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У Білорусі стартують військові навчання неподалік українського кордону

Білоруські війська на навчаннях

З 8 по 31 січня 2025 року Білорусь проведе військові навчання у Гомельській області неподалік українського кордону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони РБ.

Як зазначається, навчання проходитимуть під керівництвом голови Гомельського районного виконавчого комітету.

Під час збору планується здійснити:

  • прийом військовозобов'язаних територіальних військ та їх всебічне забезпечення із задіянням місцевої бази мобілізаційного розгортання;
  • відновлення навичок командного складу територіальних військ в управлінні підлеглими;
  • підготовку військовозобов'язаних до виконання завдань, зокрема спільно з інженерними підрозділами збройних сил.

Також читайте: Росія та Білорусь створять навчальні центри для спільної підготовки солдатів

Нагадаємо, раніше диктатор Лукашенко заявляв, що Зеленському нібито "дають команду" втягнути Білорусь у війну.

Автор: 

Білорусь (7940) військові навчання (2777)


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Топ коментарі
+3
Білорусь скоро стане частиною об'єднаної держави і тоді білоруські війська подадуть під контроль РФ. Дарма сміетесь.
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08.01.2025 13:04
+2
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08.01.2025 13:06
+1
Знову мапу привезе...
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08.01.2025 12:53
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Знову мапу привезе...
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08.01.2025 12:53 Відповісти
невже втягнуться самі...?
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08.01.2025 12:55 Відповісти
Кацапоруси аж напрашуються по іплу получить .
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08.01.2025 12:59 Відповісти
Ну если бросят на белокацов Анну Киевскую то побегут до Витебска. Без виз.
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08.01.2025 13:22 Відповісти
Йшли роки. Вусате у 183-й раз ганяло лисого військовий потяг з Гомеля до Берестя, і потім назад.

Але ж і старіє, падло. Скоро ґеґне.
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08.01.2025 13:01 Відповісти
Білорусь скоро стане частиною об'єднаної держави і тоді білоруські війська подадуть під контроль РФ. Дарма сміетесь.
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08.01.2025 13:04 Відповісти
А ніхто й не сміється. У моєму повідомленні смайликів не було.

Щодо об'єднаної "держави" -- я б не був таким однозначним. Події у Ночхі і Даґестані (спочатку) покажуть, що ніякої імперії не існує, і шита вся вона білими нитками. Згадаєте мої слова.
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08.01.2025 13:35 Відповісти
За Берестейським миром, підписаним 9 лютого 1918 року в Білому палаці Берестейської фортеці, Берестейщина, Холмщина і Підляшшя увійшли до складу УНР.
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08.01.2025 13:36 Відповісти
Може пульнути туди пару разів щоб добавити реалізму у ті навчання?Нехай біжуть навчатись до рашківського кордону...
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08.01.2025 13:02 Відповісти
Теж подумалось - може з десяток дронів допоможуть у навчаннях..
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08.01.2025 13:14 Відповісти
Шоб добре пульнути гороху побільше поїж
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08.01.2025 13:22 Відповісти
Під час збору планується здійснити:прийом військовозобов'язаних територіальних..
ВОРОГ ГОТУЄТЬСЯ, МОБІЛІЗУЄ, ТРЕНУЄ.
ЩО В НАС В ЦЬОМУ ПЛАНІ, КРІМ ПЛАНІВ НА ВИШКІЛ ?Де Тро,де закон про зброю, швейцарська модель,ізраїльська,т.тп?
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08.01.2025 13:02 Відповісти
Тобто скоро другий фронт з **********? В нас там хоть щось є?
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08.01.2025 13:03 Відповісти
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08.01.2025 13:06 Відповісти
Мабуть гроші закінчилися, знайшов привід до ху...ла звернутися
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08.01.2025 13:13 Відповісти
 
 