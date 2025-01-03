Понад 300 ударів за добу ворог завдав по 13 населених пунктах Запорізької області

Протягом минулої доби, 2 січня, російські загарбники не припиняли обстрілів Запорізької області. Є руйнація житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Приморському, Щербаках та Новодарівці. А також:

202 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське.

6 обстрілів із РСЗВ завдано по території Новодарівки, Щербаків та Білогір'я.

89 артилерійських ударів прийшлися по Лобковому, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Малинівці, Новодарівці та Ольгівському.

"Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", - зазначив Федоров.

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