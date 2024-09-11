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Новини
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Привласнювали дрони, призначені для військових - Нацполіція викрила працівників поштового сервісу. ФОТОрепортаж

Четверо мешканців Тернопільщини, зловживаючи службовим становищем, викрали з поштових відправлень безпілотників загальною вартістю майже 6 млн грн. Фігуранти перепродавали квадрокоптери в інтернеті. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Кіберполіцейські спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора викрили протиправну діяльність злочинної групи, учасники якої заволоділи коштами громадян під приводом закупівлі та продажу дронів.

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Схема злочину

Організували протиправну діяльність двоє мешканців Тернополя, один із яких на той час обіймав посаду начальника відділення відомого поштового сервісу. Останній залучив до злочинної схеми своїх підлеглих.

Фігуранти привласнювали безпілотники, що надходили в посилках і були призначені для потреб захисників і захисниць України. Після цього зловмисники перепаковували відправлення, наповнюючи спустошені коробки аналогічним за вагою та габаритами непотребом.

Надалі ділки продавали квадрокоптери в інтернеті за нижчими від ринкових цінами. "Товар" відправляли замовникам з відділення за місцем роботи. Оплату зловмисники отримували на підконтрольні рахунки дропів та криптогаманці. Один із фігурантів навіть оформив ФОП для отримання платежів за продаж майна.

Зазначається, що в такий спосіб фігуранти привласнили вміст 26 відправлень для наших воїнів загальною вартістю майже 6 млн грн.

Правоохоронці провели 14 обшуків за місцями проживання, перебування та в транспортних засобах фігурантів на території Львівської області та м. Києва.

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Вилучено:

  • 15 мобільних телефонів,
  • компʼютерну техніку,
  • 25 банківських карток,
  • документи й чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність зловмисників.

Поліцейські також заблокували цифрові активи на криптогаманцях "бізнесменів".

Працівники пошти викрадали з відправлень дрони і перепродавали їх
Працівники пошти викрадали з відправлень дрони і перепродавали їх
Працівники пошти викрадали з відправлень дрони і перепродавали їх

Покарання злочинців

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Наразі підозрюваним суд обрав запобіжні заходи – особисте зобов'язання та нічні домашні арешти. Тривають слідчі дії для встановлення місцезнаходження всіх причетних до схеми осіб.

Автор: 

Нацполіція (15163) пошта (308) дрони (4690) Тернопільська область (586)


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Топ коментарі
+18
Особисте зобов'язання...??? А прізвище цього мудака- судді можна оголосити !?
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11.09.2024 13:38
+12
На розмінування істот !
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11.09.2024 13:35
+6
Як цеспівставляється 12 років ув'язнення і особиста відповідальність?
16 мільонів вкрадених в людей, але ж ніхто не попахував СКІЛЬКИ ЦІ ІСТОТИ ВКРАЛИ ЛЮДСЬКИХ ЖИТТІВ УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ!!!!!
Чому ціна військових настільки бросова, коли таких істот наііть в сізо не кидають?!
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11.09.2024 13:48
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На розмінування істот !
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11.09.2024 13:35 Відповісти
Особисте зобов'язання...??? А прізвище цього мудака- судді можна оголосити !?
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11.09.2024 13:38 Відповісти
Такеж підрило ця суддя вішать на площі щоб іншим не повадно було
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11.09.2024 15:51 Відповісти
Скоро вони будуть за кордонам витрачати "зароблені" гроші та будуть уважаємимі людьмі
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11.09.2024 13:44 Відповісти
Це за яким-таким кордоном вони будуть "уважаємимі людьмі" з 6 млн гривень (мінус прокурорські)?
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11.09.2024 13:50 Відповісти
І не кажіть. Спіймали дрібних аматорів і видають за перемогу. А якщо ти волонтер масштабу "прикордонники шикуються коли він їде", бо за сумісництвом ти гаманець єрмака і позитивний блогер - то до таких діла нема.
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11.09.2024 14:25 Відповісти
А де ті, що вкрали 400 вагонів гуманітарки?
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11.09.2024 14:51 Відповісти
пару днів, як на підвищення пішли
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11.09.2024 14:53 Відповісти
Як цеспівставляється 12 років ув'язнення і особиста відповідальність?
16 мільонів вкрадених в людей, але ж ніхто не попахував СКІЛЬКИ ЦІ ІСТОТИ ВКРАЛИ ЛЮДСЬКИХ ЖИТТІВ УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ!!!!!
Чому ціна військових настільки бросова, коли таких істот наііть в сізо не кидають?!
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11.09.2024 13:48 Відповісти
ce prosto pisec jakii....prosta debyli , ih pubļično vyporoti treba
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11.09.2024 13:48 Відповісти
Вони ж не лисі - те ж в темі
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11.09.2024 14:05 Відповісти
А стаття державна зрада за таке не росповсюджується? Співучасть у вбивстві громадян-військовослужбовців? Ні? Якщо покинув позицію яку повністю розфігачили КАБом - ти зрадник. А якщо вкрав дронів, через що загинуло кілька десятків людей - це просото розтрата майна. Справедлива країна, фулє!
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11.09.2024 14:41 Відповісти
Пожиттеве з конфiскацiею? Нi? тодi адресати мають право у цiй справi поставити жирну крапку.
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11.09.2024 14:52 Відповісти
Не люблю совкодрочеров, а тем более сталинистов, но вот тут тот редкий случай, когда они были бы совершенно правы: за такое должны исполнителей в штрафбат на разминирование, а начальника-организатора к стенке с конфискацией..
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11.09.2024 18:10 Відповісти
 
 