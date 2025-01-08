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Новини Війна
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Кремль посилює репресії проти української мови на окупованих територіях, - ЦНС

Кремль посилює репресії проти української мови

Кремль продовжує реалізовувати політику знищення української культури на окупованих територіях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

Як зазначається, за безпосереднім наказом Путіна готується проєкт так званих "Основ державної мовної політики". Цей документ покликаний запровадити заходи, спрямовані на повне витіснення української мови з усіх сфер життя на тимчасово окупованих територіях.

Термін завершення роботи над цим репресивним проєктом визначено до 1 червня 2025 року. Впровадження передбачає застосування методів, які систематично обмежують можливості використання української мови, що є прямим порушенням прав людини.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині окупанти знищили значну кількість української літератури, яку в захоплених бібліотеках визначили як "екстремістську". У перелік потрапили класичні твори, підручники з історії України, книги про Голодомор, злочини комунізму й навіть дитячі казки.

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Автор: 

репресії (1622) мова (742) Центр національного спротиву (820)


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Є українська мова - є українці та Україна. Нема української мови - нема українців та України.
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08.01.2025 12:23 Відповісти
Божечки!
А чого ви від них чекали, ще й наприкінці третього року війни!
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08.01.2025 12:34 Відповісти
Зате ми з язикомовними панькаємся. А за мову і в Україні вбивають
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08.01.2025 12:34 Відповісти
люди бідкаються
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08.01.2025 13:05 Відповісти
Особливо від відсутсності украпїської страждають окуповані російськомовні південно-східні регіони, які нею де факто і не користувалися ніколи.
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08.01.2025 13:07 Відповісти
В селах там завжди користувалися та користуються.
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08.01.2025 15:33 Відповісти
Фашисти ніколи не забороняли на окупованій території розмовляти рідною мовою, але то фашисти, а це рашисти
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08.01.2025 13:17 Відповісти
 
 