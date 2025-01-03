Україна готується бити по Москві власними ракетами "Трембіта", - The Telegraph
Україна поспішає розробити зброю, щоб мати змогу використовувати її самостійно. Однією з таких є ракета "Трембіта", що буде здатна долетіти до Москви.
Про це пише The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.
Вартість "Трембіти" близько $10 тис. за одиницю, вона здатна нести 18 кг вибухівки на відстань до 144 км. Ракета завдовжки близько 2 метрів та важить 90 кг. Її запускають з рампи. Вона має простий імпульсний реактивний двигун, трубчастий фюзеляж і квадратне крило.
За даними видання, українська фірма, що будує "Трембіту", працює над далекобійнішою версію, яка зможе долетіти до Москви, що за 650 км від кордону.
"Ця версія, яка має бути готова приблизно за рік, точно коштуватиме понад 10 000 доларів, але все одно буде потенційно найдешевшим боєприпасом глибокого удару у світі. ATACMS коштує понад 1 мільйон доларів", - пише The Telegraph.
У матеріалі зазначається, що шквал "Трембіт" може добре спрацювати проти розгалуженого фабричного комплексу. Можливо, це не так добре спрацює проти підземних командних бункерів, на які українці націлили свої Storm Shadow.
Більше покладаючись на власну зброю, українцям, можливо, доведеться вдатися до іншого набору цілей. Але принаймні вони зможуть продовжувати завдавати ураження, додали автори.
Раніше видання The Economist повідомляло, що реалізація української ракетної програми передбачає появу ракети "Трембіта" із дальністю 200 км.
Будь ласка, зачекайте...
Тепер сюрпризу непалучиця...
Обісралися.
Зараз що? déjà vu?
А чи буде вона потрібна, через рік?
тим що роззброїли нас за пусті обіцянки. Доєднуюся до попреднього комента: Пішли ті брити на хрен зі своєю "допомогою". Хай віддадуть те, що забрали, потвори
27 серпня 2024: зе заявив про успішне тестування першої української балістичної ракети
3 січня 2025: треба почекати ще рік
Це не доречне порівняння.
Упростить Пу мобилизацию?
Наша пісня гарна, нова...
"Нептун" 2, 3, 4,...
"Грім" 2, 3, 4,...
Вже мовчу про ЗРК "Корал", «Вільха-М», «Вільха-Р»
Навіть "Стугни" закінчились.
Де воно все?
Бо красти треба менше і фінансувати власний ВПК.
Тепер і "Скальпів" можуть не дати, бо в нас є супер-пупер "Трембіта".
до 202 км («Вільха-М2»)
Just seven feet long and weighing 200 pounds, the ramp-launched Trembita isn't much to look at. Like a miniature modern version of Nazi Germany's V-1 buzz bomb - aka the "doodlebug" - the Trembita combines a loud pulse jet engine with a simple structure - tube-shaped fuselage and square wing - and simple guidance. GPS, in this case.
Лише сім футів завдовжки (3.35 метри) і 200 фунтів вагою (90,72 кг), «Трембіта» запускається з рампи. По суті, це мініатюрна ******* версія нацистської ракети ФАУ-1, яка також була відома під назвою «doodlebug». Вона має імпульсний реактивний двигун, фюзеляж у вигляді труби, квадратне крило і просту систему наведення GPS.
балаболи