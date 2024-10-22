Пошкодила 39 могил полеглих воїнів на Личаківському кладовищі: У Львові затримали жінку. ФОТО

Правоохоронці повідомили про підозру 48-річній жінці, яка вчинила наругу над могилами загиблих українських захисників на Личаківському кладовищі у Львові.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі та поліції, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 20 жовтня 48-річна жінка на Личаківському цвинтарі у Меморіальному комплексі Героїв України пошкодила надмогильні лампадки та вази з квітами на 39 могилах.

Чому вона це зробила - правоохоронці не повідомляють.

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"Проведеними заходами, вивчивши записи камер відеоспостереження, поліцейські спільно з співробітниками Управління Служби безпеки України у Львівській області встановили, що до вчинення наруги над могилами Героїв причетна жителька Львова віком 48 років", - розповіли в поліції.

Затриманій повідомили про підозру в нарузі над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого (ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

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Нагадаємо, про пошкоджені могили на Личаківському кладовищі повідомив депутат Львівської міської ради Євген Бойко.

За його словами, наругу вчинили над 17 могилами загиблих військовослужбовців, 3 могилами політв’язнів та 2 похованнями волонтерів.