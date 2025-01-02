Міноборони України скоротило терміни підготовки пілотів на F-16 майже на три місяці

Українському Міністерству оборони вдалося скоротити терміни підготовки пілотів на винищувачах F-16 майже на три місяці.

Про це повідомив заступник міністра оборони України Сергій Мельник в інтерв'ю для "АрміяІнформ", передає Цензор.НЕТ.

Це досягнуто завдяки оптимізації процесу отримання курсантами свідоцтва приватного пілота в рамках програми НАТО DEEP.

"Процес отримання курсантами свідоцтв приватного пілота був оптимізований, що дозволяє зменшити терміни підготовки пілотів на F-16 майже на три місяці. Це забезпечує важливу оперативну перевагу в повітрі", - розповів він.

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F-16 в Україні

Нагадаємо, що перші F-16 Україні передали Нідерланди. Офіційно це було підтверджено 6 жовтня під час візиту міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса до України.

31 липня видання Bloomberg повідомило, що Україна отримала першу поставку обіцяних союзниками винищувачів F-16.

7 грудня стало відомо, що Україна отримала вже другу партію винищувачів F-16 від Данії.

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