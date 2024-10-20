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На Личаківському кладовищі у Львові пошкодили 17 могили полеглих Героїв (оновлено). ФОТОрепортаж

Поліцейські Львівщини встановлюють зловмисників, які здійснили наругу на могилах наших Героїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Львівської області.

Як зазначається, сьогодні о 09.30 до поліції надійшло повідомлення про пошкодження кількох могил військовослужбовців на полі почесних поховань № 76 Личаківського кладовища у Львові.

На місці події працюють слідчо-оперативна група та співробітники інших служб поліції Львівщини.

Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення осіб зловмисників, які здійснили наругу на могилах захисників.

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Вирішується питання правової кваліфікації події.

Оновлена інформація 

Як повідомив у фейсбуку депутат Львівської міської ради Євген Бойко, зловмисники пошкодили 17 могил загиблих військовослужбовців, 3 могили політв’язнів та 2 поховання волонтерів.

На Личаківському кладовищі пошкодили могили військових
На Личаківському кладовищі пошкодили могили військових
На Личаківському кладовищі пошкодили могили військових
На Личаківському кладовищі пошкодили могили військових
На Личаківському кладовищі пошкодили могили військових

Автор: 

цвинтар (199) Львів (3091) пам’ять (1190) Нацполіція (15274)


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Топ коментарі
+10
А ви, спитайте звідки вони переселились ?
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20.10.2024 12:13 Відповісти
+8
Найти і по пояс прикопати на місяць! щоб собаки мочилися на них!
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20.10.2024 12:41 Відповісти
+7
Ви звернули увагу? Ніде,де знаходяться якісь національні символи,могили загиблих за Україну,не встановлюються відеокамери? Плюндруй,знищуй,руйнуй...і все безкарно і анонімно....
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20.10.2024 14:02 Відповісти
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А ви, спитайте звідки вони переселились ?
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20.10.2024 12:13 Відповісти
А Старшинський якою мовою розмовляє?
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20.10.2024 12:26 Відповісти
Найти і по пояс прикопати на місяць! щоб собаки мочилися на них!
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20.10.2024 12:41 Відповісти
Краще по пояс, але догори ногами.
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20.10.2024 16:29 Відповісти
А може ті, що б"ються тупими макітрами в офісах УПЦ?
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20.10.2024 14:14 Відповісти
підароязикі личинки совків...
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20.10.2024 13:41 Відповісти
зеленські своїх не здають.. хіба що, коли ті вже закордоном, у безпеці...
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20.10.2024 13:45 Відповісти
Дітки повеселилися, а можливо "шукали легкий заробіток". Тільки такі відмовки для наівних.
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20.10.2024 13:57 Відповісти
Ви звернули увагу? Ніде,де знаходяться якісь національні символи,могили загиблих за Україну,не встановлюються відеокамери? Плюндруй,знищуй,руйнуй...і все безкарно і анонімно....
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20.10.2024 14:02 Відповісти
Пусти свиней під стіл,вони залізуть на стіл.
Ну шо,як вам Львів'яни пєрєсєлєнці?
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20.10.2024 16:47 Відповісти
бидло - воно всюди бидло!
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20.10.2024 18:15 Відповісти
Якщо бути чесним, то Закон про мову (точну назву не пам'ятаю, але суть така) з'явився ще наприкінці 1990-х чи початку 2000-х, тобто за часів Кучми. Я викладач КПІ і добре пам'ятаю, як нам приблизно у 2000-2001 оголосили про вимогу негайно перейти на державну мову викладання. Що стосується видання метод. матеріалів, то там перехід на державну мову відбувся ще раніше (не пізніше 2000), останні дисертації російською захищали приблизно у 1997 - мій колега у 1997 ще проскочив, а я подавав до захисту та захищався у 1999, і перекладав на державну (за годину переклав, було нескладно).
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20.10.2024 20:41 Відповісти
Запоріжжя та Київ - це трохи різні світи (на жаль), хоча країна одна та закони ті ж самі. Крім того, іноземці - теж окрема історія, бо знадобився час для підготовки фахівців типу "Українська як іноземна". Пам1ятаю, що у нас приблизно у 2006 на 1-й курс поступила дівчина з Ірану, так вона принаймні у 1-му семестрі українською не володіла (російською - так). Зараз таких проблем немає.
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20.10.2024 21:50 Відповісти
Коли маєш роботу на 100+ сторінок, написану за багаторічною звичкою російською, і її треба терміново перекласти, то дієслово "проскочити" можна виправдати. До речі, про себе я так не казав ("не проскочив"), бо у мене тоді було більше часу.
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20.10.2024 21:45 Відповісти
Ваті завжди Майдани винуваті. Все з ніг на голову
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20.10.2024 19:51 Відповісти
Оце вчинили ті що кричали "путін введи войска" яких опісля "приходу путинських асфабадителей" прийняла Львівська область- бидло -свинота прокацапська.
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20.10.2024 17:35 Відповісти
Коли доблєсна поліція буде охороняти поховання і пам'ятники героям цієї війни? Немає грошей платити поліції охорони? А безкоштовно не пробували? А виділити кошти з бюджету міста? До чого ми докотилися, що ворог вбиває героїв на фронті, а ми в тилу не можемо зберегти їх поховання?
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20.10.2024 17:40 Відповісти
Україна в небезпеці! Конституція не діє, Верховною Радою керує антиконституційний "ОФІС" протермінованого президента. Засідання ВРУ нелегітимне через відсутність більшої половини вищого органу влади. ЗМІ в руках олігархічної влади. Обласна РАДА слугує корумпованому так званому "губернатору". Усі прогресивні партії та активність громадськості повністю паралізовані КДБістськими режимами. Корумповані правоохоронні органи не в змозі адекватно реагувати на скоєні злочини. Владою поширюється брехлива інформація про активність в розкритті резонансних злочинів (вбивство Фаріон).
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20.10.2024 18:00 Відповісти
тіки-но помітили??
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20.10.2024 18:17 Відповісти
 
 