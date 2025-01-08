Кремль посилює репресії проти української мови на окупованих територіях, - ЦНС
Кремль продовжує реалізовувати політику знищення української культури на окупованих територіях.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.
Як зазначається, за безпосереднім наказом Путіна готується проєкт так званих "Основ державної мовної політики". Цей документ покликаний запровадити заходи, спрямовані на повне витіснення української мови з усіх сфер життя на тимчасово окупованих територіях.
Термін завершення роботи над цим репресивним проєктом визначено до 1 червня 2025 року. Впровадження передбачає застосування методів, які систематично обмежують можливості використання української мови, що є прямим порушенням прав людини.
Раніше повідомлялося, що на Херсонщині окупанти знищили значну кількість української літератури, яку в захоплених бібліотеках визначили як "екстремістську". У перелік потрапили класичні твори, підручники з історії України, книги про Голодомор, злочини комунізму й навіть дитячі казки.
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