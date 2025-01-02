У 2025 році військовим почнуть видавати "Пакунок пораненого", - Міноборони

У 2025 році у рамках підтримки військових у Збройних силах України українські військовослужбовці отримуватимуть "Пакунок пораненого".

Про це в інтерв'ю АрміяInform повідомив заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, інформує Цензор.НЕТ.

Важливо, щоб військові, ветерани та новобранці відчували постійну підтримку держави – як під час служби, так і після її завершення. Серед конкретних прикладів такої підтримки – "Пакунок пораненого", який почнуть видавати військовим у 2025 році", - зазначив він.

Водночас він не уточнив, що входитиме до "Пакунку пораненого".

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За словами Мельника, також триває розробка адаптивного одягу для поранених військових і спеціалізованого одягу для жінок, що забезпечить зручність і функціональність військовослужбовиць.

Крім того, зауважив він, ще один важливий напрям — покращення системи харчування та запровадження додаткових фінансових стимулів для військових, щоб підвищити мотивацію та поліпшити умови служби.

"Ці ініціативи є лише частиною системних змін, які ми плануємо реалізувати. Вони покликані не лише підтримати наших військових сьогодні, але й створити основу для їхнього захисту, розвитку та впевненого майбутнього", - додав Мельник.

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