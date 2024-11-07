"Воюй или работай": повестки в первую очередь присылают тем, кто не платит налоги, - Шмыгаль. ВИДЕО

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что принцип "воюй или работай" уже начал действовать. Прежде всего повестки будут получать те, кто не платит налогов.

Об этом он заявил на Киевском международном экономическом форуме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Этот принцип уже введен. На сегодня 98% разосланных повесток, которые формируются уже через реестр "Оберіг", направляются людям, которые не платят ни одной гривны налогов и нигде не зарегистрированы. Приоритет в мобилизации сегодня предоставляется людям, которые не работают, безработным. Соответственно, основа этого принципа уже воплощена. Только 2% повесток за последние два месяца было отправлено людям, которые работают", - объяснил глава правительства.

Напомним, в сентябре 2024 года премьер Денис Шмыгаль анонсировал принцип "Воюй или работай". Он не является экономическим бронированием и должен помочь усовершенствовать подход к бронированию военнообязанных.

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