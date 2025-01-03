УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12600 відвідувачів онлайн
Новини Війна
422 9
допомога (7890) техніка (1783) ЗСУ (7201) Умєров Рустем (472)

ЗСУ отримали технічну допомогу на 3,3 млн євро від партнерів з Естонії, Нідерландів та Люксембургу, - Умєров

Україна отримала 1 000 ноутбуків, планшети та обладнання для бойових систем

Україна зміцнює цифрові можливості Збройних сил завдяки технічній допомозі на понад 3,3 млн євро від союзників із Естонії, Нідерландів та Люксембургу.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.

Ця допомога є частиною міжнародної програми IT-коаліції, спрямованої на посилення технологічних спроможностей української армії.

У поставку увійшли:

  • 1 026 робочих місць для реєстру "Оберіг": ноутбуки, принтери, вебкамери, сканери для штрихкодів.
  • 1 000 ноутбуків для роботи з інформаційно-комунікаційними системами ЗСУ.
  • 20 000 ключів двофакторної автентифікації для користувачів бойової системи DELTA.
  • 3 520 планшетів для тактичних підрозділів ЗСУ.
  • Обладнання для центрів обробки даних, що посилить спроможності обробки інформації.

Міністр оборони Рустем Умєров наголосив на важливості такої підтримки: "Вдячний нашим союзникам за незмінну підтримку та інвестиції в цифрову стійкість українського війська!". 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони проведе комплексний аналіз Командування Сухопутних військ ЗСУ та оптимізує управлінські процеси, - Умєров

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Питання, а скільки дійшло до ЗСУ
показати весь коментар
03.01.2025 11:59 Відповісти
...а не поголюся один гуй!
показати весь коментар
03.01.2025 12:00 Відповісти
Крупа з ВЛК в два рази більше вкрала ніж допомога 3-х країн.
показати весь коментар
03.01.2025 12:04 Відповісти
неее...ну ты серьезно??? ну сколько вы будете мучать страны Балтии??..Люксембург..ну едь в Штаты моли об ленд лизе..хотя бы гражданском....
показати весь коментар
03.01.2025 12:04 Відповісти
І все розкрадено. Адже так,рустємчік?
показати весь коментар
03.01.2025 12:07 Відповісти
Нормальних мінометних пострілів там немає, а Умєров?
показати весь коментар
03.01.2025 12:27 Відповісти
Скажите, цензор, а для чего Вы пиарите этих уродцев из власти? Вы это делаете, чтобы удержаться на плаву? Вам дали указание сверху? Такое ощущение ведь не только у меня.
показати весь коментар
03.01.2025 12:30 Відповісти
Померів міряється потужністю з Зелею
показати весь коментар
03.01.2025 12:45 Відповісти
що ти тут нам про гроші партнерів розповідаешь....Краще розскажи коли будуть снаряди на яки ти разом з зеленим кодлом 23 лярди на фірму прокладку скинув....Отож..
показати весь коментар
03.01.2025 12:50 Відповісти
 
 