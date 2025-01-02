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Міноборони (7021) поранення (2778) військовослужбовці (4598)

У 2025 році військовим почнуть видавати "Пакунок пораненого", - Міноборони

У 2025 році військовим почнуть видавати Пакунок пораненого

У 2025 році у рамках підтримки військових у Збройних силах України українські військовослужбовці отримуватимуть "Пакунок пораненого".

Про це в інтерв'ю АрміяInform повідомив заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, інформує Цензор.НЕТ.

Важливо, щоб військові, ветерани та новобранці відчували постійну підтримку держави – як під час служби, так і після її завершення. Серед конкретних прикладів такої підтримки – "Пакунок пораненого", який почнуть видавати військовим у 2025 році", - зазначив він.

Водночас він не уточнив, що входитиме до "Пакунку пораненого".

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За словами Мельника, також триває розробка адаптивного одягу для поранених військових і спеціалізованого одягу для жінок, що забезпечить зручність і функціональність військовослужбовиць.

Крім того, зауважив він, ще один важливий напрям — покращення системи харчування та запровадження додаткових фінансових стимулів для військових, щоб підвищити мотивацію та поліпшити умови служби.

"Ці ініціативи є лише частиною системних змін, які ми плануємо реалізувати. Вони покликані не лише підтримати наших військових сьогодні, але й створити основу для їхнього захисту, розвитку та впевненого майбутнього", - додав Мельник.

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Топ коментарі
+10
Ще одна можливість подерибанити бюджет
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02.01.2025 16:44
+9
Пізичний дець...
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02.01.2025 16:43
+8
Черговий схематоз. Що породжене Зельоними пішло на користь, а не на висмоктування грошей з бюджету? Оцінять в разів 5-10 більше ринкової ціни, і дадуть якийсь непотріб. Більше від них нічого й очікувати.
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02.01.2025 16:44
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Подивимось, подивимось. Аби не черговий хабар, як з тією "вовиною тисячою".
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02.01.2025 16:36 Відповісти
"Пакунок300." . Умеров поплыл за буйки. Готовится следующий этап зе-реформ - "Пакунок200"
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02.01.2025 16:40 Відповісти
Пізичний дець...
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02.01.2025 16:43 Відповісти
Ще одна можливість подерибанити бюджет
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02.01.2025 16:44 Відповісти
Черговий схематоз. Що породжене Зельоними пішло на користь, а не на висмоктування грошей з бюджету? Оцінять в разів 5-10 більше ринкової ціни, і дадуть якийсь непотріб. Більше від них нічого й очікувати.
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02.01.2025 16:44 Відповісти
Ми щось придумали... Але що саме - ми вам не скажемо...
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02.01.2025 16:45 Відповісти
Будуть роздавати крадену гуманітарку?
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02.01.2025 17:02 Відповісти
Дивно.
Краще справжню і співмірну страхівку.
А аптечка це що було?
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02.01.2025 17:07 Відповісти
за штат перестанут вводить???
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02.01.2025 17:28 Відповісти
ПОТУЖНО!!! Ще одна можливість роздерибанить гроші на "пакунках".. Айда ЗЕгниди, айда кмітливі!
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02.01.2025 17:44 Відповісти
 
 