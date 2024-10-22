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Повредила 39 могил павших воинов на Лычаковском кладбище: Во Львове задержали женщину. ФОТО

Правоохранители сообщили о подозрении 48-летней женщине, которая совершила надругательство над могилами погибших украинских защитников на Лычаковском кладбище во Львове.

Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре и полиции, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 20 октября 48-летняя женщина на Лычаковском кладбище в Мемориальном комплексе Героев Украины повредила надмогильные лампадки и вазы с цветами на 39 могилах.

Почему она это сделала - правоохранители не сообщают.

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"Проведенными мерами, изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины во Львовской области установили, что к совершению надругательства над могилами Героев причастна жительница Львова в возрасте 48 лет", - рассказали в полиции.

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Задержанной сообщили о подозрении в надругательстве над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего (ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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Напомним, о поврежденных могилах на Лычаковском кладбище сообщил депутат Львовского городского совета Евгений Бойко.

По его словам, надругательство совершили над 17 могилами погибших военнослужащих, 3 могилами политзаключенных и 2 захоронениями волонтеров.

Автор: 

кладбище (287) Львов (4599) память (1498) Нацполиция (16562) прокуратура (5035)


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Топ комментарии
+22
Чому не діють "закони воєнного часу"? Цю лярву посадити на кіл і виставити на вході у цвинтар, щоб інших відлякувала.
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22.10.2024 15:22 Ответить
+21
еще одна рашкасамка??
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22.10.2024 15:21 Ответить
+14
нащо цей скот затримувати, його на місці вішати треба
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22.10.2024 15:24 Ответить
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еще одна рашкасамка??
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22.10.2024 15:21 Ответить
Не факт,кругом гнид хватает.
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22.10.2024 15:26 Ответить
ні, не нефакт
а факт

в 1939 Львів заселили кацапським лайном
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22.10.2024 16:58 Ответить
кацапським окупаційним кацапо-совковим, комуна нацистьким окупаційним лайном і біонепотребом з нквд, ркка, вкп(б) !!! заселили ще в теплі квартири українців, поляків, євреїв !!!
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22.10.2024 19:11 Ответить
От тільки не треба. Я знаю кількох з російськими прізвищами. Вони ще більші українці у Львові, ніж ви , не знаю де.
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22.10.2024 19:42 Ответить
є різні, я не кожу що усі кацапи х*йові !!! але у нас у Львові, на Галичині кацапа перший раз побачили у І Світову війну, потім в ересні 1939 року, слава Богу доблесні війська німецтґького Вермахту це лайно у червні 1941 року вигнали і три роки був чистий спокій !!! потім це лайно нас "асвабоділо" в 1944 році ...
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22.10.2024 19:48 Ответить
"Вони ще більші українці у Львові, ніж ви , не знаю де."
Це просто супер!!!
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24.10.2024 08:27 Ответить
Можливо, внучка нквдистів.
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15.12.2024 20:38 Ответить
Чомусь на залюреному фото - якийсь бородань, а не жінка.
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22.10.2024 15:21 Ответить
ее можно на обмен !!! нах она в Украине
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22.10.2024 15:21 Ответить
Чому не діють "закони воєнного часу"? Цю лярву посадити на кіл і виставити на вході у цвинтар, щоб інших відлякувала.
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22.10.2024 15:22 Ответить
Може ще її на площі ринок повісити? Забагато честі курві.
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22.10.2024 15:29 Ответить
То відпустити?
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22.10.2024 15:31 Ответить
Втопити у вигребній ямі.
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22.10.2024 15:41 Ответить
Чудова ідея - відправити у вільне плавання!
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22.10.2024 15:43 Ответить
В полтву.
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22.10.2024 15:45 Ответить
Так і буде, адже суд порахує суму завданих збитків, тобто вартість розбитих ваз та лампадок, а вона буде незначною...
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22.10.2024 16:27 Ответить
Там інша стаття- вандалізм. ''Завдані збитки'' не мають значення.
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22.10.2024 17:37 Ответить
Тому, що по зеленому у нас ВОЄННИЙ стан, а не СТАН війни.
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22.10.2024 15:41 Ответить
Дійсно! У березні 2022го подібну наволоч до стовпа прив'язували і питання на місті вирішували! Жодного суду! Воно не виліковне! Вийде через 2 роки по амністії і продовжить паскудити. Віддати її родичам загиблих ,чиї могили вона спаплюжила! Це буде справедливо
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22.10.2024 15:54 Ответить
Якщо ввести "покарання воєнного часу", то при цій владі першим публічно стратять (по сфабрикованій страві) - Порошенка, Бутусова, усіх журналістів-розслідувачів і т.і.
Має діяти Закон !!!
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22.10.2024 17:26 Ответить
І всю зелену наволочь і 76%хто їх вибрав
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24.10.2024 18:05 Ответить
А потім патріотів за це "менти" притягували до відповідадьності за саиосуд!
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22.10.2024 19:52 Ответить
нема у нас війни,
стану війни,
і навіть закон про воєнний стан, підписаний зе та з гербовою печаткою ніхто не бачив
крім першого, від 24,02,2024го
тому це буде вбивство....
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23.10.2024 10:47 Ответить
Не вбивство, а знезараження.
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23.10.2024 10:49 Ответить
нащо цей скот затримувати, його на місці вішати треба
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22.10.2024 15:24 Ответить
Думаю, якби цю лярву затримали на місці злочину прості люди то так і зробили б.
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22.10.2024 17:46 Ответить
За гроші вона б могилу своєї матері сплюндрувала
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22.10.2024 15:24 Ответить
Смердюча потвора!
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22.10.2024 15:27 Ответить
Алкаші срані, за копійки.
Нашим теж в росії потрібно таких наймати.
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22.10.2024 15:32 Ответить
Давно наймаємо.
Чи ви не чули про підпали військоматів на московії?
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22.10.2024 16:03 Ответить
У алкашів нема ні смартфонів, ні комп'ютерів з ноутбуками і планшетами, це звичайна кіцапська потвора з україньским пашпортом
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22.10.2024 19:56 Ответить
А хто вона не кажуть. Не здивуюся, якщо виявиться, що переселенка з даунбасу-лугандону.
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22.10.2024 15:33 Ответить
Нєжданчік! Для особо одарьонних написано "жителька Львова"🤗
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22.10.2024 15:39 Ответить
Ну, як переїхала, так і стала "жителькою".
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22.10.2024 15:47 Ответить
В новинах завжди акцентують, якщо особа переселенець. Завжди!
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22.10.2024 20:38 Ответить
99,9%
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22.10.2024 15:40 Ответить
Марто Шепель, вона онука нквд-истів скоріш за все
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15.12.2024 20:43 Ответить
Хвора на совок, чи на пуйла?
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22.10.2024 15:35 Ответить
Не "бамбасянє"?! Жителька Львова?! Нє может бить! А "щирі патрійоти" вже взяли низький старт, щоб волать "на бамбасє всє такіє, іх нада убівать, панаєхалі"
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22.10.2024 15:36 Ответить
Якшо вона переїхала з "бамбасу" і вже живе, то автоматично стає "жителькою Львова". І окрім вас ніхто не пише, шо "панаєхавших бамбасят" треба вбивати
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22.10.2024 15:50 Ответить
вона могла з того Бамбасу переїхати ще за часів совка. Або з Рязані.
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22.10.2024 16:23 Ответить
Нє, її б біндерівці зʼїли.
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22.10.2024 17:26 Ответить
Ну, може про "панаєхавших" не закликають, а про тих, хто ще живе на Донеччині, не раз писали, вбиває їх русня вбиває
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22.10.2024 20:44 Ответить
а що з вами 3,14дерами робить?
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22.10.2024 15:51 Ответить
А чого ж ти не вбиваєш, лапотне? У вагнер тебе залюбки візьмуть. Чи вже там, шмаркате?
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22.10.2024 20:41 Ответить
Херой обі.раний
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22.10.2024 20:46 Ответить
Старшинський, уродженець області, якому 92 роки і про смерть якого нема інформації, ще недавно проживав у Києві.
Син - професор університету, може нинішній ректор навіть.
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22.10.2024 16:03 Ответить
Сташинського т9 не знає.
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22.10.2024 16:04 Ответить
Як таке можна робити,що у голові у цієї потвори?
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22.10.2024 15:41 Ответить
Вата
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22.10.2024 16:21 Ответить
Что-то кацапотребье не на шутку в Украине возбудилось, одна лахундра - в Одессе, у постамента царицы-зоофилки(с жеребцом)... то здесь, во Львове...
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22.10.2024 15:58 Ответить
А як вона туди потрапила ? Вхід платний, там і камери є. Це ж не просто кладовище, а меморіальний комплекс під охороною. Здається могили героїв добре проглядаються.
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22.10.2024 16:09 Ответить
зачем ??? зачем вы ее задержали и предали огласку деянию ??? они понимают что мы их не наказываем как надо и этому бесчинству не будет конца !!!!(((( вычислите , пробейте мозги или почки ,пускай недельку осознает ,чтоб поняла ,а потом выбросите в посадку ,пускай зверье ее доест !!! это мрази !!! об них даже ЗАКОН не хочется применять !!! и другим будет УРОК !!!
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22.10.2024 16:17 Ответить
Цікаво, а звідки взялась ця «жителька» у Львові
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22.10.2024 16:18 Ответить
На куртці написано, що вона з Лондона.

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22.10.2024 17:11 Ответить
Спихнуть, що психічнохвора і відпустять і на тому все закінчиться! А кацабня вона вся психічнохвора!
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22.10.2024 16:20 Ответить
Не вірю. Всі шкідники, що їх пики заблюрені, є фальшиві. Самі гадять, самі типу "ловлять", самі і стукають собі в груди. Постанова
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22.10.2024 16:28 Ответить
Понятно... если у Юльки харя - не в пикселях, значит она шкiдник не липовий... Слава богу, шо за неi вже нiхто не проголосуе.
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22.10.2024 19:15 Ответить
Alexandr shamov, виглядає черв'яком той, хто одного з найрозумніших політиків - одну з небагатьох, хто був в опозиції до кучмівської банди, - обговорює у такому зневажливому тоні.
Треба честь мати мужчині.
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15.12.2024 20:56 Ответить
Це перший раз коли я з тобою погоджуюсь.
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22.10.2024 19:38 Ответить
Вибач, для Януковіча грошей нема
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22.10.2024 21:10 Ответить
Казав і буду казати. Разом з жінками і дітьми (що природньо) на Далекій Захід (гнити в Європу) поїхало те лайно, яке має бабло. А на Близький Захід (Закарпаття, Львів і так далі) поїхало лайно БЕЗ грошей. І, відповідно до мізків і совісті, веде себе всюди як привикло узьке бидло (Я на вас клав і всі мені винні). Нічогог нового. А може попіаритись захотілось - а тут ні ПІБ і пику заблюрили. І розовощока полюція і прокторатурою роботу мають, виправдовують свою бронь.
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22.10.2024 16:31 Ответить
та воно *******.самий кончений сєпар з мертвими воювати не буде.
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22.10.2024 17:02 Ответить
Волгоградський обласний суд засудив до року примусових робіт блогера Расула Ахіяретдінова, який зняв відео про невідповідність пам'ятника "Батьківщина кличе!" на Мамаєвому кургані "традиційним цінностям"
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22.10.2024 17:04 Ответить
22 могили * 5 років = 110 років.
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22.10.2024 18:20 Ответить
Внучка НКВС?
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22.10.2024 18:28 Ответить
Передати на "перевиховання" родичам полеглих, буде більш дієво.
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22.10.2024 20:20 Ответить
Це ж якою мразотою треба бути, щоб руйнувати могили. Пожиттево таким мразотам требо давати, з конфіскацією усього майна, та ще й знайти як використовувати насильно як раб силу

Просто якись сюрреалізм
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23.10.2024 00:19 Ответить
А чому не кажуть хто вона? Корінна галичанка,кацапоменшина,понаїхавша донбасска?
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23.10.2024 17:23 Ответить
....це роблять не люди...,це роблять кончені виродки,сміття суспільства...І на це сміття у когось попит.
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23.10.2024 20:34 Ответить
Вата вона і у Львові вата, кацапи через Телеграм мабуть фублі закинули.
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23.10.2024 20:48 Ответить
 
 