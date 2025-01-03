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армія рф (16200) Генштаб ЗС (6075) ліквідація (3523) знищення (6565)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 793 250 осіб (+1080 за добу), 9677 танків, 21 555 артсистем, 20 070 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 793 250 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 03.01.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 793250 (+1080) осіб,
  • танків ‒ 9677 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20070 (+14) од,
  • артилерійських систем – 21555 (+3) од,
  • РСЗВ – 1257 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1032 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 330 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21249 (+49),
  • крилаті ракети ‒ 3003 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 32770 (+41) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 3675 (+0)

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Топ коментарі
+6
Рекорд оновлено - ракетні "Маґури" у Чорному морі уразили три гелікоптери рф: два знищено та один пошкоджено

👉 Згідно з уточненими даними, внаслідок успішної операції ГУР МО України у Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму 31 грудня 2024 року спецпризначенці підрозділу "Group 13" за допомогою оснащених ракетами морських дронів "Magura V5" знищили два російські гелікоптери Мі-8.

💀 За попередньою інформацією, екіпажі вказаних ворожих бортів також ліквідовані.

💥 Ще один російський вертоліт зазнав вогневого ураження та підбитим зміг приземлитись.
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03.01.2025 08:25
+5
А другтй вертоліт так і не включили...
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03.01.2025 07:58
+4
+1080 хороших москалів , попередніми днями мало , невже закінчуються ? І ще введіть графу знищені мотоцикли , самокати , мопеди ... Слава ЗСУ .
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03.01.2025 07:37
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+1080 хороших москалів , попередніми днями мало , невже закінчуються ? І ще введіть графу знищені мотоцикли , самокати , мопеди ... Слава ЗСУ .
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03.01.2025 07:37 Відповісти
Жюкавские штурми...
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03.01.2025 07:51 Відповісти
А другтй вертоліт так і не включили...
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03.01.2025 07:58 Відповісти
І третій ..
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03.01.2025 08:06 Відповісти
Рекорд оновлено - ракетні "Маґури" у Чорному морі уразили три гелікоптери рф: два знищено та один пошкоджено

👉 Згідно з уточненими даними, внаслідок успішної операції ГУР МО України у Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму 31 грудня 2024 року спецпризначенці підрозділу "Group 13" за допомогою оснащених ракетами морських дронів "Magura V5" знищили два російські гелікоптери Мі-8.

💀 За попередньою інформацією, екіпажі вказаних ворожих бортів також ліквідовані.

💥 Ще один російський вертоліт зазнав вогневого ураження та підбитим зміг приземлитись.
показати весь коментар
03.01.2025 08:25 Відповісти
Чекають підтвердження.
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03.01.2025 09:50 Відповісти
Писали що був третій, але зміг повернутися на скотобазу
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03.01.2025 08:11 Відповісти
Де це Qq? Спить?
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03.01.2025 08:23 Відповісти
Воює.
Лячно, коли він мовчить...
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03.01.2025 10:36 Відповісти
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03.01.2025 08:29 Відповісти
Наземка 60 одиниць, проте цього хватило щоб здолати межу в 90 тисяч з початку війни. РСЗВ проскочило після майже тритижневого мовчання.
Пітушари щось пригорюнили - не унивайтє пацани
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03.01.2025 09:16 Відповісти
Один танк і три гармати... Але лізуть і лізуть.

Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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03.01.2025 10:06 Відповісти
і в мене питання до штабістів: де 331-й пепелац?
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03.01.2025 10:36 Відповісти
Лемінги почали щось підозрювати?
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03.01.2025 10:59 Відповісти
 
 