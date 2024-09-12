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На Тернопільщині затримано працівника ТЦК, який торгував гуманітарними авто для ЗСУ. ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили 46-річного військовослужбовця районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Тернопільщини на продажі транспортних засобів, які завезли з-за кордону як благодійну допомогу для Збройних сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону

За даними слідства, підозрюваний продавав ввезені до України через благодійні фонди транспортні засоби, які повинен був передати безплатно військовим формуванням.

На Тернопільщині працівник ТЦК продавав гуманітарні авто

Встановлено, що він підшукав "клієнтів" серед військовослужбовців та за 13 200 доларів США запропонував придбати "Opel Frontera", "Jeep Grand Cherokee" та "Nissan X-Trail". Ці гуманітарні авто зберігав на території ТЦК.

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Правоохоронці задокументували злочинну діяльність військового та затримали його у порядку ст. 208 КПК України.

46-річному військовослужбовцю районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомлено про за ч. 3 ст. 201-2 КК України (Продаж товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі під час воєнного стану).

На Тернопільщині працівник ТЦК продавав гуманітарні авто
На Тернопільщині працівник ТЦК продавав гуманітарні авто

Наразі прокурори подали до суду клопотання про обрання для нього міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає від 5 до 7 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна.

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Автор: 

авто (6176) ТЦК та СП (576) Тернопільська область (590)


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Топ коментарі
+21
Єто покльоп! В ТЦК служать чесні та порядні люди!
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12.09.2024 13:07
+21
А керівництво ТЦК було не в "курсі " і не "в долі"? Ага, віримо: все сам-один провернув...
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12.09.2024 13:12
+16
з нього такий "військослужбовець", як з мене тринадцятирічна балерина... а за такі провини має бути передбачено в законодавстві довічне...
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12.09.2024 13:09
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12.09.2024 13:06 Відповісти
Ще один чоткий хлоп - в рот його "б..
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12.09.2024 13:50 Відповісти
Єто покльоп! В ТЦК служать чесні та порядні люди!
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12.09.2024 13:07 Відповісти
Якась дискредитація ТЦК від контррозвідки
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12.09.2024 13:16 Відповісти
ІПСО !!!!
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12.09.2024 14:41 Відповісти
Як в анекдоті: мамой клянусь...Рафік ні в чьом нє віноват...
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12.09.2024 15:14 Відповісти
та як сказав верховний г.к.
в тцк інваліди війни, або жінки!!!!
чи у нас на вимогу Г.К. кладуь член????
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14.09.2024 22:23 Відповісти
ВСП! Ваш зальот! Чого шмарклі жуємо у тилу?! А ну до праці!
цей гандон один такий?! Перевірили?
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12.09.2024 13:08 Відповісти
Підар, сам сховався від війни в ТЦК, так ще і збагачуєця на війні!
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12.09.2024 13:08 Відповісти
з нього такий "військослужбовець", як з мене тринадцятирічна балерина... а за такі провини має бути передбачено в законодавстві довічне...
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12.09.2024 13:09 Відповісти
нада панять і прастіть-єво навєрна голад заставіл...
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12.09.2024 13:09 Відповісти
І лізуть йому в горлянку ці гроші? Тварюка
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12.09.2024 13:10 Відповісти
Бенджамін Франклін такий сумний - напевно, навіть йому соромно стало...
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12.09.2024 13:11 Відповісти
А керівництво ТЦК було не в "курсі " і не "в долі"? Ага, віримо: все сам-один провернув...
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12.09.2024 13:12 Відповісти
Оце свиня зашкварилась! Оце ряху наїло!
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12.09.2024 13:12 Відповісти
Служба в ТЦК сама прибуткова в державі.
Там усі мільйонери.
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12.09.2024 13:12 Відповісти
Знайшов собі нішу в бізнесі
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12.09.2024 13:12 Відповісти
Знаишов нішу і розвернувся - бізнес
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12.09.2024 13:14 Відповісти
Дуже талановитий.
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12.09.2024 13:17 Відповісти
А що не показують морду чього чесного інваліда фронтовика. ВІд безкарності хтось втратив звязок з реальністю і перетворився на "бога".
п.с. Інвалідність встановлено через ожиріння.
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12.09.2024 13:18 Відповісти
Морду колишнього воєнкома Борисова показали, і що? Його родина продовжує насолоджуватися життям десь в Іспанії, а про самого "хероя" вже майже забули, а отже скоро він приєднається до сім'ї.
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12.09.2024 13:25 Відповісти
зараз такі "борисови" у кожному районному тцк..
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12.09.2024 14:39 Відповісти
Костя Саприкін: франтавіку рукі крутят....
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12.09.2024 15:16 Відповісти
Не шукайте зради там де її немає.
Ніхто з тим козлом не змовлювавсь, просто публікація фото без дозволу того, хто на ньому зображений є правопорушенням.
Стаття 307 Цивільного кодексу.

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12.09.2024 17:57 Відповісти
Не меліть дурниць
307 Цивільного кодексу України, фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Згода особи на знімання припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру.
Гараж на вулиці
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12.09.2024 19:48 Відповісти
Перевірте на практиці.
Дізнаєтесь багато нового і цікавого для себе.
Можна смітник назвати сквером, але для суда це не буде аргументом
Люди які вважають, що навколо їх лише дурні і лише вони розумні часто програють у судах.
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12.09.2024 19:57 Відповісти
от ****
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12.09.2024 13:19 Відповісти
Вони всі такі.
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12.09.2024 13:27 Відповісти
Зеленский в свое время заменил штатных работников ТЦК на фронтовиков, о чем было торжественного объявлено во всех средствах массовой информации. Так кто же посадит фронтовика на 5 лет?
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12.09.2024 13:22 Відповісти
Як сиділи в керівництві тилові щури так і сидять
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12.09.2024 13:26 Відповісти
Война войной, а обед по распорядку
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12.09.2024 13:23 Відповісти
Коли блюрять обличча мародерів, то виникає сумнів, а чи справді це робота СБУ, чи планова постанова для звіту наверх? Навпаки, треба цих "добродіїв" висвітлювати аж до родичів і друзів, адреси, факти біографії. Тільки так можна упередити наступні злочини. Мародери бояться розголосу
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12.09.2024 13:43 Відповісти
Дайте вгадаю. Воював, поранений, інвалід на реабілітації!
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12.09.2024 13:44 Відповісти
Не плурайте військову контрровідку (УВКР ДКР СБУ) з цивільною. Там інша освіта та агентурний апарат
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12.09.2024 13:49 Відповісти
ФОП 3-ї групи
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12.09.2024 14:11 Відповісти
Пора вводити закони війни: розстріляти злодюг - і різко зменшиться злочинність!
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12.09.2024 14:18 Відповісти
А где все "форумные" защитнки ТЦК (инвалиды,пенсионеры,демобилизованные),любители отправлять всех сцикунов на войну,радующиеся очередному утонувшему украинцу в Тисе?Жду с нетерпением ваших комментариев по данному случаю. p.s этот барыжил,на том и погорел.А сколько волонтерских авто осело в ТЦК и не дошло до фронта?
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12.09.2024 14:24 Відповісти
Клоповник. Безкарність породжує свавілля. Бочка з квашеними огірками. Там всі такі.
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12.09.2024 15:02 Відповісти
Это сабатаж. За саботаж в военное время нужно расстреливать. Быстро и максимально публично.
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12.09.2024 15:32 Відповісти
Tцкун - слово перетворюється на іменник, що означає багато. Я б додав його в словник української мови.
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12.09.2024 16:22 Відповісти
Його треба повісити,або розстріляти по законам воєнного часу
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13.09.2024 10:18 Відповісти
Да рыба гниет с головы ,тцк это самые лучшее представляет оное.
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13.09.2024 12:04 Відповісти
А шо.... і не дорого!!! Оптова ціна!! А благодійні фонди перевірять не будуть????
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13.09.2024 20:05 Відповісти
підходили нещодавно до мене, документи перевірити, я у гіпсі, на лівій руці, фрагмент кістки з лівого боку (с тазу) у руку пересаджували, гвинт закрутили, 26-го друга операція, а воно мені про військово-облікові документи **** питає!!!
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14.09.2024 13:31 Відповісти
Накрили - значить не ділився. Бо вказівка з ОП какашників не чипат
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14.09.2024 15:13 Відповісти
та ви що?!

не може такого бути!!!

в тцк - лише чесні інваліди-фронтовики, що щойно повернулись з-під Покровська
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14.09.2024 17:42 Відповісти
вот поэтом я и не реагирую на просьбы военных помочь им пригнать авто под заказ - придут сбушники и про гуманнитарку начнут статью шить
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14.09.2024 21:25 Відповісти
Чим воно відрізняється від ворога? Чому не поставити до стінки та розстріляти, щоб другим наука була?
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15.09.2024 20:59 Відповісти
мразота всюди е...але така система вибудована зеленським..чим більш ти мразотнійший та щуровидний то більшу посаду отримаеш..цей недійшов до кабміну..ну нічого відмажеться й піде на підвищення..президент цінуе такий ресурс...
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16.09.2024 01:00 Відповісти
 
 