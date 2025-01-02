УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12711 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
6 894 33
армія рф (16200) війна (474) самогубство (592) Донецька область (7581) Покровський район (168) Лисівка (3)

Окупант покінчив життя самогубством, застрелившись у голову із автомата на Донеччині. ВIДЕО

Російський загарбник покінчив життя самогубством, застрелившись у голову із автомата.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі DeepState.

"Ворог намагається зайти в село Лисівка Донецької області із західного боку, однак несе втрати. Хто із окупантів зумів вижити після штурмів — добиває себе. Добре відпрацьовує 1 ОШБ з 25 ОПДБр, які за грудень мають більше 250 підтверджених ліквідованих кацапів у даному населеному пункті", - повідомили у DeepState.

Також дивіться: Прикордонники знищили вантажівки, міномет, антени РЕБ, систему відеоспостереження "Муром-М" і трактор противника. ВIДЕО

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
показати весь коментар
03.01.2025 00:06
+6
Схожий на корейського хлопчика у зимових трусіках
показати весь коментар
03.01.2025 00:19
+4
Тю... А може він перед боєм відвідав кацапський госпіталь і зрозумів що краще встигнути застрелитись ніж потрапити до кацапських лікарів.
показати весь коментар
03.01.2025 00:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
03.01.2025 00:06 Відповісти
Тю... А може він перед боєм відвідав кацапський госпіталь і зрозумів що краще встигнути застрелитись ніж потрапити до кацапських лікарів.
показати весь коментар
03.01.2025 00:07 Відповісти
Схожий на корейського хлопчика у зимових трусіках
показати весь коментар
03.01.2025 00:19 Відповісти
Да, какой-то он чучховатый
показати весь коментар
03.01.2025 16:13 Відповісти
Та якби він стріляв собі в голову в нього б голова кульбіт зробила
показати весь коментар
03.01.2025 00:19 Відповісти
це був дрон з експериментальним випромінювачем.
показати весь коментар
03.01.2025 00:21 Відповісти
мабуть впевнений, шо буде респаун
показати весь коментар
03.01.2025 00:22 Відповісти
треба молитися денно і ночно щоб таке відео ми побачили з ****** якнайшвидше
показати весь коментар
03.01.2025 00:22 Відповісти
самогубцю 37 років, роль маяковського зіграв і "лёг віском на дуло".
показати весь коментар
03.01.2025 00:22 Відповісти
Здох кацап і хрін з ним!
показати весь коментар
03.01.2025 00:24 Відповісти
схоже не витримав болю. видно що ліва нога перев'язана по самі яйця. напевно поранення в пах було
показати весь коментар
03.01.2025 00:44 Відповісти
Як варіант для проведення виборів за недорого - до того йде.
показати весь коментар
03.01.2025 00:55 Відповісти
вот горе-то какое... 🤣
показати весь коментар
03.01.2025 01:51 Відповісти
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1hs6kz9/part_1_of_2_ir_ukrainian_heavy_bomber_drones/ У ніч з 28 на 29 грудня 2024 року українські важкі бомбардувальники 414-ї бригади ударних БПЛА морської піхоти "Птахи Мадяра" знищили 61 російського військового скинутими ************.
показати весь коментар
03.01.2025 01:58 Відповісти
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1hs6m31/part_2_of_2_ir_ukrainian_heavy_bomber_drones/ частина друга.
показати весь коментар
03.01.2025 02:21 Відповісти
через природну тупість відзеркалювати свою жалюгідність чужими коментами - це зазвичай сутність прикацапленого ухилянта. Бажаю тобі всього цього року успішного підпільного життя. По вулиці зайвий раз не швендяй, за півасіком маму посилай.
показати весь коментар
03.01.2025 02:42 Відповісти
Ти чудово знаєш, що я не пь'ю і де моя мати теж знаєш, жалюгідна тварина.
Тих, хто не дає спокою мертвим - треба вбивати з особливою жорстокістю.
показати весь коментар
03.01.2025 02:48 Відповісти
от не *****, ти ж бухаєш по чорному, настільки що забуваєш свій пароль для входу в акаунт, тому реєструєш щотижня новий.
Найгун Надвід https://censor.net/ua/user/596993 Реєстрація: 28.11.2024
Sirion https://censor.net/ua/user/597370 Реєстрація: 09.12.2024
Ling Steor https://censor.net/ua/user/598363 Реєстрація: 27.12.2024
Weard Ead https://censor.net/ua/user/598568 Реєстрація:01.01.2025
показати весь коментар
03.01.2025 02:52 Відповісти
показати весь коментар
03.01.2025 03:42 Відповісти
***** сказало ж йому Всє подохнут а тьі в рай.. але є одне але….
показати весь коментар
03.01.2025 02:37 Відповісти
с чєго начінаєтся родіна
с пробоїни в глупой башкє
с такого же злобного гобліна
зашітого в чорном мєшкє

а можєт она начінаєтся
с той злості что выла їм мать,
когда оні там вылупляліся:
"рожать вас нє пєрєрожать !"
показати весь коментар
03.01.2025 04:11 Відповісти
Увага, обережно!
Зараз в мережі поширюється майстерно зняте рашистськими пропагандистами постановочне flp-відео, начебто з нашоломної камери бійця ЗСУ, що має високий психо-емоційний вплив.
Сюжет відео доволі простий, але постановка вражає своєю натуральністю події: український боєць один (!!? чомусь) прямує з його слів по рації "на зачистку" якогось сільського угіддя і раптово попадає під обстріл, вступаючи у стрілецький бій з невидимим супротивником. А далі, певне будучи пораненим, підбігає до стіни якоїсь господарської побудови щоби сховатись від куль. Проте, там за кутом на нього вже чатує ворог і накидається з ножем й в процесі рукопашної сутички валить на землю та ріже як кабанчика.
При цьому все це супроводжується криками бійця ЗСУ про допомогу по рації якомусь товаришу на прізвисько "Хаза", який звісно на допомогу не приходить і боєць гине.
Таким чином, відко створює враження сили і непереможеості ворога та слабкості й безпорадності українського воїна, якого одного послав у бій та кинув напризволяще його командир.
показати весь коментар
03.01.2025 06:24 Відповісти
Не можу, бо звинуватять у ворожій пропаганді.
Тож, якщо Ви так зацікавились, то пошукайте самі.
показати весь коментар
03.01.2025 07:31 Відповісти
Підор, не міг вдома це зробити...
показати весь коментар
03.01.2025 08:01 Відповісти
Це такий новий спосіб обезболювання,який й до речі має право на життя
показати весь коментар
03.01.2025 08:02 Відповісти
показати весь коментар
03.01.2025 08:33 Відповісти
невірю. вистрілив, обдурів , дрон полетів, а він підвівся і пішов. Імітатор хренов, каска навіть не здригнулася.
Де контрольне скидання?

ось тут вірю на 100 %
https://censor.net/ua/videonews/3527106/pivnichnokoreyiski-nayimantsi-na-kurschyni
показати весь коментар
03.01.2025 10:39 Відповісти
 
 