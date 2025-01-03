Рашисти відкрили черговий центр пропаганди для молоді в Макіївці, - Центр нацспротиву

Росіяни відкрили "молодіжний центр "Точка" у тимчасово окупованій Макіївці, він покликаний вести пропаганду серед місцевої молоді.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Кремль продовжує робити величезні вливання у пропагандистську роботу на тимчасово окупованих територіях України. Особливо серед молоді", - пояснюють в ЦНС.

Зазначається, що головне завдання центру – підготовка молодих українців до служіння у ЗС РФ. Для цього "волонтери" проходять навчальні курси управління бпла та тактичної медицини.

"Окрім організації таких "центрів", ворог продовжує вивозити українських дітей на навчання в Росію. Нагадаємо, що за 2024 рік близько 3700 українських дітей з ТОТ Донеччини під патронатом кремлівського "руху перших" вивезли на екскурсію й консультацію щодо вступу до російських університетів", - додають в Центрі нацспротиву.

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