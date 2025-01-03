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пропаганда (2759) Центр національного спротиву (753)

Рашисти відкрили черговий центр пропаганди для молоді в Макіївці, - Центр нацспротиву

Росіяни ведуть пропаганду на ТОТ серед молоді

Росіяни відкрили "молодіжний центр "Точка" у тимчасово окупованій Макіївці, він покликаний вести пропаганду серед місцевої молоді.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Кремль продовжує робити величезні вливання у пропагандистську роботу на тимчасово окупованих територіях України. Особливо серед молоді", - пояснюють в ЦНС.

Зазначається, що головне завдання центру – підготовка молодих українців до служіння у ЗС РФ. Для цього "волонтери" проходять навчальні курси управління бпла та тактичної медицини.

"Окрім організації таких "центрів", ворог продовжує вивозити українських дітей на навчання в Росію. Нагадаємо, що за 2024 рік близько 3700 українських дітей з ТОТ Донеччини під патронатом кремлівського "руху перших" вивезли на екскурсію й консультацію щодо вступу до російських університетів", - додають в Центрі нацспротиву.

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03.01.2025 02:54 Відповісти
Після звільнення ТОТ від ворога можна все місцеве населення автоматично відправляти на депортацію. Серед ждунів практично українці відсутні. Виключно кацапи і покручі. Та й ті що втікли від окупації маскалями не хочуть переходити на українську мову і прекрасно розуміють що розмовляючи російською підтримують одну із основних причин війни. По суті вони і є тими ж колаборантами. Вони за росію тільки зі свободами рівня в Україні
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03.01.2025 05:31 Відповісти
Типова подія від рашистів, на окупованих Українських землях!
А у ВРУ, служки все гадять, з паханатом фсб гундяєва, з 2019 року!
Оманський контролює!
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03.01.2025 05:25 Відповісти
Ну ладно на тот...
А якщо втекли у вільну Україну
та чекають рускій мір?
А скільки цих ждунів у Европі...
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03.01.2025 05:59 Відповісти
 
 