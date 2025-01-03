УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12600 відвідувачів онлайн
Новини
11 301 55
москва (1232) ракети (3928)

Україна готується бити по Москві власними ракетами "Трембіта", - The Telegraph

Україна готується бити по Москві ракетами

Україна поспішає розробити зброю, щоб мати змогу використовувати її самостійно. Однією з таких є ракета "Трембіта", що буде здатна долетіти до Москви.

Про це пише The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.

Вартість "Трембіти" близько $10 тис. за одиницю, вона здатна нести 18 кг вибухівки на відстань до 144 км. Ракета завдовжки близько 2 метрів та важить 90 кг. Її запускають з рампи. Вона має простий імпульсний реактивний двигун, трубчастий фюзеляж і квадратне крило.

За даними видання, українська фірма, що будує "Трембіту", працює над далекобійнішою версію, яка зможе долетіти до Москви, що за 650 км від кордону.

Читайте також: Греція передасть Україні ракети Sea Sparrow, - ЗМІ

"Ця версія, яка має бути готова приблизно за рік, точно коштуватиме понад 10 000 доларів, але все одно буде потенційно найдешевшим боєприпасом глибокого удару у світі. ATACMS коштує понад 1 мільйон доларів", - пише The Telegraph.

У матеріалі зазначається, що шквал "Трембіт" може добре спрацювати проти розгалуженого фабричного комплексу. Можливо, це не так добре спрацює проти підземних командних бункерів, на які українці націлили свої Storm Shadow.

Більше покладаючись на власну зброю, українцям, можливо, доведеться вдатися до іншого набору цілей. Але принаймні вони зможуть продовжувати завдавати ураження, додали автори.

Раніше видання The Economist повідомляло, що реалізація української ракетної програми передбачає появу ракети "Трембіта" із дальністю 200 км.

Читайте: США передадуть Україні ракети TOW і ПТРК AT-4 у межах пакета на $1,25 млрд, - Блінкен

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+14
А те що вже давно розроблено та перевірено профінсувати виробництво слабо? Треба якусь ''мульку'' про ''потужне'' майбутнє вигадати. Кацапські ''шахєди'' дальше летять і більше несуть. Слабо скопіювати?
показати весь коментар
03.01.2025 11:11
+13
Готуються...колись...там...десь... Хайпожери.
показати весь коментар
03.01.2025 11:03
+11
Ага, ''Паляницями'' від хрінпіду вже кацапів нагодували. Тепер можна і музичку ''заТрембітити''. Чергове бла-бла..
показати весь коментар
03.01.2025 11:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А брити як завжди аби інтріганути чужими руками. Хто їм дає таку інформацію?
показати весь коментар
03.01.2025 10:58 Відповісти
Ну звісно ж "неназвані чиновники на умовах анонімності".
показати весь коментар
03.01.2025 11:02 Відповісти
а Україна все готується а пілоти Фи16 все вчаться...
показати весь коментар
03.01.2025 13:01 Відповісти
Гарна назва. Душевна
показати весь коментар
03.01.2025 11:00 Відповісти
показати весь коментар
03.01.2025 11:40 Відповісти
Якщо порівнювати з калібрами, іксами та іншим кацапським лайном, то це просто якісь комарики ....було 18 кг , а модернізують до 30 кг вибухівки???? Ну , якщо одразу запустять 10000 штук, то може і налякають скрєпних ....
показати весь коментар
03.01.2025 11:01 Відповісти
Ну от нашо це робити?
Тепер сюрпризу непалучиця...
показати весь коментар
03.01.2025 11:01 Відповісти
18 кг вибухівки це дуже мало.
показати весь коментар
03.01.2025 11:02 Відповісти
Уточнюю від Глухова до Москви 580 км по трасі,якщо навпрожки думаю менше п'ятиста.
показати весь коментар
03.01.2025 11:02 Відповісти
От хутора Михайловского до МКД-486 км.
показати весь коментар
03.01.2025 12:12 Відповісти
Готуються...колись...там...десь... Хайпожери.
показати весь коментар
03.01.2025 11:03 Відповісти
Уже πuzgiли про "потужний контрнаступ" з кожної праски та миски. Результат?
Обісралися.
Зараз що? déjà vu?
показати весь коментар
03.01.2025 11:04 Відповісти
Ага, ''Паляницями'' від хрінпіду вже кацапів нагодували. Тепер можна і музичку ''заТрембітити''. Чергове бла-бла..
показати весь коментар
03.01.2025 11:05 Відповісти
Ну, красуня! Така тендітна Трембіта. На мАсковських болотах ще жаби знову заквакають. Треба закінчувати з цим осередком зла на землі.
показати весь коментар
03.01.2025 11:07 Відповісти
просто вдумайтесь ..гуцульська Трембіта,заграє на московії
показати весь коментар
03.01.2025 11:07 Відповісти
Ця версія, яка має бути готова приблизно за рік

А чи буде вона потрібна, через рік?
показати весь коментар
03.01.2025 11:09 Відповісти
і нахіба замахуватись на те, що не допоможе фронту і шо кацапи самі ******* палити? Пріоритети неправильні. Треба ближні до фронту ординські тили випалювати, масово знищувати їхнє підкріплення на підходах, а ми по штабах по 10 -15 дорогих ракет на один палимо замість однієї - двох. Знищенням штабів фронт не утримати і десяток мільйонів доларів за трупак генерала і пару полковників це марнотратство. Генеральської срані в рашці шо блох на собаці і знищення кількох штук погоди не зробить, а от воєначальник без війська може тільки їжака голим задом лякати.
показати весь коментар
03.01.2025 14:00 Відповісти
А те що вже давно розроблено та перевірено профінсувати виробництво слабо? Треба якусь ''мульку'' про ''потужне'' майбутнє вигадати. Кацапські ''шахєди'' дальше летять і більше несуть. Слабо скопіювати?
показати весь коментар
03.01.2025 11:11 Відповісти
Ну а шо южмаш? Мовчить?
показати весь коментар
03.01.2025 11:11 Відповісти
южмаш мовчить бо всі гроші з'їли зелені криси жруть вони втри горла ось тому нічого нема крім потужних ракетних відосиків
показати весь коментар
03.01.2025 11:15 Відповісти
Нє, ну можна ж хоч якийсь ескіз накидати і попросити грошей у волонтерів...
показати весь коментар
03.01.2025 11:21 Відповісти
А Ви На южмаш подивитесь на цеха , може якась думка прийде, мізцеві там вже навіть не ходять ..... а Ви криси .... а то просимо на відновлення (як що Ви з диванна злізете ).
показати весь коментар
03.01.2025 11:55 Відповісти
Ти взагалі вкурсі що южмарш більше під землею.
показати весь коментар
03.01.2025 12:15 Відповісти
Ти шо казок рашиков наслухався?
показати весь коментар
03.01.2025 13:14 Відповісти
В голові в тебе казки.
показати весь коментар
03.01.2025 14:38 Відповісти
Можна спитати тих, хто кидає лайно на британців, в чому британці нам раптом завинили і коли вже оті критики почнуть думати головою, а не дупою? Британці в лідерах допомоги Україні, цифри можете подивитися в Гуглі. Дані про кількість запланованих до виготовлення ракет, про їх ціну та плани використання журналісти Телеграф могли отримати виключно з відома та "по паручєнію" офіса реЗЕдента. Бо вже декілька років саме ОП повністю впливає та контролює Укроборонпром та взагалі всі наші ракетні та дронові програми (може саме тому ми й досі думкою багатіємо, а не ракетами по Мацквє гатимо). Тож ця інфа є зливом з ОПи. Нащо це злили, з якою метою? Чергова жага пропіаритися на тому чого ще немає та й незрозумілотчи буде взагалі. Коли катма реальних досягнень, мудрому піплу продають обіцянки цяцянки на майбутнє. І британці тут взагалі ні до чого.
показати весь коментар
03.01.2025 11:12 Відповісти
Пішли ті брити на хрен зі своєю допомогою. Ми з тою допомогою всього світу скоро протягнемо ноги.
показати весь коментар
03.01.2025 13:53 Відповісти
в чому британці нам раптом завинили???
тим що роззброїли нас за пусті обіцянки. Доєднуюся до попреднього комента: Пішли ті брити на хрен зі своєю "допомогою". Хай віддадуть те, що забрали, потвори
показати весь коментар
03.01.2025 23:50 Відповісти
німці робили Фау2 з спиртовим двигуном,що несла 750кг. вибухівки ,вісімнадцять кг.,краще ніж нічого
показати весь коментар
03.01.2025 11:15 Відповісти
червень 2023: резніков заявив, що з бюджету виділяються кошти на ракетну програму

27 серпня 2024: зе заявив про успішне тестування першої української балістичної ракети

3 січня 2025: треба почекати ще рік
показати весь коментар
03.01.2025 11:19 Відповісти
По деяким джерелам ми виготовляємо 10 Сапсанів (балістична ракета) на рік. Вони зрозуміло в таких кількостях взагалі ніякої погоди не роблять, тому шукають щось дешеве і масове.
показати весь коментар
03.01.2025 12:24 Відповісти
А потім підпишуть "справедливий мир" і знову поховають ракетну програму.
показати весь коментар
03.01.2025 12:59 Відповісти
бити по москві ОП не дозволить, і не надійтесь...
показати весь коментар
03.01.2025 11:23 Відповісти
показати весь коментар
03.01.2025 12:38 Відповісти
Головне, щоб ці Трембіти не були такими, як міни до міномету (браковані)
показати весь коментар
03.01.2025 11:25 Відповісти
"Ця версія, яка має бути готова приблизно за рік, точно коштуватиме понад 10 000 доларів, але все одно буде потенційно найдешевшим *********** глибокого удару у світі. ATACMS коштує понад 1 мільйон доларів", - пише The Telegraph. Джерело: https://censor.net/ua/n3528286

Це не доречне порівняння.
показати весь коментар
03.01.2025 11:29 Відповісти
вонючий шахед має десь 50кг вибухівки....
показати весь коментар
03.01.2025 11:31 Відповісти
Аби не так, як готували Вільхи і Нептуни на Артемі, які розбомбили разом з заводом.
показати весь коментар
03.01.2025 11:50 Відповісти
Кацапы должны видеть войну не по телевизору, а через окно в своем доме. Причем окно открывать даже не нужно будет, ударная волна откроет окно сама, может даже вместе с оконной рамой.
показати весь коментар
03.01.2025 11:50 Відповісти
Чтобы что?)

Упростить Пу мобилизацию?
показати весь коментар
03.01.2025 14:14 Відповісти
Бить надо не по Москве а по силовым подстанциям вокруг нее.
показати весь коментар
03.01.2025 11:50 Відповісти
"Трембіта" - це приватна ініциатива, зроблена ентузіастами "на колінці".
Наша пісня гарна, нова...
"Нептун" 2, 3, 4,...
"Грім" 2, 3, 4,...
Вже мовчу про ЗРК "Корал", «Вільха-М», «Вільха-Р»
Навіть "Стугни" закінчились.
Де воно все?
показати весь коментар
03.01.2025 12:01 Відповісти
а кто сказал что Ольхи и Стугны закончились - просто после перехода на ФПВдроны, они стали неактуальными, а Нептуны напостой летят на курщину, ростовщину и на Крым, зет-пропаг0нд0ны тоже пишут о прилётах по Крыму Громов-2... Магуры уже вертушки начали сбивать... лишь-бы об0срать УкрВПК?
показати весь коментар
03.01.2025 12:16 Відповісти
Правда? ФПВ - 10 км, Вільха - 120км. Тоді чому весь час просять "Хаймарси"?
Бо красти треба менше і фінансувати власний ВПК.
Тепер і "Скальпів" можуть не дати, бо в нас є супер-пупер "Трембіта".
показати весь коментар
03.01.2025 12:30 Відповісти
Максимальна дальність: до 70 км («Вільха»), до 130 км («Вільха-М»), 154 км («Вільха-М1»),
до 202 км («Вільха-М2»)
показати весь коментар
03.01.2025 12:34 Відповісти
Курочка ще у гніздечку, але на анонсі хайпонули.
показати весь коментар
03.01.2025 12:08 Відповісти
18 кг? Ой ******.
показати весь коментар
03.01.2025 12:17 Відповісти
Готуватись можна десятиліттями, треба було ще вчора.
показати весь коментар
03.01.2025 12:39 Відповісти
Двигун з фау-1. Німці в 1944 його використовували через дешевизну І ФАУ несла тонну на 350 км. Швидкість 600. Після другої війни його передали в Запоріжжя. Британці почали ефективно з нею боротись, коли США почали постачати снаряди з радіопідривачем, прообразом тих, що на Гепардах. Так що збільшення потужності та дальності елементарно. Інфа неточна, британці ніколи не пишуть км а в мілях. Сухопутна миля 1600 м, отже дальність 250 км.
показати весь коментар
03.01.2025 12:42 Відповісти
Ніколи зелена шобла по масквє не вдарить. Крапка.
показати весь коментар
03.01.2025 12:58 Відповісти
Чому не все переклали? Там є цікаве порівняння з ФАУ-1:

Just seven feet long and weighing 200 pounds, the ramp-launched Trembita isn't much to look at. Like a miniature modern version of Nazi Germany's V-1 buzz bomb - aka the "doodlebug" - the Trembita combines a loud pulse jet engine with a simple structure - tube-shaped fuselage and square wing - and simple guidance. GPS, in this case.

Лише сім футів завдовжки (3.35 метри) і 200 фунтів вагою (90,72 кг), «Трембіта» запускається з рампи. По суті, це мініатюрна ******* версія нацистської ракети ФАУ-1, яка також була відома під назвою «doodlebug». Вона має імпульсний реактивний двигун, фюзеляж у вигляді труби, квадратне крило і просту систему наведення GPS.
показати весь коментар
03.01.2025 13:20 Відповісти
Ага, тільки розробляють, а потім ще колись запустять у виробництво, а ще колись вдарять по мацкві. А чимось іншим зараз не можна по мацкві вдарити?
показати весь коментар
03.01.2025 13:50 Відповісти
Вітаю, вони винайшли ФАУ-1.
показати весь коментар
03.01.2025 14:39 Відповісти
хотіли б зробити - робили б нептуни!
балаболи
показати весь коментар
03.01.2025 16:13 Відповісти
 
 