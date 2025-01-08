У Білорусі стартують військові навчання неподалік українського кордону
З 8 по 31 січня 2025 року Білорусь проведе військові навчання у Гомельській області неподалік українського кордону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони РБ.
Як зазначається, навчання проходитимуть під керівництвом голови Гомельського районного виконавчого комітету.
Під час збору планується здійснити:
- прийом військовозобов'язаних територіальних військ та їх всебічне забезпечення із задіянням місцевої бази мобілізаційного розгортання;
- відновлення навичок командного складу територіальних військ в управлінні підлеглими;
- підготовку військовозобов'язаних до виконання завдань, зокрема спільно з інженерними підрозділами збройних сил.
Нагадаємо, раніше диктатор Лукашенко заявляв, що Зеленському нібито "дають команду" втягнути Білорусь у війну.
Топ коментарі
+3 Тренболон
показати весь коментар08.01.2025 13:04
+2 частный сектор
показати весь коментар08.01.2025 13:06
+1 Komunalnyk
показати весь коментар08.01.2025 12:53
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
лисоговійськовий потяг з Гомеля до Берестя, і потім назад.
Але ж і старіє, падло. Скоро ґеґне.
Щодо об'єднаної "держави" -- я б не був таким однозначним. Події у Ночхі і Даґестані (спочатку) покажуть, що ніякої імперії не існує, і шита вся вона білими нитками. Згадаєте мої слова.
ВОРОГ ГОТУЄТЬСЯ, МОБІЛІЗУЄ, ТРЕНУЄ.
ЩО В НАС В ЦЬОМУ ПЛАНІ, КРІМ ПЛАНІВ НА ВИШКІЛ ?Де Тро,де закон про зброю, швейцарська модель,ізраїльська,т.тп?