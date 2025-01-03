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Байден Джо (2858) Іран (1974) США (21024)

Байден обговорював можливість удару по ядерних об’єктах Ірану, - Axios

Байден обговорив удар по Ірану

Президент США Джо Байден розглядав варіанти військових дій до 20 січня проти ядерних об'єктів Ірану в разі, якщо Тегеран наблизиться до створення ядерної зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  Axios із посиланням на три джерела, обізнаних з цим питанням.

Видання зазначає,  що  радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван представив президенту США Джо Байдену варіанти потенційної атаки США на ядерні об'єкти Ірану, якщо іранці зроблять крок до створення ядерної зброї до 20 січня.

Це було обговорено на зустрічі, зокрема, можливі сценарії військової реакції США, якщо Іран почне збагачувати уран до 90% чистоти. Водночас президент не ухвалив жодних рішень, і питання удару залишилось на стадії планування. Однак деякі високопосадовці вважають, що зниження потужності повітряної оборони Ірану та ослаблення його регіональних проксі можуть створити умови для успішного удару, зменшуючи ризик помсти з боку Ірану.

У виданні також зазначають, що ядерна програма Ірану значно просунулася під час президентства Байдена, наблизивши країну до статусу де-факто держави, що володіє ядерним порогом. Іран вже збагачує уран до 60% - рівня, близького до 90%, необхідного для виробництва ядерної зброї.

За словами джерел, Байден не дав зеленого світла для удару під час зустрічі й після неї.

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Топ коментарі
+1
Нащо збагачувати уран, якщо путло прислало готові бомби а трампон дав добро пуляти? Дивні люди
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03.01.2025 07:24
+1
Як в фільмі Top Gun 2, де Том Круз знищує ядерні об'єкти Ірану в гірському заводі) але тут все простіше, можна завдати удар томагавками і AGM-158, і знищити все, що забажають. Все одно в ірануса ппо, по факту, не працює.
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03.01.2025 07:34
+1
по москві ***..
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03.01.2025 08:06
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Тема рептилоїдів не розкрита.
І про капелюшки з фольги - ані слова. Чому? Чув, це тренд зараз такий на московії. Кажуть, допомагає. Може, і вам теж допоможе.
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03.01.2025 08:36 Відповісти
Нащо збагачувати уран, якщо путло прислало готові бомби а трампон дав добро пуляти? Дивні люди
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03.01.2025 07:24 Відповісти
Хто тобі це сказав?
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03.01.2025 09:47 Відповісти
Як в фільмі Top Gun 2, де Том Круз знищує ядерні об'єкти Ірану в гірському заводі) але тут все простіше, можна завдати удар томагавками і AGM-158, і знищити все, що забажають. Все одно в ірануса ппо, по факту, не працює.
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03.01.2025 07:34 Відповісти
по москві ***..
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03.01.2025 08:06 Відповісти
до 60% - рівня, близького до 90% Джерело: https://censor.net/ua/n3528255

знову шедевр
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03.01.2025 08:13 Відповісти
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03.01.2025 08:34 Відповісти
Висока температура плавить ботокс і перетворює обличчя на вугілля - хмуйло це знає.
Сталін заповідав лякати м'якотілих атомною бомбою - оце і все що путін робить.
А хабадники всього світу йому підігрують, нагнітаючи страх і безпомічність.
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03.01.2025 08:50 Відповісти
Надо дождаться, пока бомбы сделают, предупредить нельзя!
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03.01.2025 11:57 Відповісти
 
 