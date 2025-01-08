Створено новий 12-й армійський корпус у складі Сухопутних військ ЗСУ, - MilitaryLand
Українське командування створило новий 12-й армійський корпус у складі Сухопутних військ ЗС України.
Про це пише MilitaryLand, передає Цензор.НЕТ.
У Сухопутних військах вже є три армійські корпуси - 9, 10 та 11, пише видання.
Склад корпусу, а також номер військової частини та знаки розрізнення наразі невідомі.
Топ коментарі
+13 Деніс Войцеховський
показати весь коментар08.01.2025 12:09
+12 Vladimir Vladimir #301876
показати весь коментар08.01.2025 12:07
+11 Valery Kulaga #550779
показати весь коментар08.01.2025 12:09
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Послухали б краще, що бойові командири кажуть.
Тому вже зараз війна в України виглядає як кілька фронтів, наприклад Донбас, де можуть діяти на одному напрямку дві-три дивізії, які можуть бути підсилені для наступу на якомусь напрямку бронетанковою дивізією. А всі разом злагоджені і під єдиним командуванням, а не так я зараз - два танка і один ботанік-дроновод прикомандировані до якоїсь ТРО, яка сама розкидана від Купʼянська до Волновахи...
Це нагадує прислів'я "чим більше в армії дубів - тим сильніша оборона".
Такі угруповання треба у глибокому тилу тихенько і без поспіху формувати...
Проблема в тому, що корпуси створюються, а підрозділи цього корпусу воюють не як частина єдиного військового механізму, а на різних напрямках та у різному складі
Саме так. Я цілком згоден.
Бентежить мене , якщо чесно, суспільство так жваво обговорює тему створення корпусної системи - А в мене 🤯 - так в нас вона начебто і є 🤔. Справа в тому , що вона просто не використовується ... Стверджувати не беруся , але з моїх особистих вражень, у нас навіть бригадами не зовсім виходить воювати ( мається на увазі що певна бригада тримає певний відрізок фронту) ... Можу помилятися ..., але точніше існують виключення ,які тільки підкреслюють правило ... Щоб показати активну діяльність деякі командири створюють БТРГ групи , на перекидання яких по фронту потрібен час , до того ж під час цього перекидання вони зазнають уражень + потрібен час для рекогніцировки ( я завжди боявся цього слова ) на місцевості , зайняття певних ( як не смішно це звучить ) позицій - це все дорогоцінний час і що ми маємо в підсумку - втомлені ( дай Бог нормально доїхали ) підрозділи займають незнайомі СП ( здебільшого вночі) на незнайомій місцевості , коли вже з цього немає ніякої користі , А може і навпаки - підрозділ вночі приймає позиції вже фактично знаходячись в оперативному оточенні на незнайомій місцевості...
Не хочу продовжувати як події розгортаються далі - не дуже приємні спогади, А що саме таке - так відбувається раз за разом...
P.s. Це мій другий коментар за все життя, вибачте якщо що , - просто тема дійсно наболіла .
Це якась загадка природи. Чому потрібно створювати керівну ланку вищого рівня, не маючи у прямому підпорядкуванні підрозділи? Штаб буде сидіти в Калуші, а бригади у підпорядкуванню штабу пудуть підпорядковані різними ОТУ і навіть ОСУВ на сході і на півночі?
Якщо буде працювати корпусна система - ніякі ОТУ і ОСУВ будуть непотрібні.