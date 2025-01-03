Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 793 250 осіб (+1080 за добу), 9677 танків, 21 555 артсистем, 20 070 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 793 250 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 03.01.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 793250 (+1080) осіб,
- танків ‒ 9677 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20070 (+14) од,
- артилерійських систем – 21555 (+3) од,
- РСЗВ – 1257 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1032 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 330 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21249 (+49),
- крилаті ракети ‒ 3003 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32770 (+41) од,
- спеціальна техніка ‒ 3675 (+0)
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👉 Згідно з уточненими даними, внаслідок успішної операції ГУР МО України у Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму 31 грудня 2024 року спецпризначенці підрозділу "Group 13" за допомогою оснащених ракетами морських дронів "Magura V5" знищили два російські гелікоптери Мі-8.
💀 За попередньою інформацією, екіпажі вказаних ворожих бортів також ліквідовані.
💥 Ще один російський вертоліт зазнав вогневого ураження та підбитим зміг приземлитись.
Лячно, коли він мовчить...
Пітушари щось пригорюнили - не унивайтє пацани
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!