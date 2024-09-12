На Тернопільщині затримано працівника ТЦК, який торгував гуманітарними авто для ЗСУ. ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили 46-річного військовослужбовця районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Тернопільщини на продажі транспортних засобів, які завезли з-за кордону як благодійну допомогу для Збройних сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону

За даними слідства, підозрюваний продавав ввезені до України через благодійні фонди транспортні засоби, які повинен був передати безплатно військовим формуванням.

Встановлено, що він підшукав "клієнтів" серед військовослужбовців та за 13 200 доларів США запропонував придбати "Opel Frontera", "Jeep Grand Cherokee" та "Nissan X-Trail". Ці гуманітарні авто зберігав на території ТЦК.

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Правоохоронці задокументували злочинну діяльність військового та затримали його у порядку ст. 208 КПК України.

46-річному військовослужбовцю районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомлено про за ч. 3 ст. 201-2 КК України (Продаж товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі під час воєнного стану).





Наразі прокурори подали до суду клопотання про обрання для нього міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає від 5 до 7 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна.

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