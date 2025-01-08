УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11527 відвідувачів онлайн
Новини Війна
885 3

Громадськість закликає президента, прем’єра та міністра ветеранів провести відкритий конкурс на будівництво Національного військового меморіального кладовища

Громадськість закликає владу провести відкритий конкурс на будівництво НВМК

Військовослужбовці Збройних сил України, родичі загиблих військових, а також представники українського громадянського суспільства виступили з відкритим листом до президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра у справах ветеранів Наталії Калмикової щодо будівництва Національного військового меморіального кладовища (НВМК).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна". 

Заявники закликають провести відкритий архітектурний конкурс для визначення ескізного проєкту меморіалу, а також будівництва об'єкта. Вони висловлюють недовіру до нинішніх процесів, зазначаючи, що ці процеси відбуваються без прозорості, в порушення міжнародних стандартів.

"Ми - військовослужбовці Збройних сил України, родичі загиблих військових, представники українського громадянського суспільства та медіаспільноти - звертаємося до представників влади із закликом провести відкритий загальнонаціональний архітектурний конкурс на архітектурно-скульптурний проєкт і будівництво головного військового меморіалу України - Національного військового меморіального кладовища. Цим відкритим листом ми хочемо висловити недовіру до процесів навколо будівництва НВМК та закликати всі відповідальні сторони зупинити неорадянські практики кулуарного ухвалення рішень, проведення тендерів і призначення виконавців будівництва", - йдеться у листі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пошкодила 39 могил полеглих воїнів на Личаківському кладовищі: У Львові затримали жінку. ФОТО

Громадськість також критикує непрозорі тендери на ескізний проєкт, вибір підрядника та постачальника матеріалів для НВМК. "Попри суспільний резонанс і увагу медіа керівництво Державного підприємства "НВМК" знехтувало підривом довіри українського суспільства до процесів і швидко уклало договори на будівництво зі скандальним консорціумом. Такий поспіх прикривається ницою спекуляцією, що прозорий архітектурний конкурс на ескізний проєкт НВМК нібито відтермінує, а то й зупинить можливість поховань загиблих, прах яких сім’ї змушені зберігати вдома роками", - йдеться в зверненні.

Заявники наголошують на необхідності забезпечити рівні можливості для українських архітекторів та митців. "Закликаємо президента України, очільника уряду та міністра ветеранів України забезпечити рівне право українських архітекторів та митців чесно і справедливо боротися за можливість долучитися до створення Національного військового меморіального кладовища - майбутньої головної національної святині України", - додають вони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні заборонили використовувати детальні плани територій для нового будівництва. Що передбачено натомість?

Автор: 

конкурс (1288) будівництво (3021) Національне військове меморіальне кладовище (29)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потоки вже напрацьовані, смотрящі розставлені - і от тобі на! Та хто Вас там буде слухати?
показати весь коментар
08.01.2025 12:59 Відповісти
Ще трохи потягнуть а далі вже капітуляція мир і за гроші ніхто не питатиме
показати весь коментар
08.01.2025 13:04 Відповісти
Не для того їм олігархи в 2019 повну владу обіцяли, щоб тепер якась громадськість кайф безконтрольного дерибану ламала.
показати весь коментар
08.01.2025 13:58 Відповісти
 
 