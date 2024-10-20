На Личаківському кладовищі у Львові пошкодили 17 могили полеглих Героїв (оновлено). ФОТОрепортаж
Поліцейські Львівщини встановлюють зловмисників, які здійснили наругу на могилах наших Героїв.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Львівської області.
Як зазначається, сьогодні о 09.30 до поліції надійшло повідомлення про пошкодження кількох могил військовослужбовців на полі почесних поховань № 76 Личаківського кладовища у Львові.
На місці події працюють слідчо-оперативна група та співробітники інших служб поліції Львівщини.
Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення осіб зловмисників, які здійснили наругу на могилах захисників.
Вирішується питання правової кваліфікації події.
Оновлена інформація
Як повідомив у фейсбуку депутат Львівської міської ради Євген Бойко, зловмисники пошкодили 17 могил загиблих військовослужбовців, 3 могили політв’язнів та 2 поховання волонтерів.
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