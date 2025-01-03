Україна готується бити по Москві власними ракетами "Трембіта", - The Telegraph

Україна поспішає розробити зброю, щоб мати змогу використовувати її самостійно. Однією з таких є ракета "Трембіта", що буде здатна долетіти до Москви.

Про це пише The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.

Вартість "Трембіти" близько $10 тис. за одиницю, вона здатна нести 18 кг вибухівки на відстань до 144 км. Ракета завдовжки близько 2 метрів та важить 90 кг. Її запускають з рампи. Вона має простий імпульсний реактивний двигун, трубчастий фюзеляж і квадратне крило.

За даними видання, українська фірма, що будує "Трембіту", працює над далекобійнішою версію, яка зможе долетіти до Москви, що за 650 км від кордону.

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"Ця версія, яка має бути готова приблизно за рік, точно коштуватиме понад 10 000 доларів, але все одно буде потенційно найдешевшим боєприпасом глибокого удару у світі. ATACMS коштує понад 1 мільйон доларів", - пише The Telegraph.

У матеріалі зазначається, що шквал "Трембіт" може добре спрацювати проти розгалуженого фабричного комплексу. Можливо, це не так добре спрацює проти підземних командних бункерів, на які українці націлили свої Storm Shadow.

Більше покладаючись на власну зброю, українцям, можливо, доведеться вдатися до іншого набору цілей. Але принаймні вони зможуть продовжувати завдавати ураження, додали автори.

Раніше видання The Economist повідомляло, що реалізація української ракетної програми передбачає появу ракети "Трембіта" із дальністю 200 км.

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