Міноборони затвердило нові стандарти домедичної підготовки для військових

Міністерство оборони України запровадило нові стандарти домедичної підготовки, що допоможуть військовослужбовцям надавати ефективну допомогу в бойових умовах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України.

Затверджено два ключових стандарти домедичної допомоги:

Типовий стандарт базової домедичної підготовки охоплює надання допомоги при кровотечах, порушеннях дихання, травмах та інших критичних станах. Цей рівень орієнтований на загальновійськову підготовку.

охоплює надання допомоги при кровотечах, порушеннях дихання, травмах та інших критичних станах. Цей рівень орієнтований на загальновійськову підготовку. Типовий стандарт розширеної домедичної підготовки передбачає навчання стрільців-санітарів, сержантів та офіцерів. Заняття включають техніки переміщення поранених, оцінку стану дихання та кровообігу, забезпечення евакуації та роботу в несприятливих умовах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заступник міністра оборони Кліменков перевірив забезпечення військ на східному напрямку фронту. ФОТОрепортаж

Навчання за новими стандартами передбачає використання мультимедіа, мобільних застосунків, а також симуляційні заняття в умовах, наближених до бойових. Оцінювання знань проводитиметься через тести й практичні завдання.

"Чуємо потреби фронту, і одна з них - це якісна підготовка. Навички й знання, необхідні для успішного надання домедичної допомоги, мають бути урегульовані. Ми формували нові стандарти з урахуванням унікального бойового досвіду наших медиків та бійців, здобутого у боротьбі з російською агресією, та стандартів країн-партнерів. Завдяки впровадженню Міноборони такої практики, військовослужбовці отримають більше актуальних практичних знань та навичок, які допоможуть рятувати життя на полі бою", - наголосила директор Департаменту охорони здоров’я Міноборони Оксана Сухорукова.

Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський схвалив ініціативу створення окремого медичного підрозділу в ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Оприлюднено попередні результати голосування за членів Громадської антикорупційної ради. ІНФОГРАФІКА