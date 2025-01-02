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Міноборони проведе комплексний аналіз Командування Сухопутних військ ЗСУ та оптимізує управлінські процеси, - Умєров

Головна інспекція Міноборони проаналізує Командування Сухопутних військ ЗСУ

Головна інспекція Міністерства оборони України проведе комплексний аналіз Командування Сухопутних військ ЗСУ. Після перевірки оборонне відомство планує впровадити реформи та оптимізувати управлінські процеси.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.

"Перемога потребує глибокого аналізу досвіду та чесного розуміння помилок. Особливо це стосується Сухопутних військ ЗСУ – найбільш чисельного та стратегічно важливого виду Збройних Сил, що відповідає за мобілізацію, підготовку, комплектування та ефективність бойових підрозділів", - зазначив він.

За його словами, події у Сухопутних військах безпосередньо впливають на ситуацію на фронті.

"Саме тому підтримую необхідність для нового командувача СВ ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого мати повну картину стану справ", - наголосив Умєров.

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Для цього Головна інспекція Міноборони проведе комплексний аналіз Командування СВ ЗСУ:

  • Аналіз організаційної структури та повноважень
  • Оцінку ефективності управлінських процесів
  • Перевірку на дотримання законодавства.

На основі результатів перевірки Міноборони планує:

  • Запровадити реформи у системі управління та кадрової політики в КСВ
  • Оптимізувати управлінські процеси
  • Посилити боєздатність наших підрозділів новими підходами до підготовки.

"Це крок до ефективнішої та сильнішої армії", - додав Умєров.

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Головна інспекція Міноборони проаналізує Командування Сухопутних військ ЗСУ

Нагадаємо, 29 листопада 2024 року Зеленський призначив Михайла Драпатого новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ, а Олега Апостола — заступником головнокомандувача.

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Топ коментарі
+21
Тобто доламає те що ще не доламане
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02.01.2025 18:05
+18
краще "оптимізуйте" дибіла умєрлова.
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02.01.2025 18:07
+17
Куча умных слов а на фронте плохоуправляемая каша из бригад особенно на донецком направлении,давно пора побелить войска по корпусам и упростить управлениею
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02.01.2025 18:09
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Тобто доламає те що ще не доламане
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02.01.2025 18:05 Відповісти
Ні, докраде, що не докрадено
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02.01.2025 18:07 Відповісти
Тилові корумповані криси будуть робити реорганізацію під час відступу?
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02.01.2025 20:51 Відповісти
краще "оптимізуйте" дибіла умєрлова.
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02.01.2025 18:07 Відповісти
Утилізуйте
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02.01.2025 18:22 Відповісти
А хто там головний асанізатор інспектор? Зможе ?
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02.01.2025 18:07 Відповісти
Куча умных слов а на фронте плохоуправляемая каша из бригад особенно на донецком направлении,давно пора побелить войска по корпусам и упростить управлениею
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02.01.2025 18:09 Відповісти
Яке марення !
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02.01.2025 18:11 Відповісти
Дармоїди-популісти створюють видимість роботи, а тим часом, кожного дня падає кілька міст
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02.01.2025 18:18 Відповісти
Мабуть, досі святкує?!
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02.01.2025 18:20 Відповісти
Само воно хоча би щось розуміє, а ті що будуть перевіряти яких успіхів достиглі на фронті. Або якщо ні що не можеш сам зробити, то треба займатися перевірками
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02.01.2025 18:21 Відповісти
ГІ МОУ - це не ГІМО, не плутайте,,,,,,
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02.01.2025 18:27 Відповісти
Ну Рустем в Танковом учился Так что все знает про сухопутные войска!
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02.01.2025 18:22 Відповісти
дааа он отличный агент кремля как и верховный
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02.01.2025 18:27 Відповісти
Який Рустем, у якому "танковому" вчився, і чому він "усе знає про сухопутні війська"?
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02.01.2025 18:54 Відповісти
Та́нковое - село в Бахчисарайском районе Республики Крым, в составе Куйбышевского сельского поселения.
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02.01.2025 18:59 Відповісти
В АРК
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02.01.2025 19:02 Відповісти
Рустем не агент кремля! Не мели чушь!
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02.01.2025 18:39 Відповісти
Верно. Он агент Турции.
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02.01.2025 18:54 Відповісти
Учитывая последние события, это не так уже и плохо
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02.01.2025 20:48 Відповісти
Міністр оборони - якии наладив виробництво мін - до якості яких ніхто не доібеться - тепер наладить Сухопутні сили
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02.01.2025 18:43 Відповісти
Інспекція буде відбуватися у режимі відеоконференції з Мальдів? Чи є ще гарячіші точки для аналізаторів?
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02.01.2025 19:05 Відповісти
приклад з ремонтом бракованих мін силіконом на лице.
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02.01.2025 19:06 Відповісти
Умєров взявся за армію??? Це капець. Він вже їздив у Південну Корею і отримав облизня. Але уник питань про мільон бракованих мін і снарядів по завищених цінах
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02.01.2025 19:14 Відповісти
ти не хвилюйся, нічого він не уникне, ідо тімашонки ще теж будуть питання
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03.01.2025 07:21 Відповісти
Міністр оборони в цьому щось розуміє.
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02.01.2025 19:14 Відповісти
Ні, як всі інші предсавники влади.
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02.01.2025 21:48 Відповісти
Що може некомпетентна людина?
Тільки і далі руйнувати.
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02.01.2025 19:24 Відповісти
Існує програми штучного інтелекту які можуть замінити генштаб, суддів прокурорів.. І гроші з'економим і буде кого відправити на нуль
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02.01.2025 19:27 Відповісти
Суддя Дред!
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02.01.2025 20:49 Відповісти
Угу, зелений лис в курнику проведе комплексний аналіз Командування Сухопутних військ ЗСУ та оптимізує управлінські процеси
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02.01.2025 19:30 Відповісти
Думка гарна, але у що ця "оптимізація" вильється - велика загадка. Всі скорочення держапарату в Україні кожного разу закінчувалися його збільшенням. Це відомий факт. До того ж цей носатий блазень зовсім не схожий на реформатора, а скоріш на крадія який тягає бюджетні кошти до своїх кишень.
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02.01.2025 19:31 Відповісти
Потужно, а головне вчасно, ішов третій рік війни...
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02.01.2025 19:40 Відповісти
Треба створити ще якесь міністерство, яке буде спостерігати, і міністерство, яке буде робити висновки.
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02.01.2025 20:29 Відповісти
Если к концу третьего года войны в умы высшего командования приходит мысль о том что может надо что-то поменять или оптимизировать, то хочется спрсить - а что же делали эти три года кроме траты людей и денег? Куда смотрели? Сколько лет, погибших, потерь, смертей и разрушений это заберет? И а не поздно ли уже? И кто верит в положительный результат после трех лет ... знает чего вместо простого - не лезьте и не мешайте со свого надто потужного рівня тим хто щось дійсно робить. Після початку війни в Діі опитували про вільну зброю для громадян, зараз питать лише про жюрі до Євробачення. Три роки - три потужні кроки до ... дупи. Никому не заметно? Перемены к лучшему? Снова выберем популистов если датут выбирать?
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02.01.2025 20:36 Відповісти
Все, шо ви можете зробити, це терміново повернути Залужного!!!!
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02.01.2025 20:58 Відповісти
Удвоє мародерство значить.
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02.01.2025 21:28 Відповісти
Ні про що
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02.01.2025 21:55 Відповісти
Поки ви не сунули рила в армію, Залужний зі своїм Генштабом та військами звільняв українські землі від кацапських загарбників.

12.12.2023
Умєров вкотре наголосив, що питання звільнення Залужного та Наєва зараз не стоїть.
08.02.2024
Умєров наголосив, що 2024 рік принесе нові зміни, до яких Україна мусить бути готова. А для цього, за його словами, потрібні нові підходи, нові стратегії.
"Сьогодні було ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва Збройних Сил України. Щиро вдячний Валерію Федоровичу за всі досягнення та перемоги. Слава Україні!" - написав Рустем Умєров.
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02.01.2025 21:56 Відповісти
Хто буде проводити інспекцію? Інспекція МОУ? А склад інспекції оголосили? Там старі пердуни генерали, яких викинули з ЗСУ і які просто рублять бабло.... Вони будуть давати оцінку ******** СВ ЗСУ? Жах...
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02.01.2025 22:03 Відповісти
Умєров ! Умєров! Аналітик ти наш! Де ти будеш брати аналізи?
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03.01.2025 00:13 Відповісти
До вітру спочатку навчіться ходити , погань.
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03.01.2025 03:07 Відповісти
 
 