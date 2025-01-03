Байден обговорював можливість удару по ядерних об’єктах Ірану, - Axios

Президент США Джо Байден розглядав варіанти військових дій до 20 січня проти ядерних об'єктів Ірану в разі, якщо Тегеран наблизиться до створення ядерної зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Axios із посиланням на три джерела, обізнаних з цим питанням.

Видання зазначає, що радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван представив президенту США Джо Байдену варіанти потенційної атаки США на ядерні об'єкти Ірану, якщо іранці зроблять крок до створення ядерної зброї до 20 січня.

Це було обговорено на зустрічі, зокрема, можливі сценарії військової реакції США, якщо Іран почне збагачувати уран до 90% чистоти. Водночас президент не ухвалив жодних рішень, і питання удару залишилось на стадії планування. Однак деякі високопосадовці вважають, що зниження потужності повітряної оборони Ірану та ослаблення його регіональних проксі можуть створити умови для успішного удару, зменшуючи ризик помсти з боку Ірану.

У виданні також зазначають, що ядерна програма Ірану значно просунулася під час президентства Байдена, наблизивши країну до статусу де-факто держави, що володіє ядерним порогом. Іран вже збагачує уран до 60% - рівня, близького до 90%, необхідного для виробництва ядерної зброї.

За словами джерел, Байден не дав зеленого світла для удару під час зустрічі й після неї.

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