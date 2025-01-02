Окупант покінчив життя самогубством, застрелившись у голову із автомата на Донеччині. ВIДЕО
Російський загарбник покінчив життя самогубством, застрелившись у голову із автомата.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі DeepState.
"Ворог намагається зайти в село Лисівка Донецької області із західного боку, однак несе втрати. Хто із окупантів зумів вижити після штурмів — добиває себе. Добре відпрацьовує 1 ОШБ з 25 ОПДБр, які за грудень мають більше 250 підтверджених ліквідованих кацапів у даному населеному пункті", - повідомили у DeepState.
Топ коментарі
+11 Алекс Скела
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+6 sergej gorin
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+4 НБ
показати весь коментар03.01.2025 00:07
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Тих, хто не дає спокою мертвим - треба вбивати з особливою жорстокістю.
Найгун Надвід https://censor.net/ua/user/596993 Реєстрація: 28.11.2024
Sirion https://censor.net/ua/user/597370 Реєстрація: 09.12.2024
Ling Steor https://censor.net/ua/user/598363 Реєстрація: 27.12.2024
Weard Ead https://censor.net/ua/user/598568 Реєстрація:01.01.2025
с пробоїни в глупой башкє
с такого же злобного гобліна
зашітого в чорном мєшкє
а можєт она начінаєтся
с той злості что выла їм мать,
когда оні там вылупляліся:
"рожать вас нє пєрєрожать !"
Зараз в мережі поширюється майстерно зняте рашистськими пропагандистами постановочне flp-відео, начебто з нашоломної камери бійця ЗСУ, що має високий психо-емоційний вплив.
Сюжет відео доволі простий, але постановка вражає своєю натуральністю події: український боєць один (!!? чомусь) прямує з його слів по рації "на зачистку" якогось сільського угіддя і раптово попадає під обстріл, вступаючи у стрілецький бій з невидимим супротивником. А далі, певне будучи пораненим, підбігає до стіни якоїсь господарської побудови щоби сховатись від куль. Проте, там за кутом на нього вже чатує ворог і накидається з ножем й в процесі рукопашної сутички валить на землю та ріже як кабанчика.
При цьому все це супроводжується криками бійця ЗСУ про допомогу по рації якомусь товаришу на прізвисько "Хаза", який звісно на допомогу не приходить і боєць гине.
Таким чином, відко створює враження сили і непереможеості ворога та слабкості й безпорадності українського воїна, якого одного послав у бій та кинув напризволяще його командир.
Тож, якщо Ви так зацікавились, то пошукайте самі.
Де контрольне скидання?
ось тут вірю на 100 %
https://censor.net/ua/videonews/3527106/pivnichnokoreyiski-nayimantsi-na-kurschyni