УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12492 відвідувача онлайн
Новини Війна
4 116 33
Міноборони (7021) військові навчання (2761) підготовка (173)

Міноборони України скоротило терміни підготовки пілотів на F-16 майже на три місяці

Україна скоротила підготовку пілотів на F-16 на три місяці

Українському Міністерству оборони вдалося скоротити терміни підготовки пілотів на винищувачах F-16 майже на три місяці.

Про це повідомив заступник міністра оборони України Сергій Мельник в інтерв'ю для "АрміяІнформ", передає Цензор.НЕТ.

Це досягнуто завдяки оптимізації процесу отримання курсантами свідоцтва приватного пілота в рамках програми НАТО DEEP.

"Процес отримання курсантами свідоцтв приватного пілота був оптимізований, що дозволяє зменшити терміни підготовки пілотів на F-16 майже на три місяці. Це забезпечує важливу оперативну перевагу в повітрі", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кожен четвертий, хто звернувся до рекрутингових центрів, проходить відбір на військову службу, - Міноборони

F-16 в Україні

Нагадаємо, що перші F-16 Україні передали Нідерланди. Офіційно це було підтверджено 6 жовтня під час візиту міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса до України.

31 липня видання Bloomberg повідомило, що Україна отримала першу поставку обіцяних союзниками винищувачів F-16.

7 грудня стало відомо, що Україна отримала вже другу партію винищувачів F-16 від Данії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Цього року військовим почнуть видавати "Пакунок пораненого"

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
в нашому випадку забезпечити важливу оперативну перевагу в повітрі допоможе тільки надання борту ASC890, відповідної зброї (АІМ-120D) і доступа до Link16. Все інше - це піздьож для домогосподарок.
показати весь коментар
02.01.2025 14:43
+6
Дякувати Богу, МО не має можливості бусифікувати пілотів для F-16..
показати весь коментар
02.01.2025 14:33
+3
Міністерство скоротило строк підготовки пілотів, а це ж не депутати «слуг» в Трускавецькому грандуніверситеті за тиждень, пілотам потрібна хороша практика, без скорочень. Їм літати в екстремальних умовах, треба наліт і досвід
показати весь коментар
02.01.2025 15:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякувати Богу, МО не має можливості бусифікувати пілотів для F-16..
показати весь коментар
02.01.2025 14:33 Відповісти
мабуть, має, але, на щастя, їх шляхи не перетинаються...
показати весь коментар
02.01.2025 14:35 Відповісти
А літаки будуть?
показати весь коментар
02.01.2025 14:37 Відповісти
А вони ще є, ті F-16?
показати весь коментар
02.01.2025 14:38 Відповісти
Літаки є, але ракет до них немає. А літаки без далекобійних ракет не надто ефективні
показати весь коментар
02.01.2025 14:41 Відповісти
Є
показати весь коментар
02.01.2025 14:44 Відповісти
в нашому випадку забезпечити важливу оперативну перевагу в повітрі допоможе тільки надання борту ASC890, відповідної зброї (АІМ-120D) і доступа до Link16. Все інше - це піздьож для домогосподарок.
показати весь коментар
02.01.2025 14:43 Відповісти
link16 вже надали, як так розумію, після втрати
показати весь коментар
02.01.2025 15:27 Відповісти
є дуже велики сумніви щодо цього.
показати весь коментар
02.01.2025 16:04 Відповісти
мелькало в новинах, хронологію не відновлю
показати весь коментар
02.01.2025 16:17 Відповісти
ну у нас в новинах може мелькати і надання нам "томагавків" наземного базування. Про напис на паркані знаєте?
показати весь коментар
02.01.2025 16:24 Відповісти
було не на паркані а в провідних змі
показати весь коментар
02.01.2025 18:26 Відповісти
а "провідні ЗМІ" по озброєнню - це у нас які? можно посилання?
показати весь коментар
02.01.2025 18:33 Відповісти
порився гуглом - не знайшов
але знайшов в жовтні пораду якогось американського генерала дати нам link16 - (мабуть я щось переплутав) - вік
показати весь коментар
02.01.2025 19:05 Відповісти
головний командувач збройних сил США в Європі Кріс Каволі ще у вересні склав перелік систем озброєння, яке є в розпорядженні американського війська та може допомогти Силам оборони України у війні проти рф, і постачання якого США ще не погодило через ті чи інші причини - американський генерал представив цю доповідь Конгресу ще на початку вересня, виклавши список можливостей США, які могли б допомогти нашому війську ефективніше бити окупантів.
https://edition.cnn.com/2024/10/08/politics/us-military-weapons-systems-ukraine/index.html Видання CNN у жовтні писало що до цього списку зокрема увійшло таке озброєння, як крилаті ракети повітряного базування AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile), і також система зв'язку Link 16, яку використовують як США, так і загалом НАТО - заявляється, що Україна неодноразово подавала запит на ці системи. До цих пір ми не отримали ні AGM-158 JASSM, ні інші позиції з цього списку.
показати весь коментар
02.01.2025 19:09 Відповісти
ці ракети США пообіцяли нам ще у липні торік на F-16
https://www.wsj.com/world/u-s-to-arm-ukraines-f-16-jets-with-advanced-weapons-71d81e20

а такий літак нам начеб то надала Швеція у пакеті допомоги ще у травні 24-го (за умови надання нам F-16)

https://forbes.ua/war-in-ukraine/rodzinka-shvedskogo-paketa-dopomogi-ukraina-otrimae-litak-radiolokatsiynoi-rozvidki-asc-890-yak-vin-vpline-na-nashu-oboronozdatnist-rozbir-forbes-29052024-21454

може про щось відкрито просто не розповідають, правила війни, так би мовити
як у випадку із mirage-2000 - ще не надали, а участь у військових операціях вже брав
показати весь коментар
02.01.2025 15:29 Відповісти
різницю між "обіцяли" і "надали" відчуваєте?

Україна отримає літак радіолокаційної розвідки ASC 890. https://forbes.ua/war-in-ukraine/rodzinka-shvedskogo-paketa-dopomogi-ukraina-otrimae-litak-radiolokatsiynoi-rozvidki-asc-890-yak-vin-vpline-na-nashu-oboronozdatnist-rozbir-forbes-29052024-21454
різницю між "отримає" і "отримала" відчуваєте?

Де можно подивитись про те, що те, що борт mirage2000 брав участь у військових операціях на теріторії України? Посилання надайте, будь ласка.
показати весь коментар
02.01.2025 16:02 Відповісти
читав повідомлення генштабу про відбиття однієї з ракетно-дроновних атак
проте не знайшов
значить помилився, фейк
як і стосовно aim-120 для nasams
показати весь коментар
02.01.2025 16:35 Відповісти
Порада, не дивіться гівномарафон, і їм подібні телеграм помийки.
показати весь коментар
02.01.2025 16:40 Відповісти
ЗРК NASAMS озброєнй ракетами AIM-120 AMRAAM, але по перше - їх ціла купа модифікацій, а по друге це не означає, що можно взяти ракету з комплекса і підвісити її на пілон.
показати весь коментар
02.01.2025 16:45 Відповісти
можете хоч до 1 місяця скоротити, все рівно в Україні пілоти та персонал не проходять навчання.
показати весь коментар
02.01.2025 14:44 Відповісти
вы давайте количество пилотов..а не умничайте с программами подготовки... без вас разберутся....
показати весь коментар
02.01.2025 14:51 Відповісти
Росіяни використовують до 300 літаків кожного дня.
Україна теоретично може мати 128 винищувачів F-16.
Можливість дістати пілотів є.

Можливісті розмістити літаки так, щоб вони не були знищені у перший же день, навіть у теорії - немає.
показати весь коментар
02.01.2025 15:02 Відповісти
Минулого року високопоставлений представник військово-повітряних сил України заявив двом австралійцям у Києві, що не зацікавлений у передачі 41 списаного винищувача F/A-18 Hornet від Австралії, повідомляє Australian Financial Review з посиланням на джерело. «Нам не потрібен ваш літаючий мотлох», - сказав чиновник, за словами одного з присутніх. Співрозмовник видання заявив, що це фактично знищило угоду щодо F/A-18.
Розроблені для авіаносців, міцні шасі Hornet підходили для зруйнованих війною злітно-посадкових смуг України. Вони могли сідати і злітати на короткі відстані.

F/A-18 Hornet - американський палубний багатоцільовий винищувач, розроблений в 1970-х роках. На сьогодні є основним бойовим літаком ВМС США.
показати весь коментар
02.01.2025 15:20 Відповісти
давайте якесь першоджерело

що спільного у розбитої полоси і палуби авіаносця? вірно - нічого

а літаючий мотлох дійсно нікому не потрібний (це коли застаріли радари і інша начинка)
показати весь коментар
02.01.2025 15:32 Відповісти
Міністерство скоротило строк підготовки пілотів, а це ж не депутати «слуг» в Трускавецькому грандуніверситеті за тиждень, пілотам потрібна хороша практика, без скорочень. Їм літати в екстремальних умовах, треба наліт і досвід
показати весь коментар
02.01.2025 15:10 Відповісти
Процес отримання курсантами свідоцтв приватного пілота був оптимізований, що дозволяє зменшити терміни підготовки пілотів на F-16 майже на три місяці. Це забезпечує важливу оперативну перевагу в повітрі", совковий дебілізм, котрий грузини називають приблизно ось так-"Права купіл- єздіть нє купіл"
показати весь коментар
02.01.2025 15:11 Відповісти
.. мова про 18-19 річних пацанів з ХУПСу..які вперше в житті почали літати... То про яку підготовку на Ф-16 тут мова? Вчити пацанів без наймалійшого бойового досвіду ...це відвертий ідіотизм..чим і страждають у МОУ. Під забором в Україні ходть пару сотень пілотів ЦА... з величезним досвідом... з прекрасною англійською... з ПІЛОТСЬКИМИ професіоналів... а не приватних... і їх ніхто і не збирається використовувати.. Бо їм по 35-50 років... і вони СТАРІ... ))) То що краще..навчити людину у 35 літати на Ф-16..чи сцикуна 18-ти річного... ніколи не літавшого.? А після війни і готуйте дітвору служити в армії... та набиратися досвіду. То згадка про отримання курсантом свідоцтва приватного пілота..і як це скоротить підготовку на Ф-16... маячня для тих...хто розуміє..що відбувається.
показати весь коментар
02.01.2025 16:13 Відповісти
Для льотчика насамперед це практика - тобто скільки він налітав. Які тут можуть бути оптимізації в отриманні якоїсь корочки?
показати весь коментар
02.01.2025 15:20 Відповісти
та все може бути - про зменшення кількості льотних годин же не йшлося
показати весь коментар
02.01.2025 15:34 Відповісти
Добре що в нас головнокомандуючим є чоловік, що знає скільки треба готувати льотний состав , а то так би і готували як треба
показати весь коментар
02.01.2025 17:29 Відповісти
 
 