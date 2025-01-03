ЗСУ отримали технічну допомогу на 3,3 млн євро від партнерів з Естонії, Нідерландів та Люксембургу, - Умєров

Україна зміцнює цифрові можливості Збройних сил завдяки технічній допомозі на понад 3,3 млн євро від союзників із Естонії, Нідерландів та Люксембургу.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.

Ця допомога є частиною міжнародної програми IT-коаліції, спрямованої на посилення технологічних спроможностей української армії.

У поставку увійшли:

1 026 робочих місць для реєстру "Оберіг" : ноутбуки, принтери, вебкамери, сканери для штрихкодів.

: ноутбуки, принтери, вебкамери, сканери для штрихкодів. 1 000 ноутбуків для роботи з інформаційно-комунікаційними системами ЗСУ.

для роботи з інформаційно-комунікаційними системами ЗСУ. 20 000 ключів двофакторної автентифікації для користувачів бойової системи DELTA.

для користувачів бойової системи DELTA. 3 520 планшетів для тактичних підрозділів ЗСУ.

для тактичних підрозділів ЗСУ. Обладнання для центрів обробки даних, що посилить спроможності обробки інформації.

Міністр оборони Рустем Умєров наголосив на важливості такої підтримки: "Вдячний нашим союзникам за незмінну підтримку та інвестиції в цифрову стійкість українського війська!".

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