УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13052 відвідувача онлайн
Новини Фото
13 809 74

Пошкодила 39 могил полеглих воїнів на Личаківському кладовищі: У Львові затримали жінку. ФОТО

Правоохоронці повідомили про підозру 48-річній жінці, яка вчинила наругу над могилами загиблих українських захисників на Личаківському кладовищі у Львові. 

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі та поліції, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 20 жовтня 48-річна жінка на Личаківському цвинтарі у Меморіальному комплексі Героїв України пошкодила надмогильні лампадки та вази з квітами на 39 могилах.

Чому вона це зробила - правоохоронці не повідомляють.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пошкодив 11 могил військовослужбовців: На Тернопільщині затримали зловмисника, - поліція

"Проведеними заходами, вивчивши записи камер відеоспостереження, поліцейські спільно з співробітниками Управління Служби безпеки України у Львівській області встановили, що до вчинення наруги над могилами Героїв причетна жителька Львова віком 48 років", - розповіли в поліції.

Поліція знайшла жінку, яка вчинила наругу над могилами військових у Львові

Затриманій повідомили про підозру в нарузі над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого (ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України). 

Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві хочуть знести Алею пам’яті: активісти, військові та рідні загиблих провели акцію протесту. ВIДЕО 

Нагадаємо, про пошкоджені могили на Личаківському кладовищі повідомив депутат Львівської міської ради Євген Бойко.

За його словами, наругу вчинили над 17 могилами загиблих військовослужбовців, 3 могилами політв’язнів та 2 похованнями волонтерів.

Автор: 

цвинтар (200) Львів (3091) пам’ять (1190) Нацполіція (15276) прокуратура (3703)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+22
Чому не діють "закони воєнного часу"? Цю лярву посадити на кіл і виставити на вході у цвинтар, щоб інших відлякувала.
показати весь коментар
22.10.2024 15:22 Відповісти
+21
еще одна рашкасамка??
показати весь коментар
22.10.2024 15:21 Відповісти
+14
нащо цей скот затримувати, його на місці вішати треба
показати весь коментар
22.10.2024 15:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
еще одна рашкасамка??
показати весь коментар
22.10.2024 15:21 Відповісти
Не факт,кругом гнид хватает.
показати весь коментар
22.10.2024 15:26 Відповісти
ні, не нефакт
а факт

в 1939 Львів заселили кацапським лайном
показати весь коментар
22.10.2024 16:58 Відповісти
кацапським окупаційним кацапо-совковим, комуна нацистьким окупаційним лайном і біонепотребом з нквд, ркка, вкп(б) !!! заселили ще в теплі квартири українців, поляків, євреїв !!!
показати весь коментар
22.10.2024 19:11 Відповісти
От тільки не треба. Я знаю кількох з російськими прізвищами. Вони ще більші українці у Львові, ніж ви , не знаю де.
показати весь коментар
22.10.2024 19:42 Відповісти
є різні, я не кожу що усі кацапи х*йові !!! але у нас у Львові, на Галичині кацапа перший раз побачили у І Світову війну, потім в ересні 1939 року, слава Богу доблесні війська німецтґького Вермахту це лайно у червні 1941 року вигнали і три роки був чистий спокій !!! потім це лайно нас "асвабоділо" в 1944 році ...
показати весь коментар
22.10.2024 19:48 Відповісти
"Вони ще більші українці у Львові, ніж ви , не знаю де."
Це просто супер!!!
показати весь коментар
24.10.2024 08:27 Відповісти
Можливо, внучка нквдистів.
показати весь коментар
15.12.2024 20:38 Відповісти
Чомусь на залюреному фото - якийсь бородань, а не жінка.
показати весь коментар
22.10.2024 15:21 Відповісти
ее можно на обмен !!! нах она в Украине
показати весь коментар
22.10.2024 15:21 Відповісти
Чому не діють "закони воєнного часу"? Цю лярву посадити на кіл і виставити на вході у цвинтар, щоб інших відлякувала.
показати весь коментар
22.10.2024 15:22 Відповісти
Може ще її на площі ринок повісити? Забагато честі курві.
показати весь коментар
22.10.2024 15:29 Відповісти
То відпустити?
показати весь коментар
22.10.2024 15:31 Відповісти
Втопити у вигребній ямі.
показати весь коментар
22.10.2024 15:41 Відповісти
Чудова ідея - відправити у вільне плавання!
показати весь коментар
22.10.2024 15:43 Відповісти
В полтву.
показати весь коментар
22.10.2024 15:45 Відповісти
Так і буде, адже суд порахує суму завданих збитків, тобто вартість розбитих ваз та лампадок, а вона буде незначною...
показати весь коментар
22.10.2024 16:27 Відповісти
Там інша стаття- вандалізм. ''Завдані збитки'' не мають значення.
показати весь коментар
22.10.2024 17:37 Відповісти
Тому, що по зеленому у нас ВОЄННИЙ стан, а не СТАН війни.
показати весь коментар
22.10.2024 15:41 Відповісти
Дійсно! У березні 2022го подібну наволоч до стовпа прив'язували і питання на місті вирішували! Жодного суду! Воно не виліковне! Вийде через 2 роки по амністії і продовжить паскудити. Віддати її родичам загиблих ,чиї могили вона спаплюжила! Це буде справедливо
показати весь коментар
22.10.2024 15:54 Відповісти
Якщо ввести "покарання воєнного часу", то при цій владі першим публічно стратять (по сфабрикованій страві) - Порошенка, Бутусова, усіх журналістів-розслідувачів і т.і.
Має діяти Закон !!!
показати весь коментар
22.10.2024 17:26 Відповісти
І всю зелену наволочь і 76%хто їх вибрав
показати весь коментар
24.10.2024 18:05 Відповісти
А потім патріотів за це "менти" притягували до відповідадьності за саиосуд!
показати весь коментар
22.10.2024 19:52 Відповісти
нема у нас війни,
стану війни,
і навіть закон про воєнний стан, підписаний зе та з гербовою печаткою ніхто не бачив
крім першого, від 24,02,2024го
тому це буде вбивство....
показати весь коментар
23.10.2024 10:47 Відповісти
Не вбивство, а знезараження.
показати весь коментар
23.10.2024 10:49 Відповісти
нащо цей скот затримувати, його на місці вішати треба
показати весь коментар
22.10.2024 15:24 Відповісти
Думаю, якби цю лярву затримали на місці злочину прості люди то так і зробили б.
показати весь коментар
22.10.2024 17:46 Відповісти
За гроші вона б могилу своєї матері сплюндрувала
показати весь коментар
22.10.2024 15:24 Відповісти
Смердюча потвора!
показати весь коментар
22.10.2024 15:27 Відповісти
Алкаші срані, за копійки.
Нашим теж в росії потрібно таких наймати.
показати весь коментар
22.10.2024 15:32 Відповісти
Давно наймаємо.
Чи ви не чули про підпали військоматів на московії?
показати весь коментар
22.10.2024 16:03 Відповісти
У алкашів нема ні смартфонів, ні комп'ютерів з ноутбуками і планшетами, це звичайна кіцапська потвора з україньским пашпортом
показати весь коментар
22.10.2024 19:56 Відповісти
А хто вона не кажуть. Не здивуюся, якщо виявиться, що переселенка з даунбасу-лугандону.
показати весь коментар
22.10.2024 15:33 Відповісти
Нєжданчік! Для особо одарьонних написано "жителька Львова"🤗
показати весь коментар
22.10.2024 15:39 Відповісти
Ну, як переїхала, так і стала "жителькою".
показати весь коментар
22.10.2024 15:47 Відповісти
В новинах завжди акцентують, якщо особа переселенець. Завжди!
показати весь коментар
22.10.2024 20:38 Відповісти
99,9%
показати весь коментар
22.10.2024 15:40 Відповісти
Марто Шепель, вона онука нквд-истів скоріш за все
показати весь коментар
15.12.2024 20:43 Відповісти
Хвора на совок, чи на пуйла?
показати весь коментар
22.10.2024 15:35 Відповісти
Не "бамбасянє"?! Жителька Львова?! Нє может бить! А "щирі патрійоти" вже взяли низький старт, щоб волать "на бамбасє всє такіє, іх нада убівать, панаєхалі"
показати весь коментар
22.10.2024 15:36 Відповісти
Якшо вона переїхала з "бамбасу" і вже живе, то автоматично стає "жителькою Львова". І окрім вас ніхто не пише, шо "панаєхавших бамбасят" треба вбивати
показати весь коментар
22.10.2024 15:50 Відповісти
вона могла з того Бамбасу переїхати ще за часів совка. Або з Рязані.
показати весь коментар
22.10.2024 16:23 Відповісти
Нє, її б біндерівці зʼїли.
показати весь коментар
22.10.2024 17:26 Відповісти
Ну, може про "панаєхавших" не закликають, а про тих, хто ще живе на Донеччині, не раз писали, вбиває їх русня вбиває
показати весь коментар
22.10.2024 20:44 Відповісти
а що з вами 3,14дерами робить?
показати весь коментар
22.10.2024 15:51 Відповісти
А чого ж ти не вбиваєш, лапотне? У вагнер тебе залюбки візьмуть. Чи вже там, шмаркате?
показати весь коментар
22.10.2024 20:41 Відповісти
Херой обі.раний
показати весь коментар
22.10.2024 20:46 Відповісти
Старшинський, уродженець області, якому 92 роки і про смерть якого нема інформації, ще недавно проживав у Києві.
Син - професор університету, може нинішній ректор навіть.
показати весь коментар
22.10.2024 16:03 Відповісти
Сташинського т9 не знає.
показати весь коментар
22.10.2024 16:04 Відповісти
Як таке можна робити,що у голові у цієї потвори?
показати весь коментар
22.10.2024 15:41 Відповісти
Вата
показати весь коментар
22.10.2024 16:21 Відповісти
Что-то кацапотребье не на шутку в Украине возбудилось, одна лахундра - в Одессе, у постамента царицы-зоофилки(с жеребцом)... то здесь, во Львове...
показати весь коментар
22.10.2024 15:58 Відповісти
А як вона туди потрапила ? Вхід платний, там і камери є. Це ж не просто кладовище, а меморіальний комплекс під охороною. Здається могили героїв добре проглядаються.
показати весь коментар
22.10.2024 16:09 Відповісти
зачем ??? зачем вы ее задержали и предали огласку деянию ??? они понимают что мы их не наказываем как надо и этому бесчинству не будет конца !!!!(((( вычислите , пробейте мозги или почки ,пускай недельку осознает ,чтоб поняла ,а потом выбросите в посадку ,пускай зверье ее доест !!! это мрази !!! об них даже ЗАКОН не хочется применять !!! и другим будет УРОК !!!
показати весь коментар
22.10.2024 16:17 Відповісти
Цікаво, а звідки взялась ця «жителька» у Львові
показати весь коментар
22.10.2024 16:18 Відповісти
На куртці написано, що вона з Лондона.

показати весь коментар
22.10.2024 17:11 Відповісти
Спихнуть, що психічнохвора і відпустять і на тому все закінчиться! А кацабня вона вся психічнохвора!
показати весь коментар
22.10.2024 16:20 Відповісти
Не вірю. Всі шкідники, що їх пики заблюрені, є фальшиві. Самі гадять, самі типу "ловлять", самі і стукають собі в груди. Постанова
показати весь коментар
22.10.2024 16:28 Відповісти
Понятно... если у Юльки харя - не в пикселях, значит она шкiдник не липовий... Слава богу, шо за неi вже нiхто не проголосуе.
показати весь коментар
22.10.2024 19:15 Відповісти
Alexandr shamov, виглядає черв'яком той, хто одного з найрозумніших політиків - одну з небагатьох, хто був в опозиції до кучмівської банди, - обговорює у такому зневажливому тоні.
Треба честь мати мужчині.
показати весь коментар
15.12.2024 20:56 Відповісти
Це перший раз коли я з тобою погоджуюсь.
показати весь коментар
22.10.2024 19:38 Відповісти
Вибач, для Януковіча грошей нема
показати весь коментар
22.10.2024 21:10 Відповісти
Казав і буду казати. Разом з жінками і дітьми (що природньо) на Далекій Захід (гнити в Європу) поїхало те лайно, яке має бабло. А на Близький Захід (Закарпаття, Львів і так далі) поїхало лайно БЕЗ грошей. І, відповідно до мізків і совісті, веде себе всюди як привикло узьке бидло (Я на вас клав і всі мені винні). Нічогог нового. А може попіаритись захотілось - а тут ні ПІБ і пику заблюрили. І розовощока полюція і прокторатурою роботу мають, виправдовують свою бронь.
показати весь коментар
22.10.2024 16:31 Відповісти
та воно *******.самий кончений сєпар з мертвими воювати не буде.
показати весь коментар
22.10.2024 17:02 Відповісти
Волгоградський обласний суд засудив до року примусових робіт блогера Расула Ахіяретдінова, який зняв відео про невідповідність пам'ятника "Батьківщина кличе!" на Мамаєвому кургані "традиційним цінностям"
показати весь коментар
22.10.2024 17:04 Відповісти
22 могили * 5 років = 110 років.
показати весь коментар
22.10.2024 18:20 Відповісти
Внучка НКВС?
показати весь коментар
22.10.2024 18:28 Відповісти
Передати на "перевиховання" родичам полеглих, буде більш дієво.
показати весь коментар
22.10.2024 20:20 Відповісти
Це ж якою мразотою треба бути, щоб руйнувати могили. Пожиттево таким мразотам требо давати, з конфіскацією усього майна, та ще й знайти як використовувати насильно як раб силу

Просто якись сюрреалізм
показати весь коментар
23.10.2024 00:19 Відповісти
А чому не кажуть хто вона? Корінна галичанка,кацапоменшина,понаїхавша донбасска?
показати весь коментар
23.10.2024 17:23 Відповісти
....це роблять не люди...,це роблять кончені виродки,сміття суспільства...І на це сміття у когось попит.
показати весь коментар
23.10.2024 20:34 Відповісти
Вата вона і у Львові вата, кацапи через Телеграм мабуть фублі закинули.
показати весь коментар
23.10.2024 20:48 Відповісти
 
 