Пошкодив 11 могил військовослужбовців: На Тернопільщині затримали зловмисника, - поліція
У Тернопільській області 44-річний чоловік позривав державні прапори та повикидав хрести з могил загиблих українських захисників.
Про це повідомила поліція Тернопільської області, передає Цензор.НЕТ.
Вранці у п’ятницю, 27 вересня, до поліції надійшло повідомлення від жителів села Млинівці, що на місцевому кладовищі невідомий чоловік позривав державні прапори та повикидав хрести з могил військовослужбовців.
На місці події правоохоронці зафіксували 11 пошкоджених могил воїнів, які загинули на війні з Росією.
Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 44-річний житель Тернопільського району. Мотиви злочину з’ясовують правоохоронці.
Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою, іншим місцем поховання).
Санкція статті передбачає покарання - від трьох до п’яти років обмеження або позбавлення волі.
У межах досудового розслідування проведуть відповідну експертизу щодо осудності фігуранта.
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Але тут треба точну інформацію, чи були понівечені ще якісь могили. А то така вибірковість виглядає дещо дивною.
Не захищаю, але інфа подається дивно..