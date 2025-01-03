У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу: загроза балістики (оновлено)
Зранку 3 січня у Києві, центральних, східних та північних областях оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога", - йдеться в повідомленні.
Станом на 9:05 Повітряні сили повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.
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