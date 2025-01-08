У Білорусі стартують військові навчання неподалік українського кордону

З 8 по 31 січня 2025 року Білорусь проведе військові навчання у Гомельській області неподалік українського кордону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони РБ.

Як зазначається, навчання проходитимуть під керівництвом голови Гомельського районного виконавчого комітету.

Під час збору планується здійснити:

прийом військовозобов'язаних територіальних військ та їх всебічне забезпечення із задіянням місцевої бази мобілізаційного розгортання;

відновлення навичок командного складу територіальних військ в управлінні підлеглими;

підготовку військовозобов'язаних до виконання завдань, зокрема спільно з інженерними підрозділами збройних сил.

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Нагадаємо, раніше диктатор Лукашенко заявляв, що Зеленському нібито "дають команду" втягнути Білорусь у війну.