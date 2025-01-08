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Новини Оборона
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Створено новий 12-й армійський корпус у складі Сухопутних військ ЗСУ, - MilitaryLand

Створено новий 12-й армійський корпус у складі Сухопутних військ України

Українське командування створило новий 12-й армійський корпус у складі Сухопутних військ ЗС України.

Про це пише MilitaryLand, передає Цензор.НЕТ.

У Сухопутних військах вже є три армійські корпуси - 9, 10 та 11, пише видання.

Склад корпусу, а також номер військової частини та знаки розрізнення наразі невідомі.

Також читайте: Сили оборони стабілізували ситуацію в районі Кругляківки та Колісниківки на Харківщині, - DeepState. КАРТА

Автор: 

армія (3772) війна (1408) ЗСУ (7588)


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Топ коментарі
+13
Іншим шляхом. Шляхом спрямування поповнення у найбільш ефективні на полі бою вже існуючі бригади, з подальшим розгортанням цих бригад, по мірі збільшення ОС, у дивізії (корпуси). Тобто масштабувати успішних.
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08.01.2025 12:09
+12
Проблема в тому, що корпуси створюються, а підрозділи цього корпусу воюють не як частина єдиного військового механізму, а на різних напрямках та у різному складі
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08.01.2025 12:07
+11
Нормальні й кажуть, що бригадна система придатна тільки для місцевих конфліктів с партизанами і мілітарними формуваннями. А вже давно треба переходити на дивизійну систему, бо війна вже набула навіть форми "країна проти країни" а вже "алʼянс проти алʼянсу".
Тому вже зараз війна в України виглядає як кілька фронтів, наприклад Донбас, де можуть діяти на одному напрямку дві-три дивізії, які можуть бути підсилені для наступу на якомусь напрямку бронетанковою дивізією. А всі разом злагоджені і під єдиним командуванням, а не так я зараз - два танка і один ботанік-дроновод прикомандировані до якоїсь ТРО, яка сама розкидана від Купʼянська до Волновахи...
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08.01.2025 12:09
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Ще одна "Анна київська"?
Послухали б краще, що бойові командири кажуть.
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08.01.2025 12:01 Відповісти
так вони і кажуть, що потрібно формувати корпуси (дивізії) і т.д.
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08.01.2025 12:08 Відповісти
Іншим шляхом. Шляхом спрямування поповнення у найбільш ефективні на полі бою вже існуючі бригади, з подальшим розгортанням цих бригад, по мірі збільшення ОС, у дивізії (корпуси). Тобто масштабувати успішних.
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08.01.2025 12:09 Відповісти
Нема зрозумілих причин чому це не робиться впродовж 3-х років ...?!
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08.01.2025 13:59 Відповісти
Вони кажуть, що командування має бути постійним, а не кілька бригад і сотні приданих підрозділів на одному напрямку.
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08.01.2025 12:10 Відповісти
Так сказали вже командири: треба перехід від ОСУВ/ОТУ до корпусної структури
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08.01.2025 12:10 Відповісти
Вище відповів.
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08.01.2025 12:10 Відповісти
але можна це робити паралельно.... за двома напрямками!
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08.01.2025 12:13 Відповісти
Судячи з публікацій Бутусова, зєлєнь йде лише шляхом "Анни".
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08.01.2025 12:23 Відповісти
Проблема в тому, що корпуси створюються, а підрозділи цього корпусу воюють не як частина єдиного військового механізму, а на різних напрямках та у різному складі
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08.01.2025 12:07 Відповісти
Тобто , по факту - маєм просто ще один величезний штаб !
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08.01.2025 14:00 Відповісти
Це якась загадка природи. Чому потрібно створювати керівну ланку вищого рівня, не маючи у прямому підпорядкуванні підрозділи? Штаб буде сидіти в Калуші, а бригади у підпорядкуванню штабу пудуть підпорядковані різними ОТУ і навіть ОСУВ на сході і на півночі?
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08.01.2025 14:46 Відповісти
Нормальні й кажуть, що бригадна система придатна тільки для місцевих конфліктів с партизанами і мілітарними формуваннями. А вже давно треба переходити на дивизійну систему, бо війна вже набула навіть форми "країна проти країни" а вже "алʼянс проти алʼянсу".
Тому вже зараз війна в України виглядає як кілька фронтів, наприклад Донбас, де можуть діяти на одному напрямку дві-три дивізії, які можуть бути підсилені для наступу на якомусь напрямку бронетанковою дивізією. А всі разом злагоджені і під єдиним командуванням, а не так я зараз - два танка і один ботанік-дроновод прикомандировані до якоїсь ТРО, яка сама розкидана від Купʼянська до Волновахи...
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08.01.2025 12:09 Відповісти
Мабуть, вище політичне та військове командування думає, що чим більше на карті значків різних бригад та з'єднань - тим сильніша оборона, тому створює десятки нових і намагається їх наповнити повністю, запихуючи туди бусифікованих.
Це нагадує прислів'я "чим більше в армії дубів - тим сильніша оборона".
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08.01.2025 12:13 Відповісти
потрібно створити бригаду імені Зеленського з його друзяк, улюблених депутатів та інших казнокрадів.
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08.01.2025 12:17 Відповісти
Так є вже ж. Президентська бригада.
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08.01.2025 13:32 Відповісти
так бригада імені Богдана Хмельницького, а я пропоную імені Зеленського
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08.01.2025 13:38 Відповісти
Що, справді Хмельницького, який у 1654 Україну до Болота затягнув? Креативненько. Президентська імені Хмельницького.
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08.01.2025 13:48 Відповісти
Не по теме а чисто поржать (Илона Маск у себя в Твиттере опубликовала обращение к Трюдо Дословно---- Девушка ты больше не губернатор Канады поэтому твои слова ничего не значат ( Так что головняка после прихода трампа будет много не только у Украины а и у соседей америки ну и у Европы само собой
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08.01.2025 12:19 Відповісти
Все бригады надо объединить в корпуса иначе этот бардак никогда не закончится и крайних в нем не найдешь.
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08.01.2025 12:39 Відповісти
Створено ще купу посад для передпенсійних генералів...
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08.01.2025 12:42 Відповісти
Цих мтарих телепнів совкодрочерів давно час відправити на пенсію, а багатьох з них за грати.
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08.01.2025 13:30 Відповісти
Безумній щось перепаде? УР? Мєхкорпус? Єскадра про всяк випадок?
Такі угруповання треба у глибокому тилу тихенько і без поспіху формувати...
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08.01.2025 13:48 Відповісти
Может этот корпус на Донбасс направить, пока не поздно?
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08.01.2025 15:42 Відповісти
А толку якщо воюють все одно батальйонами і солянкою з приданих повзводно, на яких чхати хотіли чужі офіцери
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09.01.2025 02:04 Відповісти
"Vladimir Vladimir 778f1777

Проблема в тому, що корпуси створюються, а підрозділи цього корпусу воюють не як частина єдиного військового механізму, а на різних напрямках та у різному складі

Саме так. Я цілком згоден.
Бентежить мене , якщо чесно, суспільство так жваво обговорює тему створення корпусної системи - А в мене 🤯 - так в нас вона начебто і є 🤔. Справа в тому , що вона просто не використовується ... Стверджувати не беруся , але з моїх особистих вражень, у нас навіть бригадами не зовсім виходить воювати ( мається на увазі що певна бригада тримає певний відрізок фронту) ... Можу помилятися ..., але точніше існують виключення ,які тільки підкреслюють правило ... Щоб показати активну діяльність деякі командири створюють БТРГ групи , на перекидання яких по фронту потрібен час , до того ж під час цього перекидання вони зазнають уражень + потрібен час для рекогніцировки ( я завжди боявся цього слова ) на місцевості , зайняття певних ( як не смішно це звучить ) позицій - це все дорогоцінний час і що ми маємо в підсумку - втомлені ( дай Бог нормально доїхали ) підрозділи займають незнайомі СП ( здебільшого вночі) на незнайомій місцевості , коли вже з цього немає ніякої користі , А може і навпаки - підрозділ вночі приймає позиції вже фактично знаходячись в оперативному оточенні на незнайомій місцевості...
Не хочу продовжувати як події розгортаються далі - не дуже приємні спогади, А що саме таке - так відбувається раз за разом...


P.s. Це мій другий коментар за все життя, вибачте якщо що , - просто тема дійсно наболіла .
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09.01.2025 07:16 Відповісти
Алекс Алекс 76c60cd2

Це якась загадка природи. Чому потрібно створювати керівну ланку вищого рівня, не маючи у прямому підпорядкуванні підрозділи? Штаб буде сидіти в Калуші, а бригади у підпорядкуванню штабу пудуть підпорядковані різними ОТУ і навіть ОСУВ на сході і на півночі?

Якщо буде працювати корпусна система - ніякі ОТУ і ОСУВ будуть непотрібні.
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09.01.2025 07:21 Відповісти
Не подобається мені такий вираз , але він точно описую ситуації " пожежні бригади" - це має бути добре підготовлений, відповідно добре навчений і оснащений резерв ГШ ( в складі якого мають бути представники всіх родів військ - я гадаю -не буде зайвим і матиме сенс ) . А тек як це робиться- прорив певного участку фронту - знімають бригаду з місця , в якому вони кожну шпарину знають , А за кожним пагорбом пастка чи "схрон" - заводять посеред ночі на позиції і починається карнавал .... підрозділ відповідно несе втрати і щоб компенсувати ці втрати - роблять переведення в наказовому порядку з інших частин ...( чи може я не правий ?!?) .
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09.01.2025 07:30 Відповісти
Не буду називати , але я сам декілька раз бачив що бригаду, яка понесла шалені втрати відводили на "доукомплектування"/ "перекомплектування" повертали через 2 тижні ( це якщо виводили ) в боєздатності - може я щось не розумію 🧐 поясніть будь ласка - як таке можливо ?!? 🤯 Чи в нас лікарі такі генії ( їм особиста подяка за кожне врятоване життя і кожну надану допомогу ) і чи у нас в країні є певний резерв " справжніх рейнджерів " які ч"читають погляди " друг друга в перший день спілкування - дуже би мені цього хотілося, але навряд ....І ситуація повторюється.... Нажаль!
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09.01.2025 07:41 Відповісти
 
 