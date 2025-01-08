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Новини Війна
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Міноборони затвердило нові стандарти домедичної підготовки для військових

Міноборони затвердило нові стандарти домедичної підготовки для військових

Міністерство оборони України запровадило нові стандарти домедичної підготовки, що допоможуть військовослужбовцям надавати ефективну допомогу в бойових умовах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України.

Затверджено два ключових стандарти домедичної допомоги:

  • Типовий стандарт базової домедичної підготовки охоплює надання допомоги при кровотечах, порушеннях дихання, травмах та інших критичних станах. Цей рівень орієнтований на загальновійськову підготовку.
  • Типовий стандарт розширеної домедичної підготовки передбачає навчання стрільців-санітарів, сержантів та офіцерів. Заняття включають техніки переміщення поранених, оцінку стану дихання та кровообігу, забезпечення евакуації та роботу в несприятливих умовах.

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Навчання за новими стандартами передбачає використання мультимедіа, мобільних застосунків, а також симуляційні заняття в умовах, наближених до бойових. Оцінювання знань проводитиметься через тести й практичні завдання.

"Чуємо потреби фронту, і одна з них - це якісна підготовка. Навички й знання, необхідні для успішного надання домедичної допомоги, мають бути урегульовані. Ми формували нові стандарти з урахуванням унікального бойового досвіду наших медиків та бійців, здобутого у боротьбі з російською агресією, та стандартів країн-партнерів. Завдяки впровадженню Міноборони такої практики, військовослужбовці отримають більше актуальних практичних знань та навичок, які допоможуть рятувати життя на полі бою", - наголосила директор Департаменту охорони здоров’я Міноборони Оксана Сухорукова.

Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський схвалив ініціативу створення окремого медичного підрозділу в ЗСУ.

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медицина (2127) Міноборони (7409) військовослужбовці (4773)


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