехати?Викликають в першу чергу працюючих офіційно,бо вони не ховаються.Це факт.
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08.11.2024 00:08 Ответить
А МОЖЕ ВИЇБАТЬ ВАШИХ ДІТЕЙ !?)
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08.11.2024 01:38 Ответить
Треба не безробітних вилавлювати, а перевести війну на комерційну основу. За скальпель кацапа держава має платити скажім $5000, ліцензія на відстрів безкоштовна, іноземні громадяни заохочуються. Знищення мільоної армії обійдеться десь 5 млрд. - смішні грощі.
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08.11.2024 04:13 Ответить
Моє життя є моєю власністю і господа Бога, і ніяка ахметівсько-зеленська підстилка, не буде мені вказувати як мені своїм життям розпорядитись. А краще хай уся Зешмигалівська шобла готуються до пожиттєвого терміну
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08.11.2024 07:11 Ответить
Ну так вали на фронт,бо шось ні хера не видно шоб ви шось робили.
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08.11.2024 08:20 Ответить
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