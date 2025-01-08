Створено новий 12-й армійський корпус у складі Сухопутних військ ЗСУ, - MilitaryLand

Українське командування створило новий 12-й армійський корпус у складі Сухопутних військ ЗС України.

Про це пише MilitaryLand, передає Цензор.НЕТ.

У Сухопутних військах вже є три армійські корпуси - 9, 10 та 11, пише видання.

Склад корпусу, а також номер військової частини та знаки розрізнення наразі невідомі.

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