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Повредил 11 могил военнослужащих: На Тернопольщине задержан злоумышленник, - полиция

На Тернопільщині поліцейські встановили зловмисника, який пошкодив могили військовослужбовців

В Тернопольской области 44-летний мужчина посрывал государственные флаги и выбросил кресты с могил погибших украинских защитников.

Об этом сообщила полиция Тернопольской области, передает Цензор.НЕТ.

Утром в пятницу, 27 сентября, в полицию поступило сообщение от жителей села Млиновцы, что на местном кладбище неизвестный мужчина сорвал государственные флаги и выбросил кресты с могил военнослужащих.

На месте происшествия правоохранители зафиксировали 11 поврежденных могил воинов, погибших на войне с Россией.

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Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 44-летний житель Тернопольского района. Мотивы преступления выясняют правоохранители.

Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой, другим местом захоронения).

Санкция статьи предусматривает наказание - от трех до пяти лет ограничения или лишения свободы.

В рамках досудебного расследования проведут соответствующую экспертизу относительно вменяемости фигуранта.

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Автор: 

кладбище (280) военнослужащие (6149) Тернопольская область (730)


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Топ комментарии
+16
Вирийте іще одну могилу і туди ублюдка
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27.09.2024 12:38
+8
Шось з головою?
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27.09.2024 12:33
+7
У деяких виданнях пишуть, що так. https://poglyad.te.ua/podii/na-ternopilshhyni-psyhichno-hvoryj-cholovik-poshkodyv-mogyly-vijskovyh.html

Але тут треба точну інформацію, чи були понівечені ще якісь могили. А то така вибірковість виглядає дещо дивною.
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27.09.2024 12:55
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Шось з головою?
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27.09.2024 12:33 Ответить
У деяких виданнях пишуть, що так. https://poglyad.te.ua/podii/na-ternopilshhyni-psyhichno-hvoryj-cholovik-poshkodyv-mogyly-vijskovyh.html

Але тут треба точну інформацію, чи були понівечені ще якісь могили. А то така вибірковість виглядає дещо дивною.
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27.09.2024 12:55 Ответить
А то можна натворити справ, а потім прикритися психічною хворобою.
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27.09.2024 12:56 Ответить
Може на могилах були прапори встановлені..абпо просто - всі на одній ділянці.
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27.09.2024 13:07 Ответить
І що, державний прапор діє як на бика червона ганчірка? Зрозуміло, що там були державні прапори ( в статті написано"розривав державні прапори" та повикидував хрести). Сильний бугай, якщо ще й хрести повикидував.
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27.09.2024 13:37 Ответить
Якщо на інших ресурсах он пишуть, що стоїть на обліку у психіатрії, то прапор будь якого кольору, або будь що може виступати тригером для подібного...по-перше - психи, буйні, сильні всі. По-друге - на фото тимчасові хрести..їх видрати, або зламати, багато сили нетреба.

Не захищаю, але інфа подається дивно..
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27.09.2024 14:07 Ответить
Взагалі для села з населенням 430 чоловік 11загиблих то забагато...
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27.09.2024 14:00 Ответить
Цікаво, це зробив знову понаехавший, що чи вже корінний мешканець Тернопільщини?
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27.09.2024 12:37 Ответить
Цитата з цієї ж статті, - Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 44-річний житель Тернопільського району. Мотиви злочину з'ясовують правоохоронці. Джерело: -.
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27.09.2024 12:46 Ответить
Вирийте іще одну могилу і туди ублюдка
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27.09.2024 12:38 Ответить
Правильно , бо там його місце 👹
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27.09.2024 12:41 Ответить
Він не вартий там бути похований, а на сміттєзвалищі йому місце
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27.09.2024 13:26 Ответить
На гіляку тваврину.
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27.09.2024 12:45 Ответить
Чого б його там і не прикопати.
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27.09.2024 12:50 Ответить
15 розг ему в прямом эфире. Кто больше?
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27.09.2024 13:22 Ответить
300 плетей. Можно не в прямом
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27.09.2024 17:29 Ответить
Так , в російськомірних з головою щось не так, але наші кварталівці нічим не поступаються!
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27.09.2024 13:50 Ответить
Це шо, блть, хитрий план щоб уникнути мобілізації !?? На фронт рити окопи і бліндажі ***** косити від служби як ЗЕля, там його фізично перевиховають.
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27.09.2024 13:58 Ответить
ну якщо його не покарають то люди знають що робити
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27.09.2024 14:36 Ответить
відрізати руки і запхати в сраку.адекватна відповідь вчинку.
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27.09.2024 15:12 Ответить
Це вже якою треба кінченою мерзотою треба бути що б таке творити ,здохни падло .
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27.09.2024 15:43 Ответить
Какое еще наюх 'ограничение свободы'?! Ввалить триста плетей, если выживет - на рытье окопов, до конца войны. Потом пинка под сраку и домой, в Тамбов
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27.09.2024 17:28 Ответить
Це відвертий саботаж з боку Зеленського - на 3 рік війни не внести змін до Кримінального кодексу. Такі дії - не наруга над могилами, це люта ненависть до України, заперечення її існування, це 100% державна зрада. НЕОБХІДНО ВВОДИТИ ВІЙСЬКОВИЙ ТРИБУНАЛ І СМЕРТНУ КАРУ. БО ТАКИХ ВОРОГІВ ПОТРІБНО ЗНИЩУВАТИ ПІД ЧАС ВІЙНИ, Тоді й машини перестануть палити, і шпигувати за ЗСУ.
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27.09.2024 18:19 Ответить
 
 