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обстріл (27098) Запорізька область (3362)

Понад 300 ударів за добу ворог завдав по 13 населених пунктах Запорізької області

Окупанти завдали удари по 13 населених пунктах Запорізької області.

Протягом минулої доби, 2 січня, російські загарбники не припиняли обстрілів Запорізької області. Є руйнація житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА  Іван Федоров.

Війська РФ  здійснили 5 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Приморському, Щербаках та Новодарівці. А також:

  • 202 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське.
  • 6 обстрілів із РСЗВ завдано по території Новодарівки, Щербаків та Білогір'я.
  • 89 артилерійських ударів прийшлися по Лобковому, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Малинівці, Новодарівці та Ольгівському.

"Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", - зазначив Федоров.

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Асвабадітелі 🇷🇺🤬 освобождають від життя , а підручним недовлади БОЙКО і всім ОПЗЖ опникам ,» болить « , що « радікали» пам'ятникі катам зносять ! ХУЦЛА …
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03.01.2025 08:16 Відповісти
 
 