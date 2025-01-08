Громадськість закликає президента, прем’єра та міністра ветеранів провести відкритий конкурс на будівництво Національного військового меморіального кладовища

Військовослужбовці Збройних сил України, родичі загиблих військових, а також представники українського громадянського суспільства виступили з відкритим листом до президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра у справах ветеранів Наталії Калмикової щодо будівництва Національного військового меморіального кладовища (НВМК).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Заявники закликають провести відкритий архітектурний конкурс для визначення ескізного проєкту меморіалу, а також будівництва об'єкта. Вони висловлюють недовіру до нинішніх процесів, зазначаючи, що ці процеси відбуваються без прозорості, в порушення міжнародних стандартів.

"Ми - військовослужбовці Збройних сил України, родичі загиблих військових, представники українського громадянського суспільства та медіаспільноти - звертаємося до представників влади із закликом провести відкритий загальнонаціональний архітектурний конкурс на архітектурно-скульптурний проєкт і будівництво головного військового меморіалу України - Національного військового меморіального кладовища. Цим відкритим листом ми хочемо висловити недовіру до процесів навколо будівництва НВМК та закликати всі відповідальні сторони зупинити неорадянські практики кулуарного ухвалення рішень, проведення тендерів і призначення виконавців будівництва", - йдеться у листі.

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Громадськість також критикує непрозорі тендери на ескізний проєкт, вибір підрядника та постачальника матеріалів для НВМК. "Попри суспільний резонанс і увагу медіа керівництво Державного підприємства "НВМК" знехтувало підривом довіри українського суспільства до процесів і швидко уклало договори на будівництво зі скандальним консорціумом. Такий поспіх прикривається ницою спекуляцією, що прозорий архітектурний конкурс на ескізний проєкт НВМК нібито відтермінує, а то й зупинить можливість поховань загиблих, прах яких сім’ї змушені зберігати вдома роками", - йдеться в зверненні.

Заявники наголошують на необхідності забезпечити рівні можливості для українських архітекторів та митців. "Закликаємо президента України, очільника уряду та міністра ветеранів України забезпечити рівне право українських архітекторів та митців чесно і справедливо боротися за можливість долучитися до створення Національного військового меморіального кладовища - майбутньої головної національної святині України", - додають вони.

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