Окупант покінчив життя самогубством, застрелившись у голову із автомата на Донеччині. ВIДЕО

Російський загарбник покінчив життя самогубством, застрелившись у голову із автомата.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі DeepState.

"Ворог намагається зайти в село Лисівка Донецької області із західного боку, однак несе втрати. Хто із окупантів зумів вижити після штурмів — добиває себе. Добре відпрацьовує 1 ОШБ з 25 ОПДБр, які за грудень мають більше 250 підтверджених ліквідованих кацапів у даному населеному пункті", - повідомили у DeepState.

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