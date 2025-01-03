ЗСУ отримали технічну допомогу на 3,3 млн євро від партнерів з Естонії, Нідерландів та Люксембургу, - Умєров
Україна зміцнює цифрові можливості Збройних сил завдяки технічній допомозі на понад 3,3 млн євро від союзників із Естонії, Нідерландів та Люксембургу.
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.
Ця допомога є частиною міжнародної програми IT-коаліції, спрямованої на посилення технологічних спроможностей української армії.
У поставку увійшли:
- 1 026 робочих місць для реєстру "Оберіг": ноутбуки, принтери, вебкамери, сканери для штрихкодів.
- 1 000 ноутбуків для роботи з інформаційно-комунікаційними системами ЗСУ.
- 20 000 ключів двофакторної автентифікації для користувачів бойової системи DELTA.
- 3 520 планшетів для тактичних підрозділів ЗСУ.
- Обладнання для центрів обробки даних, що посилить спроможності обробки інформації.
Міністр оборони Рустем Умєров наголосив на важливості такої підтримки: "Вдячний нашим союзникам за незмінну підтримку та інвестиції в цифрову стійкість українського війська!".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Igor d683df47
показати весь коментар03.01.2025 11:59 Відповісти Мені подобається 6
Алекс Скела
показати весь коментар03.01.2025 12:00 Відповісти Мені подобається 0
krot_lub
показати весь коментар03.01.2025 12:04 Відповісти Мені подобається 5
Bander UA
показати весь коментар03.01.2025 12:04 Відповісти Мені подобається 0
Gary Grant
показати весь коментар03.01.2025 12:07 Відповісти Мені подобається 5
Валерий Коломиец 6a8f7b0f
показати весь коментар03.01.2025 12:27 Відповісти Мені подобається 2
Vitaly Nesmachnuy
показати весь коментар03.01.2025 12:30 Відповісти Мені подобається 1
Тетяна Біленко 70f631ca
показати весь коментар03.01.2025 12:45 Відповісти Мені подобається 0
Roman Stambul
показати весь коментар03.01.2025 12:50 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...