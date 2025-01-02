Міноборони проведе комплексний аналіз Командування Сухопутних військ ЗСУ та оптимізує управлінські процеси, - Умєров

Головна інспекція Міністерства оборони України проведе комплексний аналіз Командування Сухопутних військ ЗСУ. Після перевірки оборонне відомство планує впровадити реформи та оптимізувати управлінські процеси.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.

"Перемога потребує глибокого аналізу досвіду та чесного розуміння помилок. Особливо це стосується Сухопутних військ ЗСУ – найбільш чисельного та стратегічно важливого виду Збройних Сил, що відповідає за мобілізацію, підготовку, комплектування та ефективність бойових підрозділів", - зазначив він.

За його словами, події у Сухопутних військах безпосередньо впливають на ситуацію на фронті.

"Саме тому підтримую необхідність для нового командувача СВ ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого мати повну картину стану справ", - наголосив Умєров.

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Для цього Головна інспекція Міноборони проведе комплексний аналіз Командування СВ ЗСУ:

Аналіз організаційної структури та повноважень

Оцінку ефективності управлінських процесів

Перевірку на дотримання законодавства.

На основі результатів перевірки Міноборони планує:

Запровадити реформи у системі управління та кадрової політики в КСВ

Оптимізувати управлінські процеси

Посилити боєздатність наших підрозділів новими підходами до підготовки.

"Це крок до ефективнішої та сильнішої армії", - додав Умєров.

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Нагадаємо, 29 листопада 2024 року Зеленський призначив Михайла Драпатого новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ, а Олега Апостола — заступником головнокомандувача.