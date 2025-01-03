Понад 300 ударів за добу ворог завдав по 13 населених пунктах Запорізької області
Протягом минулої доби, 2 січня, російські загарбники не припиняли обстрілів Запорізької області. Є руйнація житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Приморському, Щербаках та Новодарівці. А також:
- 202 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське.
- 6 обстрілів із РСЗВ завдано по території Новодарівки, Щербаків та Білогір'я.
- 89 артилерійських ударів прийшлися по Лобковому, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Малинівці, Новодарівці та Ольгівському.
"Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", - зазначив Федоров.
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Vika Lysenko
показати весь коментар03.01.2025 08:16 Відповісти Мені подобається 0
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