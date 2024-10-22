Повредила 39 могил павших воинов на Лычаковском кладбище: Во Львове задержали женщину. ФОТО
Правоохранители сообщили о подозрении 48-летней женщине, которая совершила надругательство над могилами погибших украинских защитников на Лычаковском кладбище во Львове.
Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре и полиции, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что 20 октября 48-летняя женщина на Лычаковском кладбище в Мемориальном комплексе Героев Украины повредила надмогильные лампадки и вазы с цветами на 39 могилах.
Почему она это сделала - правоохранители не сообщают.
"Проведенными мерами, изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины во Львовской области установили, что к совершению надругательства над могилами Героев причастна жительница Львова в возрасте 48 лет", - рассказали в полиции.
Задержанной сообщили о подозрении в надругательстве над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего (ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Напомним, о поврежденных могилах на Лычаковском кладбище сообщил депутат Львовского городского совета Евгений Бойко.
По его словам, надругательство совершили над 17 могилами погибших военнослужащих, 3 могилами политзаключенных и 2 захоронениями волонтеров.
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а факт
в 1939 Львів заселили кацапським лайном
Це просто супер!!!
Має діяти Закон !!!
стану війни,
і навіть закон про воєнний стан, підписаний зе та з гербовою печаткою ніхто не бачив
крім першого, від 24,02,2024го
тому це буде вбивство....
Нашим теж в росії потрібно таких наймати.
Чи ви не чули про підпали військоматів на московії?
Син - професор університету, може нинішній ректор навіть.
Треба честь мати мужчині.
Просто якись сюрреалізм