Пошкодив 11 могил військовослужбовців: На Тернопільщині затримали зловмисника, - поліція

У Тернопільській області 44-річний чоловік позривав державні прапори та повикидав хрести з могил загиблих українських захисників.

Про це повідомила поліція Тернопільської області, передає Цензор.НЕТ.

Вранці у п’ятницю, 27 вересня, до поліції надійшло повідомлення від жителів села Млинівці, що на місцевому кладовищі невідомий чоловік позривав державні прапори та повикидав хрести з могил військовослужбовців.

На місці події правоохоронці зафіксували 11 пошкоджених могил воїнів, які загинули на війні з Росією.

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Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 44-річний житель Тернопільського району. Мотиви злочину з’ясовують правоохоронці.

Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою, іншим місцем поховання).

Санкція статті передбачає покарання - від трьох до п’яти років обмеження або позбавлення волі.

У межах досудового розслідування проведуть відповідну експертизу щодо осудності фігуранта.

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