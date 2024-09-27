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Пошкодив 11 могил військовослужбовців: На Тернопільщині затримали зловмисника, - поліція

На Тернопільщині поліцейські встановили зловмисника, який пошкодив могили військовослужбовців

У Тернопільській області 44-річний чоловік позривав державні прапори та повикидав хрести з могил загиблих українських захисників.

Про це повідомила поліція Тернопільської області, передає Цензор.НЕТ.

Вранці у п’ятницю, 27 вересня, до поліції надійшло повідомлення від жителів села Млинівці, що на місцевому кладовищі невідомий чоловік позривав державні прапори та повикидав хрести з могил військовослужбовців.

На місці події правоохоронці зафіксували 11 пошкоджених могил воїнів, які загинули на війні з Росією.

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Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 44-річний житель Тернопільського району. Мотиви злочину з’ясовують правоохоронці.

Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою, іншим місцем поховання).

Санкція статті передбачає покарання - від трьох до п’яти років обмеження або позбавлення волі.

У межах досудового розслідування проведуть відповідну експертизу щодо осудності фігуранта.

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Автор: 

цвинтар (193) військовослужбовці (4773) Тернопільська область (593)


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Топ коментарі
+16
Вирийте іще одну могилу і туди ублюдка
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27.09.2024 12:38
+8
Шось з головою?
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27.09.2024 12:33
+7
У деяких виданнях пишуть, що так. https://poglyad.te.ua/podii/na-ternopilshhyni-psyhichno-hvoryj-cholovik-poshkodyv-mogyly-vijskovyh.html

Але тут треба точну інформацію, чи були понівечені ще якісь могили. А то така вибірковість виглядає дещо дивною.
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27.09.2024 12:55
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Шось з головою?
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27.09.2024 12:33 Відповісти
У деяких виданнях пишуть, що так. https://poglyad.te.ua/podii/na-ternopilshhyni-psyhichno-hvoryj-cholovik-poshkodyv-mogyly-vijskovyh.html

Але тут треба точну інформацію, чи були понівечені ще якісь могили. А то така вибірковість виглядає дещо дивною.
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27.09.2024 12:55 Відповісти
А то можна натворити справ, а потім прикритися психічною хворобою.
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27.09.2024 12:56 Відповісти
Може на могилах були прапори встановлені..абпо просто - всі на одній ділянці.
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27.09.2024 13:07 Відповісти
І що, державний прапор діє як на бика червона ганчірка? Зрозуміло, що там були державні прапори ( в статті написано"розривав державні прапори" та повикидував хрести). Сильний бугай, якщо ще й хрести повикидував.
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27.09.2024 13:37 Відповісти
Якщо на інших ресурсах он пишуть, що стоїть на обліку у психіатрії, то прапор будь якого кольору, або будь що може виступати тригером для подібного...по-перше - психи, буйні, сильні всі. По-друге - на фото тимчасові хрести..їх видрати, або зламати, багато сили нетреба.

Не захищаю, але інфа подається дивно..
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27.09.2024 14:07 Відповісти
Взагалі для села з населенням 430 чоловік 11загиблих то забагато...
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27.09.2024 14:00 Відповісти
Цікаво, це зробив знову понаехавший, що чи вже корінний мешканець Тернопільщини?
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27.09.2024 12:37 Відповісти
Цитата з цієї ж статті, - Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 44-річний житель Тернопільського району. Мотиви злочину з'ясовують правоохоронці. Джерело: -.
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27.09.2024 12:46 Відповісти
Вирийте іще одну могилу і туди ублюдка
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27.09.2024 12:38 Відповісти
Правильно , бо там його місце 👹
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27.09.2024 12:41 Відповісти
Він не вартий там бути похований, а на сміттєзвалищі йому місце
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27.09.2024 13:26 Відповісти
На гіляку тваврину.
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27.09.2024 12:45 Відповісти
Чого б його там і не прикопати.
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27.09.2024 12:50 Відповісти
15 розг ему в прямом эфире. Кто больше?
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27.09.2024 13:22 Відповісти
300 плетей. Можно не в прямом
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27.09.2024 17:29 Відповісти
Так , в російськомірних з головою щось не так, але наші кварталівці нічим не поступаються!
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27.09.2024 13:50 Відповісти
Це шо, блть, хитрий план щоб уникнути мобілізації !?? На фронт рити окопи і бліндажі ***** косити від служби як ЗЕля, там його фізично перевиховають.
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27.09.2024 13:58 Відповісти
ну якщо його не покарають то люди знають що робити
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27.09.2024 14:36 Відповісти
відрізати руки і запхати в сраку.адекватна відповідь вчинку.
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27.09.2024 15:12 Відповісти
Це вже якою треба кінченою мерзотою треба бути що б таке творити ,здохни падло .
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27.09.2024 15:43 Відповісти
Какое еще наюх 'ограничение свободы'?! Ввалить триста плетей, если выживет - на рытье окопов, до конца войны. Потом пинка под сраку и домой, в Тамбов
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27.09.2024 17:28 Відповісти
Це відвертий саботаж з боку Зеленського - на 3 рік війни не внести змін до Кримінального кодексу. Такі дії - не наруга над могилами, це люта ненависть до України, заперечення її існування, це 100% державна зрада. НЕОБХІДНО ВВОДИТИ ВІЙСЬКОВИЙ ТРИБУНАЛ І СМЕРТНУ КАРУ. БО ТАКИХ ВОРОГІВ ПОТРІБНО ЗНИЩУВАТИ ПІД ЧАС ВІЙНИ, Тоді й машини перестануть палити, і шпигувати за ЗСУ.
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27.09.2024 18:19 Відповісти
 
 