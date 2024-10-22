Пошкодила 39 могил полеглих воїнів на Личаківському кладовищі: У Львові затримали жінку. ФОТО
Правоохоронці повідомили про підозру 48-річній жінці, яка вчинила наругу над могилами загиблих українських захисників на Личаківському кладовищі у Львові.
Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі та поліції, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що 20 жовтня 48-річна жінка на Личаківському цвинтарі у Меморіальному комплексі Героїв України пошкодила надмогильні лампадки та вази з квітами на 39 могилах.
Чому вона це зробила - правоохоронці не повідомляють.
"Проведеними заходами, вивчивши записи камер відеоспостереження, поліцейські спільно з співробітниками Управління Служби безпеки України у Львівській області встановили, що до вчинення наруги над могилами Героїв причетна жителька Львова віком 48 років", - розповіли в поліції.
Затриманій повідомили про підозру в нарузі над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого (ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України).
Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.
Нагадаємо, про пошкоджені могили на Личаківському кладовищі повідомив депутат Львівської міської ради Євген Бойко.
За його словами, наругу вчинили над 17 могилами загиблих військовослужбовців, 3 могилами політв’язнів та 2 похованнями волонтерів.
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а факт
в 1939 Львів заселили кацапським лайном
Це просто супер!!!
Має діяти Закон !!!
стану війни,
і навіть закон про воєнний стан, підписаний зе та з гербовою печаткою ніхто не бачив
крім першого, від 24,02,2024го
тому це буде вбивство....
Нашим теж в росії потрібно таких наймати.
Чи ви не чули про підпали військоматів на московії?
Син - професор університету, може нинішній ректор навіть.
Треба честь мати мужчині.
Просто якись сюрреалізм