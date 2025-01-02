Міноборони України скоротило терміни підготовки пілотів на F-16 майже на три місяці
Українському Міністерству оборони вдалося скоротити терміни підготовки пілотів на винищувачах F-16 майже на три місяці.
Про це повідомив заступник міністра оборони України Сергій Мельник в інтерв'ю для "АрміяІнформ", передає Цензор.НЕТ.
Це досягнуто завдяки оптимізації процесу отримання курсантами свідоцтва приватного пілота в рамках програми НАТО DEEP.
"Процес отримання курсантами свідоцтв приватного пілота був оптимізований, що дозволяє зменшити терміни підготовки пілотів на F-16 майже на три місяці. Це забезпечує важливу оперативну перевагу в повітрі", - розповів він.
F-16 в Україні
Нагадаємо, що перші F-16 Україні передали Нідерланди. Офіційно це було підтверджено 6 жовтня під час візиту міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса до України.
31 липня видання Bloomberg повідомило, що Україна отримала першу поставку обіцяних союзниками винищувачів F-16.
7 грудня стало відомо, що Україна отримала вже другу партію винищувачів F-16 від Данії.
Будь ласка, зачекайте...
але знайшов в жовтні пораду якогось американського генерала дати нам link16 - (мабуть я щось переплутав) - вік
https://edition.cnn.com/2024/10/08/politics/us-military-weapons-systems-ukraine/index.html Видання CNN у жовтні писало що до цього списку зокрема увійшло таке озброєння, як крилаті ракети повітряного базування AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile), і також система зв'язку Link 16, яку використовують як США, так і загалом НАТО - заявляється, що Україна неодноразово подавала запит на ці системи. До цих пір ми не отримали ні AGM-158 JASSM, ні інші позиції з цього списку.
https://www.wsj.com/world/u-s-to-arm-ukraines-f-16-jets-with-advanced-weapons-71d81e20
а такий літак нам начеб то надала Швеція у пакеті допомоги ще у травні 24-го (за умови надання нам F-16)
https://forbes.ua/war-in-ukraine/rodzinka-shvedskogo-paketa-dopomogi-ukraina-otrimae-litak-radiolokatsiynoi-rozvidki-asc-890-yak-vin-vpline-na-nashu-oboronozdatnist-rozbir-forbes-29052024-21454
може про щось відкрито просто не розповідають, правила війни, так би мовити
як у випадку із mirage-2000 - ще не надали, а участь у військових операціях вже брав
Україна отримає літак радіолокаційної розвідки ASC 890. https://forbes.ua/war-in-ukraine/rodzinka-shvedskogo-paketa-dopomogi-ukraina-otrimae-litak-radiolokatsiynoi-rozvidki-asc-890-yak-vin-vpline-na-nashu-oboronozdatnist-rozbir-forbes-29052024-21454
різницю між "отримає" і "отримала" відчуваєте?
Де можно подивитись про те, що те, що борт mirage2000 брав участь у військових операціях на теріторії України? Посилання надайте, будь ласка.
проте не знайшов
значить помилився, фейк
як і стосовно aim-120 для nasams
Україна теоретично може мати 128 винищувачів F-16.
Можливість дістати пілотів є.
Можливісті розмістити літаки так, щоб вони не були знищені у перший же день, навіть у теорії - немає.
Розроблені для авіаносців, міцні шасі Hornet підходили для зруйнованих війною злітно-посадкових смуг України. Вони могли сідати і злітати на короткі відстані.
F/A-18 Hornet - американський палубний багатоцільовий винищувач, розроблений в 1970-х роках. На сьогодні є основним бойовим літаком ВМС США.
що спільного у розбитої полоси і палуби авіаносця? вірно - нічого
а літаючий мотлох дійсно нікому не потрібний (це коли застаріли радари і інша начинка)