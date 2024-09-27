Повредил 11 могил военнослужащих: На Тернопольщине задержан злоумышленник, - полиция

В Тернопольской области 44-летний мужчина посрывал государственные флаги и выбросил кресты с могил погибших украинских защитников.

Об этом сообщила полиция Тернопольской области, передает Цензор.НЕТ.

Утром в пятницу, 27 сентября, в полицию поступило сообщение от жителей села Млиновцы, что на местном кладбище неизвестный мужчина сорвал государственные флаги и выбросил кресты с могил военнослужащих.

На месте происшествия правоохранители зафиксировали 11 поврежденных могил воинов, погибших на войне с Россией.

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Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 44-летний житель Тернопольского района. Мотивы преступления выясняют правоохранители.

Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой, другим местом захоронения).

Санкция статьи предусматривает наказание - от трех до пяти лет ограничения или лишения свободы.

В рамках досудебного расследования проведут соответствующую экспертизу относительно вменяемости фигуранта.

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